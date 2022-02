Andy Polo se pronuncia sobre acusaciones de infidelidad: “Estamos separados desde hace 3 años”

Andy Polo niega haber sido infiel a la madre de sus hijos. (Foto: Instagram/ Captura TV)

¡Lo negó! Andy Polo rompió su silencio tras las denuncias que hizo madre de sus hijos por violencia familiar, abandono e infidelidad el pasado 08 de febrero en el programa Magaly TV La Firme. El futbolista decidió enviar un extenso comunicado defendiéndose de cada acusación.

“Me ha humillado, me ha maltratado y me ha sido infiel con 6 mujeres, yo me he enterado porque he visto conversaciones, pero serán muchísimas más”, dijo Génesis Alarcón, mientras mostraba pruebas de la infidelidad del pelotero.

La tarde de este 10 de febrero, el deportista se pronunció y comenzó señalando su aún esposa solo estaría buscando quedarse con el 60 % de los ingresos que tiene como jugador de los Timbers, equipo del cual ha sido suspendido por la MLS, mientras se realizan las investigaciones correspondientes del caso.

Asimismo, negó haber sido infiel a la madre de sus hijos durante el tiempo que fueron pareja, pues ellos se encuentra separados desde hace 3 años. “Desde hace aproximadamente 3 años no mantengo una relación conyugal con la madre de mis hijos, habiéndome mudado de manera consensuada a otro domicilio en el mismo Estados Unidos de América”.

Siguiendo con su descargo, el seleccionado peruano resaltó que se encuentra separado de su esposa, pues ya no viven juntos y ella tenía conocimiento de su nueva relación sentimental con Vida Castillo, quien según el equipo de Magaly Medina, sería una joven chalaca de 24 años.

“La madre de mis hijos afirmo en el programa de espectáculos que ha descubierto recientemente una infidelidad, cuando en realidad no vivimos juntos y ella tiene pleno conocimiento de mi nueva relación sentimental, al punto que ellas han tenido conversaciones”, manifestó.

Finalmente, acotó que desde el año 2021 está tratando de conciliar con Génesis Alarcón con respecto a su divorcio, el régimen de visitas y la pensión de alimentos, pero hasta el momento no han llegado a un acuerdo.

“Desde el mes de junio del año 2021 he tratado con la madre de mis hijos en ponerme de acuerdo respecto a las condiciones del divorcio, el régimen de visitas de nuestros hijos y las coberturas de todas las necesidades de ellos, no habiendo sido posible llegar a un acuerdo por las latas pensiones económicas que exceden largamente a las necesidades de mis menores hijos siendo yo el responsable al 100% económicamente de todas sus necesidades”, concluyó.

Foto: Twitter

¿QUÉ MÁS DIJO EN SU COMUNICADO?

De acuerdo al comunicado de Andy Polo, su esposa Génessis Alarcón lo denunció por violencia psicológica el pasado 15 de diciembre del 2021, pero este caso finalmente se vio archivado por falta de pruebas.

“Yo desconocía de la existencia de esta denuncia, hasta que el 14 de enero del 2022 notificaron en el domicilio de mi padre la Disposición Fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, la misma que declaró que la denuncia es infundada y ordenó su archivo definitivo”, señaló.

Según se puede leer en el extenso comunicado, la mamá de los hijos del jugador de la selección peruana habría ocultado información durante su entrevista con Magaly Tv: La firme, asegurando que ella decidió quedarse en el Perú pese a que tiene residencia permanente en Estados Unidos. Además, precisó que en ningún momento el programa de la popular “Urraca” se puso en contacto con él para dar su versión de los hechos, perjudicando de esta manera su imagen y nombre.

Comunicado de Andy Polo.

