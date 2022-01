¿Janet Barboza manda indirecta a Melissa Paredes por conducir Mujeres al Mando? Esto fue lo que dijo

Janet Barboza aseguró que regresará a la televisión con toda la energía y fuerza. (Foto: Instagram)

El regreso de América Hoy para este 2022 es todo un hecho. Janet Barboza, Edson Dávila y Ethel Pozo son los conductores confirmados para esta nueva temporada. La popular “Retoquitos” se reencontró con sus compañeros luego de estar casi un mes de vacaciones.

Como se ha visto en redes sociales, la conductora viajó a Europa pero señaló que está lista para volver a la pantalla chica. Además, resaltó que tiene mucho que contarle al público y que en la televisión hay muchas personas que no son honestas pero ella sí lo será. ¿Indirecta para Melissa Paredes?.

Recordemos que la exreina de belleza fue presentada como conductora en “Mujeres al Mando” junto a Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel. Retomando así la conducción televisiva.

“Después de unas merecidas vacaciones, fueron 25 días increíbles en Barcelona junto a mi mamá, llego con toda la energía, toda la fuerza y desesperada por contarles todo lo que me he enterado, siempre manteniendo la objetividad y la veracidad, quién dice la verdad está luchando con las mejores armas”, dijo para la prensa.

“Estamos acostumbrados a ver en televisión a personas que mienten y mienten, y eso en América Hoy no lo van a encontrar”, agregó.

Como ya hemos escuchado, Janet Barboza no ha dudado en lanzar en varias ocasiones algunas indirectas para la actriz luego de su polémica salida del magazine por ser ampayada con el bailarín Anthony Aranda el pasado mes de octubre del 2021. Desde entonces, ambas han tomado distancia.

Janet Barboza hace broma pesada a Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

SOBRE ETHEL POZO

Asimismo, señaló que ha extrañado conversar más seguido con Ethel Pozo, pues es una buena consejera y culpó al popular “Giselo” de sacarle más canas.

“Extrañé mucho las conversaciones sabias y centradas que tengo con Ethel, ella sabe dar consejos oportunos y sabios, porque yo soy un huracán, soy medio revoltosa, y ella me pide calma. A Edson no lo extrañé porque él me ha hecho renegar todo el año pasado y por su culpa tengo más canas”, indicó.

SOBRE LA NUEVA CONDUCTORA DE AMÉRICA HOY

Por otro lado, Ethel Pozo también se tomó unos minutos para expresar lo que desea de su nueva compañera de conducción. Señaló que espera compromiso de su parte y que sume al equipo. Cabe resaltar que los nombres de Natalia Salas, Jazmín Pinedo y Sheyla Rojas son algunos que se comenzaron a mencionar desde que se anunció que habría una nueva conductora en el magazine.

“Espero que sea una buena compañera, que se compenetre mucho con nosotros, que venga a sumar al equipo, espero que tengamos un año maravilloso para que el público disfrute todas las mañanas”, manifestó.

Finalmente, se mostró muy feliz de haberse reunido con sus compañeros del programa en una sesión de fotos, resaltando que se ríe mucho con ellos.

“Ahora que nos hemos juntado nos hemos reído demasiado en la sesión de fotos, extrañé la risa que con ellos surge a cada instante, a Edson y a Janet los conozco y les tengo mucho cariño. Este 2022 va a ser increíble, además, con una nueva compañera, estamos muy emocionados”, concluyó.

