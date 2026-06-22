Cachaza mostró el video en el que André Bankoff descubre que será papá y rompe en llanto: “Feliz Día del Padre, mi amor”

André Bankoff abraza a Cachaza con lágrimas en los ojos tras enterarse de la noticia de que serán padres, con un test de embarazo y ropa de bebé dispuestos sobre la cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La felicidad que vive Carol Reali, más conocida como Cachaza, continúa conquistando a sus seguidores. Luego de anunciar públicamente que está esperando a su primer hijo, la modelo e influencer decidió compartir uno de los momentos más íntimos y significativos de esta nueva etapa: el instante exacto en que le contó a su pareja, André Bankoff, que se convertiría en padre.

La publicación coincidió con la celebración del Día del Padre, una fecha que ahora tiene un significado mucho más especial para la pareja. A través de sus redes sociales, la exintegrante de realities mostró un video cargado de emoción que permitió conocer cómo reaccionó el actor brasileño al enterarse de la noticia que cambiará sus vidas para siempre.

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Carol Reali mostró las imágenes inéditas del instante en que confirmó su embarazo a su pareja. El emotivo video se volvió uno de los más comentados en redes sociales. @Cachaza IG.

La sorpresa que preparó Cachaza para anunciar su embarazo

Lejos de optar por una conversación convencional, Cachaza decidió preparar una sorpresa cuidadosamente pensada para su pareja. La influencer acondicionó la habitación donde ambos comparten momentos especiales y colocó sobre la cama algunos elementos que hablaban por sí solos: una prueba de embarazo positiva y unas pequeñas ropitas de bebé que adelantaban la llegada del nuevo integrante de la familia.

Cuando André Bankoff ingresó al dormitorio, inicialmente observó los objetos con sorpresa. Sin embargo, apenas comprendió el significado de lo que tenía frente a sus ojos, la emoción se apoderó completamente de él. Las imágenes muestran cómo el actor queda paralizado por unos segundos antes de comenzar a llorar.

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Cachaza comparte el emotivo momento en que anunció su embarazo a André Bankoff y conmueve a sus seguidores. @Instagram.

El momento fue tan intenso que la modelo tampoco pudo contener las lágrimas. Ambos terminaron fundidos en un abrazo mientras asimilaban que pronto se convertirán en padres. La escena, registrada en video, refleja la profunda conexión que han construido durante su relación y la ilusión que sienten por la llegada de su bebé.

Las imágenes rápidamente generaron cientos de comentarios de felicitación y mensajes de cariño por parte de seguidores, amigos y figuras del espectáculo, quienes celebraron junto a la pareja esta nueva etapa familiar.

Cachaza comparte el emotivo momento en que anunció su embarazo a André Bankoff y conmueve a sus seguidores. @Instagram.

El emotivo mensaje de Cachaza por el Día del Padre

Junto al video, Carol Reali dedicó unas sentidas palabras a quien considera el compañero ideal para formar una familia. La influencer destacó las cualidades humanas de su pareja y expresó la tranquilidad que siente al saber que su futuro hijo crecerá rodeado de amor.

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“Hoy quiero celebrar al hombre que amo y al increíble padre que sé que serás. No tengo dudas de que nuestro hijo o hija crecerá rodeado de amor, de valores, de principios y de todo aquello que para nosotros realmente importa, y eso me llena de tranquilidad y felicidad”, escribió.

Cachaza comparte el emotivo momento en que anunció su embarazo a André Bankoff y conmueve a sus seguidores. @Instagram.

“Nuestro bebé ya es inmensamente amado”

En la misma publicación, la ex chica reality aseguró que convertirse en madre al lado de André Bankoff representa uno de los mayores regalos que ha recibido en la vida. Además, resaltó el amor con el que esperan la llegada de su primer hijo.

“Formar nuestra familia a tu lado es uno de los regalos más grandes de mi vida. Nuestro bebé aún está creciendo dentro de mí, fuerte y sano, pero ya es inmensamente amado. Feliz Día del Padre, mi amor”, añadió.

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La publicación no tardó en viralizarse debido a la naturalidad de las imágenes y la sinceridad de las palabras compartidas por la influencer. Muchos usuarios destacaron la emoción genuina del actor al recibir la noticia, mientras que otros resaltaron la felicidad que transmite la pareja en esta nueva etapa.

Desde que hicieron oficial su relación, ambos han compartido diversos momentos juntos, aunque manteniendo cierto nivel de privacidad respecto a los detalles más íntimos de su vida personal. Por ello, la decisión de mostrar este episodio tan especial sorprendió gratamente a sus seguidores.

Cachaza comparte el emotivo momento en que anunció su embarazo a André Bankoff y conmueve a sus seguidores. @Instagram.

Magaly Medina revela detalles del embarazo y una posible boda

La felicidad alrededor de la pareja no solo está relacionada con la próxima llegada de su bebé. Durante una reciente emisión de “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina compartió información adicional sobre la actual situación de la brasileña.

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Según comentó la conductora, el embarazo de Carol Reali estaría más avanzado de lo que muchos imaginaban. “Tiene cinco meses de embarazo”, reveló la periodista en su programa.

La conductora también destacó que la influencer parece haber encontrado una relación sólida y estable al lado del actor brasileño, a quien calificó como parte de un “amor bonito”, expresión que utilizó para describir la etapa que vive actualmente la exparticipante de realities.

Cachaza comparte el emotivo momento en que anunció su embarazo a André Bankoff y conmueve a sus seguidores. @Instagram.

Magaly Medina comparte felicidad de Carol Reali

Sin embargo, las revelaciones no terminaron ahí. Magaly Medina aseguró haber recibido información sobre un nuevo paso importante que la pareja estaría próxima a dar. “Me he enterado de muy buena fuente que pronto hay boda, ya se casan”, afirmó la periodista, alimentando así las especulaciones sobre una futura ceremonia matrimonial.

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Aunque ni Carol Reali ni André Bankoff han confirmado oficialmente los rumores de matrimonio, la noticia generó entusiasmo entre quienes siguen de cerca la historia de amor que ambos protagonizan.

Por ahora, la pareja parece concentrada en disfrutar cada etapa del embarazo y en prepararse para la llegada de su primer hijo. Mientras tanto, el video compartido por Cachaza ha permitido que miles de personas sean testigos de uno de los momentos más emotivos de sus vidas: aquel en el que dos futuros padres descubrieron que su familia está a punto de crecer.

Cachaza comparte el emotivo momento en que anunció su embarazo a André Bankoff y conmueve a sus seguidores. @Instagram.