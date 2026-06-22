Keiko Fujimori espera “unidad y reconciliación” con la próxima visita al Perú del Papa León XIV, crítico de su padre

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó este lunes sentir “gran algarabía” por la próxima llegada del Papa León XIV al Perú, prevista para noviembre, fecha en la que, de confirmarse los resultados del balotaje que la favorecen, estaría en la jefatura de Estado.
En declaraciones a la prensa, Fujimori resaltó que la visita del pontífice representa una oportunidad para la unidad y la reconciliación nacional. “Yo creo que para el Perú la visita del Papa es un momento histórico y es un momento además que va a significar unidad y reconciliación para todos”, afirmó ante los periodistas.
Añadió que no sumará críticas sobre el viaje al Vaticano realizado por el presidente interino José María Balcázar, quien acudió para “hacer la invitación formal y protocolar al Papa peruano”.
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“He estado escuchando y viendo en las noticias las críticas que han habido al viaje del presidente Balcázar. Yo no me voy a sumar a las críticas del viaje que él ha hecho (...) Quiero transmitir esta gran algarabía que existe en el pueblo peruano por la futura llegada del Papa”, señaló.
Fujimori sí llamó la atención sobre la ausencia del presidente Balcázar en una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al subrayar que “debe cumplir con sus obligaciones” como mandatario.
Sus declaraciones surgen días después de que Balcázar la llamara “presidenta” tras su encuentro privado con el pontífice, mencionando que coordinaría con ella los detalles de la gira papal.
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Si se confirma el resultado del balotaje, la lideresa de Fuerza Popular sería la responsable de recibir a León XIV, quien, cuando era obispo de Chiclayo en 2017, instó a su padre, el fallecido autócrata Alberto Fujimori, a “pedir perdón personalmente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas y por las cuales fue juzgado”.
“Alberto Fujimori pidió perdón en una forma, digamos, genérica, reconociendo todos los hechos muy generales. Tal vez, de su parte, sería todavía mucho más eficaz pedir perdón más precisamente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas”, declaró en 2017 a RPP, año en que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió el indulto.
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“Hay que pedir perdón, hay también que reconocer que por medio de un auténtico diálogo con la verdad que el dolor de muchas familias peruanas es muy fuerte (...) No es tan fácil (...) parte del problema que hay se está viviendo especialmente por este dolor que muchas personas todavía tienen”, añadió Robert Prevost, quien posee nacionalidad peruana.
También sostuvo que “la verdad muchas veces se ha escondido detrás de muchas falsedades o medio verdades buscando ventaja política”.
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