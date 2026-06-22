Canciller Carlos Pareja niega fraude en voto del extrajero y señala que denuncia de Juntos por el Perú carece de sustento

Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja. (Foto: ANDINA/Daniel Bracamonte)

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, respondió este lunes a la denuncia constitucional presentada por Juntos por el Perú, partido que lleva en carrera a la Presidencia a Roberto Sánchez, por supuestas irregularidades en el traslado de actas electorales procedentes del extranjero durante el balotaje.

En un pronunciamiento oficial, el canciller rechazó “categóricamente cualquier imputación” relacionada con “actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral correspondiente al voto de los peruanos en el exterior”.

“Como canciller de la República y miembro del Servicio Diplomático, he actuado siempre con respeto a la legalidad, a la neutralidad del Poder Ejecutivo, a la autonomía de los organismos electorales y a los deberes de responsabilidad, eficiencia y lealtad al Estado peruano”, afirmó.

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Añadió que el portafolio cumplió, “en estricta aplicación de la ley electoral, funciones logísticas y consulares en coordinación con los organismos electorales competentes”.

“La calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no corresponden al Ministerio. Los cuestionamientos planteados ante el Jurado Nacional de Elecciones se refieren, en esencia, a los mismos hechos invocados en la denuncia constitucional presentada”, continuó.

Pareja mencionó que aguardará “con serenidad y respeto institucional el pronunciamiento de las autoridades correspondientes, sin perjuicio de ejercer mi derecho de defensa ante las instancias respectivas”.

Seguidamente, reconoció “a los peruanos en el exterior que ejercieron su derecho al voto, así como a quienes actuaron como miembros de mesa y personeros”, a quienes consideró “los verdaderos protagonistas de toda elección”, por lo que “merecen que cualquier cuestionamiento se tramite con responsabilidad, respeto a la verdad y sujeción a las instituciones competentes, sin permitir que se altere la voluntad popular expresada en las urnas”.

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Reiteró también que la Cancillería “respetó escrupulosamente la normativa electoral y garantizó en todo momento la cadena de custodia del material electoral”.

El candidato a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez (c) participa en una manifestación contra los resultados de la segunda vuelta de los comicios que sitúan como virtual ganadora a la derechista Keiko Fujimori, este viernes en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

“Ni los observadores internacionales, ni la Contraloría General de la República, ni la Defensoría del Pueblo, ni los observadores del Jurado Nacional de Elecciones ni los propios personeros de los partidos políticos han encontrado irregularidad alguna en el proceso electoral en el exterior que sustente la pretendida acusación constitucional”, finalizó.

El recurso del partido de Sánchez fue presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento y pide, en rigor, juicio político y antejuicio contra el canciller por supuestas infracciones a la Constitución y delitos vinculados al proceso electoral.

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La denuncia acusa a la Cancillería de desmantelar el sistema de custodia de votos del exterior y de cambiar la digitalización de actas por su traslado físico, lo que, según la formación, habría afectado la cadena de custodia.

En desarrollo.