Atlético Grau suma dos refuerzos para encarar el Torneo Clausura en Liga 1 2026: Adrián Fernández y Mauro Da Luz

El Atlético Grau ha incorporado dos refuerzos de peso, con un amplio conocimiento del fútbol peruano, para mejorar el aparato ofensivo. Los delanteros Adrián Fernández y Mauro Da Luz han firmado sus respectivos contratos, enfocándose en ser de gran ayuda en el Torneo Clausura 2026.
El entrenador Gerardo Ameli dio luz verde para que el área deportiva avanzara la contratación de ambos puntuales, que se sumarán a Raúl Ruidíaz en la pugna por el titularato. Da Luz, definitivamente, es una apuesta segura en el ‘patrimonio de Piura’, considerando que hace un par de años impactó con 10 goles en 28 apariciones.
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Sin embargo, se debe reconocer que Mauro viene de un momento demasiado complicado al haber fallado en su intento de cobrarse una revancha en la Liga Profesional Argentina. Su llegada a Aldosivi fue un auténtico fracaso. Nunca marcó diferencias y apenas totalizó tres apariciones —todas ellas entrando de cambio— en un semestre.
Adrián Fernández no es un caso distinto. El ‘Halcón’ viene de una experiencia amarga del histórico Caracas. Aunque llegó a disputar 10 partidos, sus estadísticas dejaron mucho que desear (2 goles / 1 asistencia) en parte por un mal estado de forma causado por lesiones recurrentes.
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A pesar de esa delicada actualidad, en las oficinas del Atlético Grau no perdieron de vista a Fernández y le presentaron una oferta irrechazable. Así, el delantero paraguayo resolvió su vínculo con la entidad venezolana para enrumbar hacia Piura, una ciudad que conoce a la perfección tras una era de impacto goleador con el Alianza Atlético, entre el 2022 y 2024.
Con Mauro y Adrián a disposición, el DT Ameli tendrá un poco más de alternativas en la delantera toda vez que podrá emplear planes tácticos distintos, aunque lo prioritario ahora es que ambos se pongan a punto físicamente en la intertemporada.
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