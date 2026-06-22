Vecinos de Chorrillos alertan que malecón de La Herradura podría colapsar “en cualquier momento” tras oleajes anómalos

Las grietas avanzan sobre la estructura y comerciantes, deportistas y residentes denuncian que el deterioro se agrava desde hace meses sin una intervención definitiva de las autoridades. // Video: Latina Noticias

La histórica playa La Herradura, uno de los balnearios más representativos de Chorrillos, atraviesa sus momentos más críticos. Los recientes oleajes anómalos registrados en el litoral limeño provocaron el colapso de un tramo del malecón y dejaron al descubierto el deterioro de una infraestructura que, según vecinos y comerciantes, ha cedido progresivamente desde hace meses.

Lo que alguna vez fue un espacio familiar para caminar, practicar deportes y disfrutar del paisaje frente al mar hoy luce cercado con cintas de seguridad, barreras provisionales y mallas que impiden el paso de peatones. Sin embargo, la preocupación no solo está en la zona que ya se desplomó: varios sectores presentan rajaduras y bases erosionadas, mientras un poste de alumbrado permanece suspendido sobre el vacío, incrementando el riesgo para quienes aún frecuentan el lugar.

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Oleajes destruyen parte del malecón y dejan una estructura al borde del colapso

Oleaje destruye parte del malecón y obliga a clausurar La Herradura en Chorrillos| Canal N

El panorama en el malecón de La Herradura evidencia el impacto que ha tenido el constante avance del mar. Aproximadamente diez metros de la estructura colapsaron tras los fuertes oleajes, dejando veredas destruidas, accesos inhabilitados y parte del mobiliario urbano completamente afectado.

Durante un recorrido por la zona se pudo observar que un poste de cableado quedó literalmente suspendido en el aire luego de que la base sobre la que estaba instalado desapareciera por la erosión. Aunque no se registraron personas heridas, la situación generó alarma debido a que el incidente ocurrió en un espacio que suele recibir a familias, deportistas y visitantes durante los fines de semana.

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Reportes desde el lugar señalan que el deterioro no se produjo de manera repentina. Comerciantes y personas que trabajan diariamente en el sector aseguran que, semana tras semana, pequeños tramos del malecón han ido cediendo ante la fuerza del mar.

Las imágenes muestran además que otro segmento permanece cubierto por mallas de seguridad porque presenta grietas visibles y una estructura debilitada. Incluso quienes permanecieron cerca del área restringida señalaron que el suelo se remece con el impacto de las olas, alimentando el temor de que un nuevo colapso pueda ocurrir en cualquier momento.

El daño también alcanza antiguos accesos a la playa. Un mirador y unas escaleras que permitían el descenso hacia la arena permanecen destruidos desde hace varios meses y continúan cercados para evitar el ingreso de visitantes.

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Mientras tanto, restaurantes, negocios y espacios recreativos continúan operando en los alrededores, aunque con un panorama muy distinto al habitual debido a las restricciones y al riesgo que representa el estado del malecón.

Municipalidad mantiene el cierre y coordina evaluación mientras continúan los oleajes anómalos

Parte del malecón de la playa La Herradura, en Chorrillos, colapsó debido a los constantes oleajes anómalos que afectan el litoral peruano. Captura de pantalla

Ante el deterioro de la infraestructura, la Municipalidad de Chorrillos dispuso el cierre del malecón afectado e instaló cadenas, cintas de seguridad y barreras plásticas para impedir el tránsito peatonal en los sectores comprometidos.

A través de un comunicado, la comuna informó que el espacio permanecerá clausurado por razones de seguridad y precisó que ya realizó las coordinaciones con la Autoridad del Proyecto Costa Verde para que se ejecuten las evaluaciones técnicas correspondientes y los trabajos de recuperación de la zona.

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Sin embargo, el estado del malecón genera inquietud entre vecinos y comerciantes, quienes recuerdan que el deterioro de otras estructuras, como escaleras y miradores, ya había sido reportado anteriormente y que los daños han continuado avanzando con el paso del tiempo.

La situación cobra mayor relevancia debido a que la Marina de Guerra del Perú, mediante la Dirección de Hidrografía y Navegación, mantiene una alerta por oleajes anómalos que se extenderán hasta el 26 de junio, con intensidad moderada y fuerte en distintos sectores del litoral peruano.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar acercarse a playas abiertas o semiabiertas, consideradas las más vulnerables frente a este fenómeno marítimo.

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