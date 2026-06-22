Británico desaparecido en Miraflores fue hallado sin vida: cámaras revelaron sus últimas horas antes de sufrir una descompensación

Un joven turista británico de 29 años, reportado como desaparecido, fue encontrado muerto. Las cámaras de seguridad del Parque Raimondi en Miraflores captaron sus últimos momentos haciendo ejercicio antes de sufrir una descompensación que le causó la muerte. Latina Noticias

La búsqueda de un ciudadano británico desaparecido en Lima llegó a su fin tras una semana de incertidumbre. Las autoridades lograron identificar el cuerpo de Jordan Philip Maginley, de 29 años, quien era intensamente buscado desde el 14 de junio luego de que se perdiera todo contacto con él en el distrito de Miraflores.

La confirmación de su fallecimiento permitió esclarecer parte de lo ocurrido durante sus últimas horas. Registros de videovigilancia y las primeras diligencias de investigación reconstruyeron el recorrido que realizó antes de sufrir una descompensación mientras practicaba actividad física en la zona del malecón.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Jordan Philip Maginley salió del lugar donde se hospedaba con dirección al malecón de Miraflores y no volvió al departamento. Las cámaras de seguridad registraron su salida y posteriormente parte del trayecto que realizó en la zona costera del distrito.

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Las imágenes muestran al ciudadano británico realizando ejercicios y desplazándose por sectores cercanos al puente Villena y al parque Raimondi. Según la información obtenida por las autoridades, el recorrido transcurrió con normalidad hasta que sufrió una descompensación mientras desarrollaba actividad física.

Los registros audiovisuales resultaron claves para establecer los momentos previos al incidente y para responder las interrogantes que surgieron tras la denuncia de desaparición presentada días antes.

El traslado al hospital sin identificación

Hallan e identifican el cuerpo del ciudadano británico Jordan Philip Maginley tras una semana de intensa búsqueda en Lima. Captura de video

Tras la emergencia, personas que se encontraban en el lugar alertaron sobre la situación del joven. Luego de recibir atención inicial, fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa.

Según la información conocida durante las investigaciones, el ciudadano británico ingresó al establecimiento de salud sin que se pudiera determinar su identidad en ese momento. Debido a esa circunstancia, fue registrado como una persona no identificada.

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En el hospital se confirmó posteriormente su fallecimiento. La falta de documentación o elementos que permitieran reconocerlo de forma inmediata complicó el proceso de identificación y contribuyó a que permaneciera durante varios días sin que se estableciera el vínculo con la denuncia de desaparición presentada por sus allegados.

Una semana de búsqueda y preocupación

La falta de documentación y los procedimientos para confirmar su identidad complicaron las diligencias.

La desaparición de Maginley movilizó a familiares y personas cercanas que intentaban obtener información sobre su paradero. Al momento de la alerta, se difundieron detalles sobre la vestimenta que llevaba el día de su salida: short color plomo, bividí negro, gorro y zapatillas negras.

Durante los días posteriores no existieron reportes concluyentes que permitieran conocer qué había sucedido. La incertidumbre aumentó debido a que el ciudadano extranjero no regresó al lugar donde residía temporalmente y tampoco mantuvo comunicación con su entorno.

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La revisión de cámaras de seguridad y la verificación de registros en distintas instituciones permitieron finalmente conectar la denuncia de desaparición con el fallecimiento ocurrido en el centro médico.

Aspectos que complicaron la identificación

La investigación permitió vincular la denuncia de desaparición con el fallecimiento ocurrido días antes.

La información difundida durante el caso señala que la condición de ciudadano extranjero añadió requisitos administrativos para confirmar oficialmente la identidad de la víctima. Entre los procedimientos necesarios figuraban verificaciones documentarias y coordinaciones vinculadas con autoridades y representaciones diplomáticas.

Hasta el momento de conocerse la noticia, no existía confirmación sobre la llegada de familiares al Perú para realizar las gestiones correspondientes.

Con la identificación del cuerpo y el análisis de las imágenes de seguridad, las autoridades lograron establecer la secuencia principal de los hechos ocurridos el día de su desaparición en Miraflores.

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