Allanaron a Jesica Cirio y a Elías Piccirillo tras la difusión de videos de la modelo con miles de dólares en efectivo

Jesica Cirio y Elías Piccirillo, el día de su casamiento

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó una serie de allanamientos a partir de la difusión de videos en los que se ve a la modelo Jesica Cirio mostrando miles de dólares guardados en bolsas, valijas y cajones, en lo que sería la casa de su entonces esposo, Martín Insaurralde, en el country Fincas de San Vicente.

Armella instruye la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado en la que está sospechado el ex intendente de Lomas de Zamora. Los procedimientos se desplegaron este domingo a pedido del fiscal Sergio Mola, a cargo de la investigación.

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Personal de Gendarmería Nacional se presentó esta mañana en un departamento del barrio porteño de Palermo, ubicado en Ortega y Gasset y avenida del Libertador, que sería propiedad de Cirio. También requisaron el domicilio de Banfield donde cumple prisión domiciliaria Elías Piccirillo, la última pareja de la modelo.

Aparecieron videos de Jésica Cirio mostrando miles de dólares

Piccirillo es uno de los financistas que está investigado en Comodoro Py por haber sido un actor central en las presuntas maniobras de corrupción detrás de las SIRA y el acceso a dólar oficial durante el cepo. Está detenido por haberle plantado droga y un arma en un falso operativo a Francisco Hauque, su exsocio.

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El juez Armella ordenó incautar celulares, notebooks y tarjetas de memoria, pero según indicaron fuentes judiciales a Infobae, no se encontró ningún dispositivo de interés para la causa.

Detuvieron al ex marido de Jésica Cirio y a siete policías por plantarle un arma y cocaína a su ex socio

Los videos de Jesica Cirio rodeada de dólares en un vestidor fueron publicados en el diario La Nación. Según dieron a conocer, las imágenes datarían de 2023.

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La acumulación de todo ese efectivo se convirtió en un dato relevante para la causa por enriquecimiento por la que Cirio, Insaurralde y la modelo Sofía Clerici enfrentan una inhibición general de bienes.

Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014. Se separaron en noviembre de 2022 y el divorcio se formalizó en julio de 2023.

Uno de los videos difundidos en una nota del diario La Nación

La causa que tramita en Lomas de Zamora se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete bonaerense hizo a Marbella con Clerici en el yate “Bandido”, entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. De las fotos que se conocieron se los ve en la embarcación tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje, según reveló un dictamen del fiscal, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

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En su acusación, el Ministerio Público señaló que el patrimonio de Insaurralde no puede justificarse con sus ingresos de funcionario público: dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras con la construcción de una vivienda de 841,76 metros de superficie cubierta y semicubierta y una pileta 73,40 metros cuadrados; una casa en Lomas de Zamora; dos autos de alta gama; una cuenta bancaria de 8.620.967 pesos entre 2011 y 2021; los gastos del viaje a Marbella; y 75 viajes al exterior por 71.280,40 dólares, de los cuales solo uno fue oficial, son algunos de los movimientos financieros más grandes que reseñó la fiscalía.

El descargo de Jesica Cirio

La conductora emitió un comunicado tras la difusión de los videos y denunció un intento de extorsión sostenido desde hace más de un año.

“Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, explicó a través de una carta difundida desde su entorno.

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La exconductora de Telefé agregó que ya está en trámite una causa judicial por ese tema: “Ello, como corresponde, fue oportunamente puesto en conocimiento de la Justicia con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 58 de esta ciudad, lo cual dio inicio a la formación de la causa CCC 36588/2025 caratulada ‘CIRIO, Jessica s/d extorsión’”.

“Con ello se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo”, agregó.

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Respecto a las imágenes, Cirio puntualizó que "se trata de una secuencia de videos” e insistió en que “en las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”.