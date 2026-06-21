Judiciales

Allanaron a Jesica Cirio y a Elías Piccirillo tras la difusión de videos de la modelo con miles de dólares en efectivo

Lo ordenó el juez Luis Armella, de Lomas de Zamora, quien investiga a la mediática y a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito. Hubo operativos en Banfield y en la Ciudad de Buenos Aires

Guardar
Google icon
Jesica Cirio y Elías Piccirillo (Foto: Nicolás Stulberg)
Jesica Cirio y Elías Piccirillo, el día de su casamiento

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó una serie de allanamientos a partir de la difusión de videos en los que se ve a la modelo Jesica Cirio mostrando miles de dólares guardados en bolsas, valijas y cajones, en lo que sería la casa de su entonces esposo, Martín Insaurralde, en el country Fincas de San Vicente.

Armella instruye la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado en la que está sospechado el ex intendente de Lomas de Zamora. Los procedimientos se desplegaron este domingo a pedido del fiscal Sergio Mola, a cargo de la investigación.

PUBLICIDAD

Personal de Gendarmería Nacional se presentó esta mañana en un departamento del barrio porteño de Palermo, ubicado en Ortega y Gasset y avenida del Libertador, que sería propiedad de Cirio. También requisaron el domicilio de Banfield donde cumple prisión domiciliaria Elías Piccirillo, la última pareja de la modelo.

Aparecieron videos de Jésica Cirio mostrando miles de dólares

Piccirillo es uno de los financistas que está investigado en Comodoro Py por haber sido un actor central en las presuntas maniobras de corrupción detrás de las SIRA y el acceso a dólar oficial durante el cepo. Está detenido por haberle plantado droga y un arma en un falso operativo a Francisco Hauque, su exsocio.

PUBLICIDAD

El juez Armella ordenó incautar celulares, notebooks y tarjetas de memoria, pero según indicaron fuentes judiciales a Infobae, no se encontró ningún dispositivo de interés para la causa.

Elias Piccirillo - Detuvieron al ex marido de Jésica Cirio y a siete policías por plantarle un arma y cocaína a un empresario cripto
Detuvieron al ex marido de Jésica Cirio y a siete policías por plantarle un arma y cocaína a su ex socio

Los videos de Jesica Cirio rodeada de dólares en un vestidor fueron publicados en el diario La Nación. Según dieron a conocer, las imágenes datarían de 2023.

La acumulación de todo ese efectivo se convirtió en un dato relevante para la causa por enriquecimiento por la que Cirio, Insaurralde y la modelo Sofía Clerici enfrentan una inhibición general de bienes.

Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014. Se separaron en noviembre de 2022 y el divorcio se formalizó en julio de 2023.

Uno de los videos difundidos en una nota del diario La Nación

La causa que tramita en Lomas de Zamora se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete bonaerense hizo a Marbella con Clerici en el yate “Bandido”, entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. De las fotos que se conocieron se los ve en la embarcación tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje, según reveló un dictamen del fiscal, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

En su acusación, el Ministerio Público señaló que el patrimonio de Insaurralde no puede justificarse con sus ingresos de funcionario público: dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras con la construcción de una vivienda de 841,76 metros de superficie cubierta y semicubierta y una pileta 73,40 metros cuadrados; una casa en Lomas de Zamora; dos autos de alta gama; una cuenta bancaria de 8.620.967 pesos entre 2011 y 2021; los gastos del viaje a Marbella; y 75 viajes al exterior por 71.280,40 dólares, de los cuales solo uno fue oficial, son algunos de los movimientos financieros más grandes que reseñó la fiscalía.

El descargo de Jesica Cirio

La conductora emitió un comunicado tras la difusión de los videos y denunció un intento de extorsión sostenido desde hace más de un año.

“Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, explicó a través de una carta difundida desde su entorno.

La exconductora de Telefé agregó que ya está en trámite una causa judicial por ese tema: “Ello, como corresponde, fue oportunamente puesto en conocimiento de la Justicia con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 58 de esta ciudad, lo cual dio inicio a la formación de la causa CCC 36588/2025 caratulada ‘CIRIO, Jessica s/d extorsión’”.

“Con ello se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo”, agregó.

Respecto a las imágenes, Cirio puntualizó que "se trata de una secuencia de videos” e insistió en que “en las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”.

Temas Relacionados

Jesica CirioElias PiccirilloMartin InsaurraldeEnriquecimiento ilícitoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Consejo de la Magistratura avanza con las entrevistas de candidatos para cubrir 27 vacantes en el Poder Judicial

El organismo ya elevó 32 ternas al Poder Ejecutivo en lo que va del año. Los procesos completarán Tribunales orales, Juzgados de primera instancia y Cámaras de Apelaciones

El Consejo de la Magistratura avanza con las entrevistas de candidatos para cubrir 27 vacantes en el Poder Judicial

La muerte de una tía viuda y sin hijos, un testamento cuestionado y una batalla judicial entre sobrinos: la Cámara Civil cerró el caso

Documentos, contradicciones y disputas sobre la validez de la herencia marcaron un conflicto familiar que terminó con el rechazo de la demanda. El reclamante no solo perdió el juicio, sino que además deberá afrontar los gastos del proceso

La muerte de una tía viuda y sin hijos, un testamento cuestionado y una batalla judicial entre sobrinos: la Cámara Civil cerró el caso

La Justicia elevó la indemnización por el ataque de dos perros a un vecino en un barrio privado de Escobar

Un vecino caminaba por las calles internas del complejo junto a su Schnauzer mini cuando dos canes escaparon de un lote vecino y los atacaron. La Cámara Civil elevó los montos del resarcimiento y tomó una decisión clave respecto de la responsabilidad del consorcio

La Justicia elevó la indemnización por el ataque de dos perros a un vecino en un barrio privado de Escobar

Juicio Cuadernos: los vuelos presidenciales, las valijas de Daniel Muñoz y la incógnita sobre los controles de equipaje

Por la sala de audiencias desfilan expilotos y tripulantes de los aviones Tango 01 y 10. Se busca determinar si durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hubo traslados que podrían haber llevado el efectivo del pago de sobornos

Juicio Cuadernos: los vuelos presidenciales, las valijas de Daniel Muñoz y la incógnita sobre los controles de equipaje

Acompañaba a su madre internada, un portazo le fracturó la muñeca y la Justicia ordenó pagarle más de $24 millones

El accidente ocurrió en un sanatorio de Balvanera. Trece años después, un tribunal hizo lugar al reclamo por daños físicos, morales y psíquicos derivados del golpe y posterior caída. Sin embargo, la Justicia desestimó un reclamo por mala praxis

Acompañaba a su madre internada, un portazo le fracturó la muñeca y la Justicia ordenó pagarle más de $24 millones

DEPORTES

Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: los africanos dan el golpe con un golazo de tiro libre

Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: los africanos dan el golpe con un golazo de tiro libre

Escapó de su casa, durmió en la calle y fue barrendero: Alireza Beiranvand, el héroe de Irán en el Mundial 2026

Un jugador de Noruega fue padre mientras disputa el Mundial y siguió el parto por videollamada: “¡Es una locura!"

Austria será una prueba de carácter para la selección argentina: el fantasma del “gegenpressing”

El álbum de fotos de la práctica de la Selección que publicó Messi y el comentario de Antonela Roccuzzo que causó furor

TELESHOW

Esteban Lamothe recordó cómo inspiró un hit de Ca7riel & Paco Amoroso: “Fumé porro con ellos y de ahí salió”

Esteban Lamothe recordó cómo inspiró un hit de Ca7riel & Paco Amoroso: “Fumé porro con ellos y de ahí salió”

Roly Serrano contra las críticas por el noviazgo con su novia, 44 años menor que él: “No tienen vida”

Preocupación por Dalila tras la suspensión de su show en Pergamino: “No se encuentra al 100%”

El conmovedor posteo de Delfina Pignatiello a su expareja Lucas Vignale tras su muerte: “El milagro de coincidir”

Facundo Arana habló de su relación con María Susini en medio de rumores de reconciliación: “Reencauzar todo”

INFOBAE AMÉRICA

Alemania calificó a la dictadura de Cuba como un “régimen de injusticia” y negó la existencia de un bloqueo a la isla

Alemania calificó a la dictadura de Cuba como un “régimen de injusticia” y negó la existencia de un bloqueo a la isla

Elecciones 2026: Así se hace el preconteo, actividad de la Registraduría que Gustavo Petro puso en duda en la segunda vuelta

Honduras refuerza vigilancia sanitaria tras detectar primer caso de gripe aviar

Diputados hondureños participan como observadores internacionales en la segunda vuelta presidencial de Colombia

Ataque armado cobró la vida de dos hombres y dejó una menor herida en Guatemala