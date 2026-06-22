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Daniel Urresti confirma que José Luna abandonó la política tras su derrota electoral y que Podemos “ya no existe”

El aspirante a la alcaldía de Lima detalló que la conducción de la agrupación quedó en manos del secretario general, mientras se prepara una reorganización interna y el inicio de un nuevo proceso de recolección de firmas

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Dos hombres de pie, uno con un micrófono, y dos personas sentadas en una mesa. Un fondo blanco exhibe repetidamente el logo y nombre de Podemos Perú.
Daniel Urresti confirmó que José Luna, fundador de Podemos Perú, se retiró de la política tras su derrota en las elecciones de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exministro del Interior y actual aspirante a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, confirmó este lunes que el excandidato presidencial José Luna, fundador de Podemos Perú, se retiró de la vida política tras su derrota en las elecciones del 12 y 13 de abril.

En diálogo con la radio Exitosa, Urresti afirmó que la agrupación, fundada en 2018, enfrenta un proceso de desintegración. “En este momento el partido ya no existe. El partido se ha declarado en total reorganización”, sostuvo.

Señaló que Luna dejó la dirección de Podemos, luego de que los resultados de la primera vuelta de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lo ubicaran en el puesto número 11 entre todos los participantes, con 266,768 votos, equivalente al 1.594% de los votos válidos, sin alcanzar la valla electoral.

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“El doctor Luna ya se ha hecho a un costado del partido. Él ya tiene más de dos semanas donde se está dedicando exclusivamente a sus actividades privadas. Ha dejado el partido y el partido está en manos del secretario general, que tiene como misión reorganizar”, expresó.

Urresti señaló que Podemos Perú atraviesa un proceso de desintegración y declaró que el partido "ya no existe" y se encuentra en reorganización bajo la conducción del secretario general
Urresti señaló que Podemos Perú atraviesa un proceso de desintegración y declaró que el partido "ya no existe" y se encuentra en reorganización bajo la conducción del secretario general

Al ser consultado sobre el futuro de la organización, Urresti indicó que la conducción recae ahora en el secretario general. “Entonces, él tiene la misión de reorganizar el partido desde cero. Es decir, para ser más claro, en este momento el partido ya no existe”, explicó.

Según lo declarado por el exministro, Podemos iniciará la recolección de firmas a partir del 2027 con un grupo reducido de militantes. “Se va a comenzar por filtrar quiénes son, van a ser los militantes y a partir de ese reducido grupo se volverán a recolectar las firmas a partir del próximo año”, advirtió.

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Urresti fue excarcelado en marzo pasado, poco antes de la primera vuelta, luego de que el Tribunal Constitucional anulara la condena de doce años de cárcel que se le había impuesto por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, en calidad de autor mediato (con dominio del hecho).

Los hechos por los que fue sentenciado se remontan al 24 de noviembre de 1988, cuando era jefe de inteligencia de un cuartel militar en la región andina de Ayacucho, la más convulsa del conflicto armado interno (1980-2000) contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Daniel Urresti siempre negó haber participado de la muerte de Hugo Bustíos, pero el Poder Judicial lo condenó por dicho delito.
Luna dejó la dirección del partido después de quedar en el puesto 11 en la primera vuelta, con 1.594% de los votos válidos, sin superar la valla electoral

Ese día, Bustíos fue emboscado en un paraje rural mientras se encontraba investigando el asesinato de una mujer presuntamente cometido por Sendero Luminoso, y tras el ataque su cuerpo fue destruido con una granada.

En una primera sentencia emitida en 2018, Urresti fue absuelto de la acusación por el asesinato del periodista, pero en segunda instancia dictada en 2019 se ordenó repetir el juicio, y en 2023 fue condenado a 12 años de prisión como autor mediato del crimen.

Lo primero que hizo el exministro al dejar la prisión fue anunciar su regreso a la política junto a Podemos, respaldar la candidatura de José Luna y declarar que asumiría el Ministerio del Interior si la agrupación lograba el apoyo necesario.

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