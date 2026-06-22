Perú

Keiko Fujimori llama “inoportuno” a Petro y afirma que ella, De la Espriella y Kast le dan “nuevos aires” a la región

La candidata respaldó al presidente electo de Colombia y destacó el giro político en Sudamérica. “Yo creo que vienen nuevos tiempos”, señaló

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Keiko Fujimori
Keiko Fujimori felicitó el triunfo presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia y cuestionó los comentarios del mandatario saliente Gustavo Petro, quien denunció supuestas irregularidades en la votación

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, volvió a felicitar este lunes el triunfo presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia y cuestionó los comentarios “inoportunos” del mandatario saliente Gustavo Petro, quien denunció irregularidades en la ajustada votación de las presidenciales en el país vecino.

En diálogo con la prensa, Fujimori expresó su reconocimiento “a todos los colombianos” por su decisión en las urnas, “más allá de los comentarios inoportunos que hace el presidente de la República”.

“En Colombia, tanto como en Perú, se deben respetar los resultados de los entes electorales”, afirmó al considerar que, con esta elección —junto a la que virtualmente la coloca como ganadora y la que favoreció a José Antonio Kast en Chile— “soplan nuevos vientos” en Sudamérica.

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“Yo creo que vienen nuevos tiempos y hay nuevos aires en Latinoamérica y eso es muy positivo. Creo que en los países que estamos pasando por procesos electorales, los ciudadanos han tenido una mirada de búsqueda de progreso, de fortalecer la libertad y fortalecer la democracia”, señaló.

Keiko Fujimori saludó a Abelardo de la Espriella
Fujimori insistió en la necesidad de respetar los resultados electorales y afirmó que, junto a su virtual victoria en Perú y la de José Antonio Kast en Chile, se perciben “nuevos vientos” en Sudamérica

“Creo que ese es el mandato que muchos de los pueblos les está dando a sus países. Saludo al flamante presidente electo Abelardo de la Espriella y espero poder saludarlo ya más adelante personalmente”, apuntó en la misma declaración.

Fujimori se ubicó entre las primeras figuras políticas de la región en saludar la victoria electoral del penalista y líder del movimiento Defensores de la Patria, al recodar que “hace unas semanas” le “brindó su respaldo en un momento decisivo para el Perú”, poco antes del balotaje que, de acuerdo con las proyecciones, la llevaría a Palacio de Gobierno tras superar a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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“Hoy le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencida de que la defensa de la democracia, la libertad y elorden requiere líderes con convicción y coraje. Sin duda, soplan nuevos vientos para América Latina. Un abrazo fraterno para todo el pueblo colombiano”, expresó en un mensaje previo en su cuenta de X.

La lideresa de Fuerza Popular resaltó el apoyo previo de De la Espriella a su candidatura y expresó su deseo de éxito para el nuevo presidente colombiano
La lideresa de Fuerza Popular resaltó el apoyo previo de De la Espriella a su candidatura y expresó su deseo de éxito para el nuevo presidente colombiano

Con el 99.702 % de las actas contabilizadas, Fujimori obtiene el 50.110 % de los votos, lo que representa 9,189,587 sufragios, mientras que Sánchez alcanza el 49.890 %, con un total de 9,149,121 votos. La diferencia entre ambos es de 40,466 votos en una de las contiendas más ajustadas de la historia.

Por su parte, De la Espriella derrotó a Iván Cepeda, del Pacto Histórico liderado por Petro, quien ha criticado a la candidata peruana y había felicitado previamente a Sánchez tras conocerse un resultado preliminar no oficial.

Un día después del balotaje del 7 de junio, el líder colombiano anotó en su cuenta de X que “el progresismo” había ganado “la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori”.

Mencionó además que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), encarcelado por el delito de conspiración, fue “reivindicado” en estas elecciones, puesto que Sánchez es su escudero y representante, y anticipó que restablecería completamente las relaciones diplomáticas con Perú, interrumpidas tras la destitución y prisión del exjefe de Estado.

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