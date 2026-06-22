Perú

Chyno y Nacho confirman concierto en Tacna para el aniversario de la Ciudad Heroica: fecha, venta de entradas y más detalles

El dúo venezolano encabezará el festival más importante del sur peruano en el Parque Perú, con entradas en preventa y una noche llena de música, sorpresas y ritmos urbanos.

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Miles de personas se preparan para una noche inolvidable en el Parque Perú, donde la música y la tradición serán protagonistas en el evento más esperado del año en la Ciudad Heroica.
Miles de personas se preparan para una noche inolvidable en el Parque Perú, donde la música y la tradición serán protagonistas en el evento más esperado del año en la Ciudad Heroica.

Tacna se prepara para recibir a uno de los dúos más emblemáticos de la música latina. Chyno y Nacho actuarán en la FERITAC 2026, el festival central por el aniversario de la Ciudad Heroica, con un espectáculo que promete reunir a miles de asistentes en el Parque Perú.

La celebración de la FERITAC 2026 ha generado gran expectativa en la región sur del país. Este año, la organización apuesta por un cartel internacional encabezado por Chyno y Nacho, quienes han conquistado escenarios en América Latina y Europa con temas como “Mi Niña Bonita”, “Andas en mi Cabeza”, “El Poeta” y “Tu Angelito”. El anuncio oficial, realizado por los organizadores del festival, posiciona a Tacna como uno de los puntos clave de la agenda cultural en 2026.

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¿Cuándo es el concierto de Chyno y Nacho en Tacna?

El concierto de Chyno y Nacho en el Parque Perú es el próximo 27 de agosto. Reconocidos por su fusión de ritmos urbanos y letras románticas, los cantantes ofrecerán un repertorio pensado para todas las edades.

El show incluirá sus éxitos más populares, así como sorpresas y momentos especiales diseñados para interactuar con el público de Tacna y rendir homenaje a la ciudad en su día central. De acuerdo con los promotores, la puesta en escena tendrá un despliegue técnico de alto nivel, con sonido, luces y producción internacional.

Chyno y Nacho ofrecerán un espectáculo especial en Tacna por el aniversario de la ciudad, con entradas ya disponibles en preventa.
Chyno y Nacho ofrecerán un espectáculo especial en Tacna por el aniversario de la ciudad, con entradas ya disponibles en preventa.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

Las entradas estarán disponibles en Joinnus en preventa especial desde el 26 hasta el 30 de julio o hasta agotar stock. Según la organización, se espera que la demanda sea alta, ya que la visita del dúo venezolano coincide con el aniversario de la ciudad y la expectativa entre los seguidores es notable.

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La FERITAC, conocida por integrar música, cultura y gastronomía, busca consolidarse como el mayor evento familiar del sur peruano. El festival no solo celebra la fundación y la gesta histórica de Tacna, sino que también impulsa la economía local atrayendo a visitantes de otras regiones y del extranjero. Los organizadores resaltan que el evento se ha convertido en una plataforma para el encuentro de familias, amigos y turistas en torno a la música y la tradición.

El dúo Chyno y Nacho será el plato fuerte del festival FERITAC 2026, animando la celebración del aniversario de Tacna con sus éxitos internacionales.
El dúo Chyno y Nacho será el plato fuerte del festival FERITAC 2026, animando la celebración del aniversario de Tacna con sus éxitos internacionales.

Artistas sorpresa y actividades para la familia

Además del dúo principal, la organización confirmó que habrá artistas invitados, cuyos nombres se anunciarán en las próximas semanas. Esta estrategia busca mantener el interés y sumar variedad a la programación del festival, asegurando una experiencia musical completa para los asistentes.

La FERITAC 2026 también estará acompañada de actividades culturales y gastronómicas que complementarán la oferta musical. El Parque Perú, sede tradicional de los grandes eventos tacneños, será el epicentro de la jornada, con espacios dedicados a exposiciones, ferias artesanales y zonas de comida regional. Las autoridades locales han destacado la importancia de la feria para la promoción de la identidad tacneña y la dinamización de la economía durante la temporada de aniversario.

El acceso a las entradas en preventa a través de Joinnus representa una oportunidad para asegurar la participación en uno de los conciertos más esperados del año. Los organizadores recomiendan adquirir los boletos con anticipación para no perder la oportunidad de vivir una noche única junto a Chyno y Nacho. La preventa se extenderá hasta el 30 de julio o hasta agotar stock, con precios especiales para quienes aseguren su ingreso en las primeras fechas.

El aniversario de Tacna es una de las celebraciones más emblemáticas del calendario nacional, y cada año convoca a miles de personas en actividades que combinan historia, civismo y entretenimiento. Para 2026, la presencia de Chyno y Nacho agrega un atractivo especial a la agenda y refuerza el posicionamiento de la ciudad como destino de grandes eventos.

Chyno y Nacho anuncian una gira internacional en 2026 y preparan el lanzamiento oficial de 'Radio Venezuela' con conciertos previstos para 2027 - crédito cortesía Chyno y Nacho
Chyno y Nacho anuncian una gira internacional en 2026 y preparan el lanzamiento oficial de 'Radio Venezuela' con conciertos previstos para 2027 - crédito cortesía Chyno y Nacho

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