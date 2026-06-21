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“¿Quién es mejor entre vos, Haaland, Kane y Messi?”: la contundente respuesta de Mbappé a horas del duelo ante Irak por el Mundial

El emblema de Francia relativizó el debate sobre las figuras del torneo y la carrera con La Pulga por ser el máximo goleador

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Kylian Mbappé en conferencia de prensa. Incluye recortes circulares de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland y Harry Kane.
Kylian Mbappé, jugador de fútbol francés, participa en una conferencia de prensa y aparece junto a recortes fotográficos de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland y Harry Kane. ( Europa Press / Imagen Ilustrativa Infobae)

Kylian Mbappé admitió este domingo que Lionel Messi lo supera en la tabla de máximos goleadores de la historia de las Copas del Mundo y que “siempre corre por detrás” del capitán argentino, a quien calificó junto a Cristiano Ronaldo como los mejores jugadores del mundo. El delantero francés habló en una rueda de prensa en Filadelfia, en la previa del duelo del lunes ante Irak por la segunda fecha del Grupo de Francia en el Mundial 2026.

“Ya sabía que Leo iba a marcar, porque siempre marca. Yo corro de atrás. Voy a tratar de seguir marcando para ayudar a mi equipo y si lo hago me acercaré al récord, pero lo más importante para mí es ganar la Copa del Mundo”, afirmó Mbappé en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

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El contexto de esas palabras es elocuente. Messi convirtió un triplete ante Argelia el 17 de junio, en el debut de Argentina en el torneo, y llegó a los 16 goles en Mundiales para igualar la marca del alemán Miroslav Klose, que había permanecido como récord absoluto desde 2014. Fue el primer hat-trick de Messi en una Copa del Mundo, a sus 38 años, y lo convirtió en el jugador más veterano en lograr esa hazaña en la historia del torneo. Mbappé, en tanto, acumula 14 tantos en tres participaciones mundialistas —cuatro en 2018, ocho en 2022 y dos en la presente edición—, tras su doblete en el debut de Francia ante Senegal.

Mbappé, durante un entrenamiento con Francia (Reuters/Vincent Carchietta)
Mbappé, durante un entrenamiento con Francia (Reuters/Vincent Carchietta)

La carrera por el récord tiene ahora cuatro protagonistas de peso. Cuando se le preguntó a Mbappé por las figuras que arrancaron el torneo con goles, como Harry Kane y Erling Haaland —ambos con dos tantos en sus respectivos debuts—, el capitán de Les Bleus fue directo: “Messi es el mejor jugador, junto con Cristiano, eso está claro. Yo intento ayudar a mi equipo a ganar otro Mundial. Lo demás son debates para los periodistas. De momento no pienso en Haaland; quizá ellos piensen en nosotros, pero yo pienso en Irak”.

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El atacante del Real Madrid dejó en claro que no le obsesiona la persecución estadística. “Messi ha demostrado lo que hemos visto, eso es un debate para la gente, es bueno, pero no es una cosa que está en mi cabeza. Lo que quiero es llevar el trofeo a casa”, señaló. Mbappé también descartó proyectar una carrera tan extensa como la del rosarino: “No estaré aquí cuando cumpla 40 años, ya me habrán echado antes. No hago planes de futuro, solo pienso en el momento presente, en disfrutar del Mundial”.

El partido ante Irak tendrá además un valor simbólico para el delantero: será su partido número 100 con la selección francesa. “No hay nada más grande que la selección nacional. Llegar a 100 partidos es algo histórico, más aún si sucede en un Mundial. Va a ser un partido especial para mí, pero necesitamos ganar para clasificarnos. Lo tengo muy claro”, declaró.

El encuentro está previsto para las 18 hora argentina del lunes (21 GMT) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, con Francia como favorita y con la necesidad de sumar tres puntos para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

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