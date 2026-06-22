Keiko Fujimori se reunirá con Julio Velarde apenas concluya el escrutinio para pedirle que continúe en el BCRP

El mandato de Velarde finaliza el 28 de julio, y él ha manifestado que evaluará una posible permanencia si el nuevo presidente se lo pide, aunque aún no ha recibido una propuesta formal

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció este lunes que, una vez finalizado el conteo de votos, que al 99,697 % del escrutinio le otorga una ventaja de más de 40.390 votos sobre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), se reunirá con el presidente del Banco Central de Reserva (BCRP), Julio Velarde, para pedirle que continúe en el puesto que ocupa desde 2006.

“Culminado el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que ya son pocas las actas observadas, lo primero que voy a hacer es solicitar una audiencia con Julio Velarde”, declaró en una rueda de prensa.

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El mandato de Velarde termina el 28 de julio de este año, aunque este fin de semana expresó que evaluaría seguir en el cargo si el próximo jefe de Estado se lo solicita.

Este anuncio, según la la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), “ha generado mucha esperanza y una actitud muy positiva no solo en los mercados financieros sino entre todos los peruanos”.

La posibilidad de que Velarde siga al frente del BCRP ha generado expectativas positivas entre los mercados financieros y diversos sectores del país, según Fujimori

Velarde comentó que meses atrás tenía la decisión más tomada de dejar la presidencia del Banco Central después de casi dos décadas, aunque admitió que analizaría una eventual propuesta para quedarse otro quinquenio.

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“Antes me inclinaba más a dejar el cargo, quedarme solo un par de meses mientras se transfería. Probablemente con varios candidatos no hubiera aceptado quedarme bajo ninguna circunstancia. Pero si me lo ofrecen, debería pensarlo, no voy a decir que no ahora ni que sí, debería pensarlo, vamos a ver”, expresó durante la presentación del Reporte de Inflación de junio de 2026.

No obstante, subrayó que la decisión corresponde al próximo Gobierno y que todavía no ha recibido ninguna propuesta formal. “No me corresponde, es el presidente quien nombra y el Senado el que ratifica, entonces no puedo adelantarme a eso”, agregó al señalar que uno de los factores que lo llevarían a considerar su continuidad sería la expectativa de una recuperación más sólida de la economía.

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“Alguien comentaba lo difíciles que han sido los últimos cinco años. El potencial de crecimiento era mucho mayor y no se concretó”, aseguró.

En ese sentido, consideró que el país tiene condiciones para alcanzar mayores tasas de expansión económica si existen las condiciones adecuadas para la inversión y el crecimiento. “La expectativa de que la situación mejore podría ser interesante”, afirmó.

Julio Velarde dirige el Banco Central desde 2006 y ha sido ratificado por los presidentes Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo

El economista asumió la presidencia del BCRP en 2006, bajo la adminitración del expresidente Alan García, y desde entonces ha sido ratificado Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Sánchez, adversario de Fujimori en el balotaje, afirmó públicamente que no se sentía representado por la actual gestión y advirtió que, de llegar a la Presidencia, separaría a Velarde de la institución. Sin embargo, días antes de la segunda vuelta, garantizó su permanencia tras admitir que existieron discrepancias en su equipo de campaña sobre este tema.

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“Si la sucesión, alternancia o la continuidad del señor ulio Velardees una condición para que se mantenga la estabilidad macroeconómica, nosotros somos capaces de consensuar y decidir ese camino. Y así lo vamos a hacer, evidentemente si el señor Julio Velarde también desea continuar”, declaró.