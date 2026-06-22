San Martín asegura que Aixa Vigil accedió a renovar tras la salida de Guilherme Schmitz y no ir a Universitario: “Ella me dijo”

Yudy Balcázar, gerente deportivo de la USMP, explica la situación contractual de Aixa Vigil. YouTube

Aixa Vigil ya fue anunciada como nuevo fichaje de Universitario de Deportes; sin embargo, la controversia en torno a su salida de la Universidad San Martín aún no se ha cerrado. La gerenta deportiva del club ‘santo’, Yudy Balcázar, volvió a pronunciarse sobre el caso tras la liberación de la carta pase de la jugadora sin que se alcanzara un acuerdo económico entre instituciones.

En una entrevista con el podcast de YouTube ‘Ataque Cruzado’, la directiva explicó en detalle cómo se desarrollaron las conversaciones, las decisiones internas del club y las dudas que surgieron respecto a la situación contractual de la atacante antes de concretarse su llegada al cuadro ‘crema’.

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Según Balcázar, San Martín incluso le presentó una nueva propuesta de renovación para asegurar su continuidad, la cual habría sido aceptada inicialmente por la voleibolista tras la salida del técnico Guilherme Schmitz. No obstante, la dirigente sostuvo que Aixa se encontraba en una situación compleja debido a un compromiso previo firmado con Universitario, pese a no contar todavía con la liberación formal de su pase federativo.

“Un día antes de que salga la resolución, me llama alguien de federación y me recomienda algo para hacer. Yo le digo a Aixa ‘la solución es esta, para que ya no continúe el problema, vamos a la federación, tú y yo, y manifiéstale lo que tú me has dicho. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres jugar por la U? Vamos, yo te acompaño. O si no, tú hazlo sola’. Yo normal, pero hagamos bien las cosas, no así”, relató.

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Gerenta de San Martín afirma que Aixa Vigil pensó en renovar tras la salida de Guilherme Schmitz y no ir a Universitario. Crédito: FPV

La dirigente también aseguró que la intención inicial de la jugadora era permanecer en el club tras concretarse la salida del entrenador brasileño, con quien había tenido diferencias que influyeron en su acercamiento a Universitario. “Ella me dijo que quería quedarse en San Martín, después de la salida de Guilherme. No quería seguir con él”, sostuvo.

No quiso seguir bajo la dirección del DT brasileño

Yudy Balcázar explicó que la decisión de Aixa Vigil de no continuar bajo la dirección de Guilherme Schmitz estuvo vinculada a su percepción de que era exigida a jugar pese a no encontrarse en óptimas condiciones físicas. Según la dirigente, la jugadora habría sentido incomodidad durante su etapa en el club por estas situaciones, lo que influyó en su intención de marcharse a Universitario.

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“Ella me dijo una vez ‘tía, es que estaba lesionada e igual jugué’. Guilherme es muy respetuoso de su gente, él confiaba mucho en el fisio, y el fisio dijo que Aixa no tenía nada, que estaba bien, que ya estaba recuperada y que ya podía jugar. Guilherme por eso la ponía, jugó y normal. Entonces, si ella se sentía mal, ¿por qué no lo dijo?”, relató.

Balcázar añadió que el tema fue conversado en varias oportunidades dentro del entorno del club. “A mí sí varias veces me lo dijo. Le decía ‘Aixa, pero entonces no fuerces, no lo hagamos’. Pero me decía el fisio que ella está bien y me mostraba la resonancia. Guilherme respeta mucho el tema del fisio y él le hacía caso, por eso Aixa jugaba. Entonces, pasa el tiempo, ella sabe que ya no iba a continuar Guilherme y ahí accede a renovar”, sostuvo.

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Aixa Vigil es nueva voleibolista de Universitario. Crédito: Universitario vóley.

El contrato con Universitario y el rol de la Federación

Otro de los puntos abordados por la dirigente fue la situación del contrato que Aixa Vigil habría firmado con Universitario antes de resolverse su carta pase, lo que generó dudas incluso dentro del entorno de la propia jugadora.

“Aixa me decía ‘Tía, pero es que de repente me pueden denunciar por eso, por firmar un contrato’. Y yo decía: ‘Bueno, no lo sé, pero aquí la Federación solamente tiene que ver el tema deportivo, que es la ficha de afiliación’”, comentó Balcázar.

Finalmente, la dirigente sostuvo que la resolución federativa fue clave en el desenlace del caso. “El contrato queda obsoleto cuando la Federación dice que se respeta la ficha de afiliación. Si el club la suelta, se va, no hay problema. Era básicamente eso”, concluyó.

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La salida de Aixa Vigil de San Martín rumbo a Universitario se convirtió en uno de los movimientos más comentados del vóley peruano en la temporada, no solo por el impacto deportivo del fichaje, sino también por las interpretaciones encontradas entre las partes sobre su situación contractual y el procedimiento que permitió su incorporación al club ‘crema’.