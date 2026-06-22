Así se jugarán las semifinales de la Liga Femenina: fechas, horarios y sedes confirmadas para los duelos de ida

La Liga Femenina oficializó la programación de las semifinales de ida, con dos partidos en Lima que marcarán el inicio de la lucha por el título del Apertura 2026. (Alianza Lima / Universitario)

La Liga Femenina oficializó, a través de sus plataformas digitales, el calendario de los partidos de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2026. Tras un fin de semana marcado por los cuartos de final, quedaron establecidas las sedes y los horarios de los dos compromisos que abrirán la ruta hacia la definición del campeonato.

En esta instancia permanecen Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas, equipos que buscarán tomar ventaja en el primer duelo de sus respectivas llaves.

Ambos encuentros, de acuerdo con lo informado, serán emitidos por la señal de la plataforma ‘Bicolor+’, que tendrá a su cargo la transmisión de los choques programados.

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Alianza Lima y Universitario abren la serie en Villa El Salvador

Alianza Lima y Universitario protagonizarán el primer clásico de las semifinales del Apertura 2026, una serie que enfrenta a dos aspirantes al título con caminos distintos hacia esta instancia. (Alianza Lima)

El primer cruce de semifinales tendrá como protagonistas a Alianza Lima y Universitario de Deportes. El compromiso se jugará el sábado 27 de junio en el Estadio Hugo Sotil, con inicio fijado para las 13:00 horas locales (18:00 GMT), según la programación comunicada por la organización.

Alianza Lima llega a esta fase después de superar la ronda de cuartos de final. En ese tramo del torneo, el conjunto aliancista se midió ante CD Yanapuma y selló su clasificación con un marcador de 4-1, resultado que le permitió instalarse entre los cuatro mejores del certamen.

El equipo blanquiazul accedió a los cruces eliminatorios luego de ubicarse en el cuarto lugar de la tabla al cierre de la etapa regular. Ese posicionamiento lo llevó a disputar el filtro previo a semifinales, instancia en la que resolvió su serie con una victoria amplia frente a Yanapuma.

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Universitario, por su parte, aparece en esta llave tras haber finalizado la primera fase en el primer puesto. Ese rendimiento le otorgó el pase directo a semifinales sin necesidad de disputar cuartos de final, un beneficio reservado para los dos primeros ubicados de la fase regular.

En su recorrido por el campeonato, el cuadro crema mantuvo un registro sin derrotas. Luego de 10 partidos, acumuló 9 triunfos y 1 empate, además de firmar las mejores cifras ofensivas del torneo: 55 goles a favor y 4 en contra. Ese balance lo convirtió en el equipo con más tantos convertidos y también en el que menos recibió en el tramo inicial del Apertura 2026.

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Sporting Cristal recibirá a Atlético Andahuaylas en el Alberto Gallardo

El Alberto Gallardo será escenario del choque entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas, dos equipos que llegan fortalecidos tras destacadas campañas en el Apertura 2026. (Sporting Cristal)

La segunda semifinal enfrentará a Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas. El duelo de ida está programado para el domingo 28 de junio, a partir de las 15:15 horas locales (20:15 GM), en el Estadio Alberto Gallardo, escenario en el que el equipo celeste ejercerá la localía.

Sporting Cristal avanzó a esta instancia luego de disputar los cuartos de final ante FBC Melgar. En esa serie, el conjunto del Rímac se impuso con un marcador de 8-1 frente a las ‘rojinegras’, resultado que lo colocó en semifinales tras resolver su eliminatoria con amplitud.

El cuadro rimense terminó la fase regular en la tercera posición, ubicación que lo envió a jugar la etapa previa en el cuadro final del torneo. Su lugar en la tabla lo obligó a competir en cuartos, donde resolvió su cruce con una goleada sobre Melgar.

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Atlético Andahuaylas, en cambio, se aseguró su lugar entre los cuatro primeros sin pasar por la fase de cuartos de final. El equipo alcanzó el segundo puesto de la clasificación en la etapa regular, lo que le permitió avanzar de manera directa a semifinales, al igual que Universitario.

La campaña de las denominadas ‘Guerreras’ captó atención por tratarse de su primera experiencia en la máxima categoría. En la fase regular, el equipo solo registró 1 derrota y 1 empate en 10 partidos; los demás resultados fueron victorias. Ese desempeño le bastó para consolidarse entre los líderes de la tabla y meterse en la definición del Apertura 2026.

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Días, horarios, sedes y transmisión confirmados para la ida

La carrera hacia la final ya tiene agenda confirmada: las semifinales de ida se jugarán durante el último fin de semana de junio y serán transmitidas por Bicolor+. (Universitario de Deportes)

Con la programación ya difundida, la Liga Femenina dejó establecidos los detalles logísticos de los encuentros que abrirán las series rumbo a la final del Torneo Apertura 2026. El primer partido se jugará el sábado y el segundo el domingo, ambos en escenarios de Lima, con horarios definidos para la tarde.

De acuerdo con la información comunicada, los dos enfrentamientos contarán con transmisión de ‘Bicolor+’, plataforma que emitirá los partidos de ida correspondientes a las semifinales.

La agenda oficial de los compromisos quedó de la siguiente manera:

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: Estadio Hugo Sotil, sábado 27 de junio, 13:00 horas (18:00 GMT). Sporting Cristal vs. Atlético Andahuaylas: Estadio Alberto Gallardo, domingo 28 de junio, 15:15 horas (20:15 GM).

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