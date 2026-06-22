Murió ex de Olinda Castañeda en vísperas del Día del Padre y su último mensaje conmueve: “Así pasamos los domingos...”

Olinda Castañeda no extraña el alcohol y vive vida de cristiana | ATV / Magaly TV: La Firme

La repentina muerte de Jean Francois Dietlin, empresario conocido públicamente por haber mantenido una relación con Olinda Castañeda y por ser el padre de su segunda hija, ha generado una profunda conmoción. La noticia fue confirmada la noche del 20 de junio, apenas unas horas antes de celebrarse el Día del Padre, una fecha que hoy adquiere un significado especial debido al contenido de la última publicación que compartió en sus redes sociales.

Aunque hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento, la noticia provocó numerosas muestras de dolor y solidaridad. Familiares, amigos y personas que seguían su actividad digital comenzaron a expresar sus condolencias tras conocerse la partida del empresario.

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Sin embargo, en medio de la tristeza, un detalle llamó especialmente la atención: el último mensaje que publicó días antes de morir estaba dedicado precisamente a sus hijos y a la importancia de compartir tiempo con ellos.

Muere ex de Olinda Castañeda en vísperas del Día del Padre y su último mensaje conmueve: “Así pasamos los domingos...”. Captura: Instagram.

¿Cuál fue el último mensaje de Jean Francois Dietlin antes de morir?

La última publicación de Jean Francois Dietlin en Instagram fue realizada el domingo previo al Día del Padre. En ella aparecía acompañando a sus hijos durante un campeonato de vóley, una actividad familiar que reflejaba el estrecho vínculo que mantenía con ellos.

Las imágenes mostraban momentos de apoyo y compañía mientras los menores participaban en la competencia deportiva. Lejos de publicaciones relacionadas con negocios o actividades personales, el empresario decidió compartir una escena cotidiana que reflejaba una de las facetas más importantes de su vida: la de padre.

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Junto a las fotografías escribió una frase que hoy ha cobrado un significado especial tras conocerse su fallecimiento:

“Así pasamos los domingos los papás que priorizamos a nuestros hijos”. Lo que en aquel momento fue interpretado como una simple reflexión sobre la paternidad, hoy es visto por muchos como un mensaje cargado de valor emocional. Decenas de usuarios han regresado a esa publicación para dejar comentarios de despedida y recordar el cariño que mostraba constantemente hacia sus hijos.

Muere ex de Olinda Castañeda en vísperas del Día del Padre y su último mensaje conmueve: “Así pasamos los domingos...”. Captura: Instagram.

La publicación junto a sus hijos que hoy conmueve tras su fallecimiento

Tras difundirse la noticia de su muerte, la publicación comenzó a recibir cientos de reacciones. Muchas personas destacaron que Jean Francois Dietlin utilizaba sus redes sociales para compartir momentos familiares y que frecuentemente expresaba el orgullo que sentía por sus hijos.

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Los comentarios se multiplicaron rápidamente. Amigos cercanos, conocidos y seguidores lamentaron la pérdida y resaltaron que el empresario siempre se mostraba cercano a su familia. Para muchos, la imagen de aquel domingo acompañando a sus hijos se ha convertido en el recuerdo más significativo de sus últimos días.

La coincidencia de que su última publicación estuviera relacionada con la paternidad y que su fallecimiento se conociera en vísperas del Día del Padre ha generado una fuerte carga emocional. Numerosos usuarios han señalado que sus palabras adquieren ahora un significado distinto y representan una especie de legado sobre la importancia de dedicar tiempo a los seres queridos.

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Muere ex de Olinda Castañeda en vísperas del Día del Padre y su último mensaje conmueve: “Así pasamos los domingos...”. Captura: Instagram.

Jean Francois Dietlin, ex de Olinda Castañeda, mostró su faceta más familiar en redes

Aunque el nombre de Jean Francois Dietlin fue conocido públicamente por su relación con Olinda Castañeda, quienes seguían su actividad en redes sociales también conocían una faceta más personal y familiar.

A través de distintas publicaciones, el empresario mostraba momentos compartidos con sus hijos, celebraciones familiares y actividades recreativas. Esa cercanía quedó nuevamente reflejada en su último mensaje, donde puso en primer plano el rol que desempeñaba como padre.

Precisamente por ello, la publicación ha sido una de las más comentadas desde que se confirmó su fallecimiento. Las imágenes transmiten una escena sencilla, pero llena de significado: un padre acompañando a sus hijos en una actividad importante para ellos.

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Muere ex de Olinda Castañeda en vísperas del Día del Padre y su último mensaje conmueve: “Así pasamos los domingos...”. Captura: Instagram.

Confirman la muerte de Jean Francois Dietlin y anuncian detalles de su despedida

La noche del 20 de junio se confirmó oficialmente el fallecimiento de Jean Francois Dietlin mediante un comunicado difundido a través de sus plataformas digitales.

El mensaje fue compartido por su entorno más cercano y expresaba el profundo dolor que deja su partida.

“Con mucha tristeza compartimos la partida de Jean Francois Dietlin. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones y en las memorias de quienes tuvieron la dicha de conocerlo”.

Muere ex de Olinda Castañeda en vísperas del Día del Padre y su último mensaje conmueve: “Así pasamos los domingos...”. Captura: Instagram.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de condolencia. Personas cercanas al empresario expresaron palabras de apoyo para sus familiares, mientras que otros recordaron momentos compartidos con él a lo largo de los años.

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Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias o causas de su muerte. La familia ha optado por mantener la privacidad respecto a ese aspecto y centrarse en despedirlo junto a sus seres queridos.

Muere ex de Olinda Castañeda en vísperas del Día del Padre y su último mensaje conmueve: “Así pasamos los domingos...”. Captura: Instagram.

Familiares y amigos lamentan la partida del ex de Olinda Castañeda

Tras conocerse la noticia, familiares y allegados también informaron sobre los detalles de las exequias para quienes desearan acompañarlos en este difícil momento.

Según se comunicó, el velorio se realizaría en el distrito de La Molina, donde amigos, conocidos y personas cercanas podrían darle el último adiós.

Las muestras de afecto no tardaron en aparecer. A través de redes sociales, numerosas personas compartieron mensajes resaltando las cualidades humanas del empresario y recordando especialmente la dedicación que tenía hacia sus hijos.

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Muere ex de Olinda Castañeda en vísperas del Día del Padre y su último mensaje conmueve: “Así pasamos los domingos...”. Captura: Instagram.