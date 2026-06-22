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Del estrés al aislamiento en Perú: los daños invisibles del acoso online en la infancia

El 29% de los padres observa que sus hijos tienden a aislarse tras ser víctimas de agresiones en línea, según un estudio

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ciberacoso online - niños - padres - estrés - tecnología - 22 de junio
El entorno digital se ha convertido en un espacio donde el acoso puede originar daños emocionales persistentes entre los menores de edad. (Imagen ilustrativa Infobae)

El ciberacoso en Perú está dejando huellas profundas en la salud emocional de niños y adolescentes, trascendiendo el mundo virtual para impactar su vida diaria. Un reciente estudio regional de Kaspersky resalta que el estrés constante es una de las principales consecuencias para quienes sufren acoso online, según lo reporta un tercio de los padres consultados.

Otras manifestaciones incluyen retraimiento social, problemas escolares, alteraciones en el sueño, baja autoestima y síntomas de depresión, demostrando que las agresiones digitales afectan múltiples esferas del bienestar de los menores.

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Cuáles son las consecuencias emocionales del ciberacoso en niños

El entorno digital se ha convertido en un espacio donde el acoso puede originar daños emocionales persistentes entre los menores de edad. De acuerdo con los resultados obtenidos por Kaspersky, el 33% de los padres en Perú percibe que sus hijos experimentan niveles elevados de estrés como consecuencia directa del ciberacoso.

Primer plano de manos de un niño sobre el teclado de un ordenador portátil en una habitación oscura, con la pantalla brillante iluminando ligeramente.
Identificar insultos, difusión de imágenes sin permiso y amenazas es clave para denunciar el acoso rápidamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este estrés no solo se manifiesta en el ámbito emocional, sino que repercute en la vida cotidiana y en el comportamiento general de los afectados.

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La disminución de la actividad social es otro efecto que preocupa, ya que el 29% de los padres observa que sus hijos tienden a aislarse tras ser víctimas de agresiones en línea. Este retraimiento puede traducirse en una menor participación en actividades extracurriculares o en la pérdida de relaciones interpersonales, lo que incrementa la sensación de soledad y vulnerabilidad.

Otras secuelas reportadas incluyen una notoria baja en el desempeño escolar, dificultades para dormir, episodios de depresión y una marcada reducción de la autoestima. Estas consecuencias pueden prolongarse en el tiempo si no se interviene de manera oportuna, comprometiendo el desarrollo y la salud mental de los escolares.

El ciberacoso es el uso de tecnologías digitales para amenazar, intimidar, humillar o acosar a una persona. Europa Press
El ciberacoso es el uso de tecnologías digitales para amenazar, intimidar, humillar o acosar a una persona. Europa Press

Factores que dificultan la detección del ciberacoso en el entorno familiar

Uno de los mayores retos para abordar el ciberacoso es que muchas de las víctimas atraviesan esta experiencia en silencio. Según Carolina Mojica, Gerente de Productos al Consumidor para NOLA y SOLA en Kaspersky, “el ciberacoso suele avanzar en silencio porque muchos niños no saben cómo pedir ayuda o temen que les quiten el celular, los castiguen o minimicen lo que están viviendo”.

Este temor a las posibles consecuencias contribuye a que los casos no sean reportados a tiempo, dificultando la intervención de los adultos responsables.

La falta de comunicación y confianza en el hogar puede agravar el problema, ya que los menores sienten que no cuentan con un espacio seguro para expresar lo que enfrentan en el entorno digital. Mojica subraya la importancia de que los padres establezcan una relación basada en la confianza, donde los hijos puedan compartir sus inquietudes sin miedo a represalias o a ser incomprendidos.

7 de cada 10 niños sufren ciberacoso o acoso a diario, según un estudio de la ONG Bullying Sin Fronteras - crédito Multinacional S2 Grupo
El 33% de los padres en Perú percibe que sus hijos experimentan niveles elevados de estrés como consecuencia directa del ciberacoso. - crédito Multinacional S2 Grupo

Estrategias para la prevención y abordaje del ciberacoso digital

Para combatir el ciberacoso, los expertos proponen una serie de recomendaciones dirigidas a padres y cuidadores. En primer lugar, destacan la relevancia de mantener conversaciones frecuentes sobre la vida digital de los menores.

Hablar abiertamente sobre el uso de redes sociales, juegos en línea y aplicaciones de mensajería permite que los niños y adolescentes comprendan que pueden acudir a sus padres ante cualquier situación incómoda o riesgosa.

Otra medida esencial es enseñar a los menores a identificar las señales de alerta. Saber reconocer insultos constantes, difusión de imágenes sin consentimiento, amenazas, perfiles falsos, chantajes o mensajes insistentes de desconocidos es fundamental para que los afectados puedan reportar estas conductas de inmediato y evitar que el acoso se prolongue.

ciberacoso online - niños - padres - estrés - tecnología - 22 de junio
En situaciones donde el ciberacoso ya se ha producido, es clave actuar con rapidez y guardar evidencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

La protección de la privacidad también juega un papel relevante. Configurar los perfiles de redes sociales como privados, limitar quién puede contactar o ver las publicaciones, y evitar la difusión de datos personales como el colegio, ubicación o número de teléfono, ayuda a reducir la exposición y el riesgo de ser blanco de acoso.

En situaciones donde el ciberacoso ya se ha producido, es clave actuar con rapidez y guardar evidencia. Tomar capturas de pantalla, conservar mensajes y reportar las cuentas o contenidos ofensivos dentro de la plataforma antes de bloquear o eliminar puede facilitar posteriores investigaciones y respaldar la denuncia del caso.

El acompañamiento debe combinarse con el uso de tecnología. Herramientas de seguridad y control parental permiten detectar riesgos y fomentar hábitos digitales más seguros. Sin embargo, los expertos insisten en que la tecnología debe estar respaldada por la supervisión y el diálogo familiar constante.

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La conversación abierta y el apoyo incondicional son fundamentales para que los menores se sientan protegidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La importancia de la conversación familiar

El entorno familiar constituye el primer espacio de prevención y contención ante el ciberacoso. Según Carolina Mojica, “los padres deben hablar con sus hijos sobre lo que ocurre en redes, juegos online y chats, explicarles que no tienen que enfrentar solos una amenaza digital y enseñarles a pedir ayuda cuando reciben mensajes agresivos, chantajes, burlas o solicitudes incómodas”.

La conversación abierta y el apoyo incondicional son fundamentales para que los menores se sientan protegidos y confiados para denunciar cualquier situación de riesgo.

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