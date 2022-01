Edson Dávila: "Mientras esté trabajando, no me importa disfrazarme de Run Run o de la abejita"





El popular Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, regresa recargado a la conducción de “América Hoy” junto a sus compañeras Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes en el adelanto de la nueva temporada del programa dejaron entrever que habrá una nueva colega, en reemplazo de Melissa Paredes que no renovó su vínculo laboral y se fue al programa “Mujeres al Mando”.

Tras las sorpresas preparadas por el magazine de América TV, el carismático presentador “Giselo” se mostró alegre y detalló algunos requisitos que debe cumplir la próxima integrante en una conversación con los medios de prensa.

Muy pronto regresa América Hoy, ¿cómo te sientes?

Sigo firme en América Hoy, de aquí nadie me saca. Estoy muy contento de regresar porque amo mi trabajo y, la verdad, no podía esperar más. La gente me ha escrito mucho preguntando, “¿cuándo regresamos?”, y ahora les digo que, ¡muy pronto! He extrañado mucho a mis compañeras, hasta a la señora Janet (risas). Nosotros somos una familia.

Y se dice que llegaría una nueva conductora, ¿qué te parece?

Espero a una persona super buena vibra, y sí, que tenga correa, porque en el programa nos “batimos” entre todos. Además, espero que la nueva conductora sea como yo, alharacosa y bochinchera.

Te vimos por Europa, ¿cómo la pasaste?

Estuve 22 días de vacaciones fuera del país y conocí varias ciudades de España, también estuve en París y en Italia. ¡Jamás imaginé que conocería París! Para mí esto fue un sueño hecho realidad, ni yo mismo esperaba que fuera así de maravilloso. Y este logro, este sueño cumplido de conocer lugares que siempre quise conocer, es producto de mi trabajo. Yo trabajo en América Hoy y también animo eventos, yo no dejo de trabajar, el día que me muera ya tendré tiempo para descansar.

Y no le dices “no” a nada...

Mientras esté trabajando, no me importa disfrazarme de Run Run o de la abejita, así estoy creciendo y alcanzando sueños. Yo trabajo contento, no me estreso, y no estoy mirando por qué otros sí y yo aún no, eso te limita.

¿Crees que esta humildad es la que le gusta a tus seguidores?

Sí, yo me muestro tal y como soy, yo soy del pueblo y para el pueblo. Por ejemplo, yo no fui de viaje a comprarme ropa, porque yo no me compro ropa en Europa, yo compro en soles.

Te vemos con algunos kilitos de más...

He llegado con algunos kilos de más porque por allá se come mucho pan y mucha pizza, por eso ahora estoy haciendo mucho ejercicio para bajar de peso y que no se me vea gordito en televisión, yo cuido mucho eso.

Edson Dávila se pronunció sobre el ingreso de Melissa Paredes a Mujeres al Mando

“Sí, claro, si mis seguidoras me informan de inmediato (sobre la llegada de Melisa a Mujeres al mando), bueno yo pienso que bien por ella, como dice ella misma necesita trabajar”, señaló el bailarín en conversación con ‘El Popular’.

