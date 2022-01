Melissa Paredes sorprende a Anthony Aranda con cena romántica

Melissa Paredes preparó un plato especial para Anthony Aranda. (Foto: Instagram)

Todo indica que la relación entre Melissa Paredes y Anthony Aranda está viendo en popa. En una última publicación de la conductora de TV la vemos cocinando para su actual pareja, a quien sorprendió con una romántica cena. Para esta ocasión preparó un pollo al vino con fideos tornillo. Incluso, demostró a través de su cuenta de Instagram cada paso de la preparación.

Una vez culminado el platillo, lo acompañó con una copa de vino blanco. Por su parte, Anthony al ver la sorpresa no dudó en colgarlo en su red social, agradeciendo el detalle de la actriz, resaltando el delicioso sabor de su sorpresa.

Incluso, la graba a Melissa, quien luce con la copa de vino, sonriéndole y lanzándole un beso. “Wow, yo estaba a dieta pero por acá me están engriendo demasiado (mientras graba su plato). Amor, yo estaba a dieta”, le dice a la conductora. Ella no dudó en responder: “Amor, tú no haces dieta”. “Esta bien, no hago dieta”, respondió el bailarín. “Gracias, bebé”, acotó Aranda, quien recibió un beso volado de la animadora.

Cabe señalar que desde que Melissa confirmó su relación con el exintegrante de Reinas del Shaw no ha dudado en publicar momentos en pareja. Incluso, ha dejado en claro lo bien que se lleva con la familia de Anthony. En más de una oportunidad se les ha visto compartiendo muy felices en la casa con piscina del bailarín, donde también ha llevado a la hija que tiene con Rodrigo Cuba.

Entre las diferentes publicaciones de la exreina de belleza se puede apreciar a su pequeña nadando con flotadores y en una oportunidad se ve que Melissa graba a su hija dándole unos lentes a un hombre. Pese a que solo se le ve las manos, se deja entrever que estaría jugando con el bailarín.

Foto: Instagram

