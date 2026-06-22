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Noruega vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo I del Mundial 2026

Los escandinavos llegan a este duelo con la misión de asegurar de una vez su pase a la segunda ronda mundialista. Por su parte, los ‘leones de la Teranga’ quieren sacudirse del mal debut ante Francia para seguir con vida en el torneo

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Hora: 21:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:00 horas (Perú, Ecuador, Colombia y Panamá) / 18:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 01:00 (España, del día siguiente).

Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+, Telefé, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / RTVE y DAZN (España) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports, Caracol y RCN Televisión (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports y Televen (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

12:09 hsHoy

Cómo llega Noruega

Mundial 2026 – Selección de Noruega – Selección de Senegal – Perú – deportes – 21 junio
(Fotballandslaget)

Noruega se presenta después de un debut contundente: venció 4-1 a Irak, con doblete de Erling Haaland. Esa producción ofensiva le dio un impulso inmediato en el inicio del grupo.

Antes del estreno mundialista, el combinado noruego mostró marcadores que reflejan competitividad: 1-1 con Marruecos, 3-1 ante Suecia, 0-0 con Suiza y una caída 2-1 frente a Países Bajos.

En su estructura, Ødegaard aparece como el conductor natural en la mitad, con Berge y Aursnes como apoyos, mientras que el peso del gol recae en Haaland y en alternativas como Sørloth, en un partido que puede exigir precisión en el último pase y eficacia en las áreas.

12:09 hsHoy

Cómo llega Senegal

Mundial 2026 – Selección de Noruega – Selección de Senegal – Perú – deportes – 21 junio
(Fédération Sénégalaise de Football)

Senegal aterriza en esta fecha tras caer 3-1 ante Francia en su estreno. En ese partido, se registró un gol de Mbaye para el conjunto africano, y el equipo llega con la misión de recomponer su camino en el Grupo I.

En su secuencia previa al Mundial, Senegal sumó resultados variados: un 0-0 ante Arabia Saudita, un 3-2 frente a Estados Unidos y un 2-0 sobre Perú, además de un 3-1 ante Gambia y una derrota 2-1 frente a Países Bajos.

Con Mané como referencia y Jackson como pieza central en el área, Senegal se apoya en su capacidad para acelerar por bandas y sostener un bloque con fortaleza defensiva, con Koulibaly como uno de los nombres principales en la última línea.

12:08 hsHoy

Ese de negro

Mundial 2026 – Selección de Noruega – Selección de Senegal – Perú – deportes – 21 junio
(FIFA)

El árbitro designado para Noruega vs Senegal es Wilton Sampaio (Brasil). Su presencia quedará bajo atención por tratarse de un cruce con alta intensidad esperada, en el que la disputa física y las transiciones rápidas pueden elevar el número de faltas.

El escenario del partido será el MetLife Stadium (rebautizado como Estadio New York – New Jersey para la ocasión), con capacidad reportada en distintos listados como 82.500 espectadores, mientras que otras fichas del encuentro señalan 80.663.

La conducción arbitral será determinante para el ritmo del juego, sobre todo en el manejo de los duelos individuales y la protección de los futbolistas más determinantes en ataque.

12:08 hsHoy

Posibles Alineaciones

Noruega perfila una formación con Ørjan Nyland en el arco; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem y David Møller Wolfe en defensa; Martin Ødegaard, Sander Berge y Fredrik Aursnes en la mitad de la cancha; y un tridente ofensivo integrado por Alexander Sørloth, Antonio Nusa y Erling Haaland.

Senegal, por su parte, alinea a Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté y El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye y Lamine Camara; e Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson y Sadio Mané en ataque.

En las variantes observadas para Senegal, también aparece Iliman Ndiaye como opción para la zona ofensiva, en un esquema que puede moverse según las necesidades del partido.

12:08 hsHoy

Por dónde verlo en Perú

Mundial 2026 – Selección de Noruega – Selección de Senegal – Perú – deportes – 21 junio
(Fotballandslaget)

En Perú, la transmisión del partido estará disponible por América TvGo, D Sports y vía streaming mediante DGO, además de otras plataformas señaladas para el seguimiento del encuentro como DAZN y Paramount+.

El encuentro también podrá seguirse en Infobae Perú con actualización de incidencias y novedades a través de la cobertura minuto a minuto de este importante duelo.

12:08 hsHoy

A qué hora se juega en Perú

El partido entre Noruega y Senegal se jugará este lunes 22 de junio y, en Perú, comenzará a las 7:00 p. m.. En España está programado para la 01:00 del martes 23 de junio.

El duelo se realizará en el MetLife Stadium, en el área de Nueva York-Nueva Jersey, con un marco previsto de gran convocatoria por el peso del torneo y el atractivo de los planteles.

En la planificación de la jornada, el horario resulta clave para el público peruano por tratarse de una franja de máxima audiencia, con transmisión televisiva y alternativas de streaming disponibles.

12:07 hsHoy

Duelo a muerte

Mundial 2026 – Selección de Noruega – Selección de Senegal – Perú – deportes – 21 junio
(Fédération Sénégalaise de Football)

El Grupo I del Mundial 2026 ofrece un cruce de estilos en su segunda jornada: Noruega, con futbolistas acostumbrados a un ritmo europeo y con figuras ofensivas, ante Senegal, selección con potencia física y nombres de peso en ataque. El partido se disputará en el MetLife Stadium, ubicado en el eje Nueva York-Nueva Jersey.

Noruega arribó a esta fecha con confianza por su rendimiento en el debut. Senegal, en cambio, necesita sumar para no complicar su margen de maniobra en la fase de grupos, tras un primer resultado adverso frente a Francia.

El antecedente directo que aparece en los registros recientes entre ambos seleccionados corresponde a un amistoso internacional del 1 de marzo de 2006, con victoria 2-1 para Senegal.

Para Noruega, el partido representa la posibilidad de encadenar una segunda victoria en el grupo. El equipo escandinavo viene de un 4-1 sobre Irak y afronta este cruce con el objetivo de sostener su arranque y reforzar su posición en la tabla.

Senegal llega exigido tras perder 3-1 ante Francia. El conjunto africano necesita puntos para equilibrar su panorama en la competencia y evitar que la clasificación dependa de una combinación de resultados en las próximas fechas.

El encuentro también coloca bajo foco a dos referentes ofensivos: Erling Haaland por Noruega y Sadio Mané por Senegal, además de otros nombres de peso en la creación y el recorrido del mediocampo.

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