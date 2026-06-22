Noruega vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo I del Mundial 2026

Hora: 21:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:00 horas (Perú, Ecuador, Colombia y Panamá) / 18:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 01:00 (España, del día siguiente).

Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+, Telefé, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / RTVE y DAZN (España) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports, Caracol y RCN Televisión (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports y Televen (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).