Gabriel Costa provoca ilusión en un River Plate en reconstrucción: “Estamos expectantes, porque es un jugador de renombre y reconocido”

Gabriel Costa recorriendo su querido Parque Saroldi. - Crédito: CA River Plate

Por el Parque Saroldi recorre con mucha calma, felicidad y optimismo un Gabriel Costa que se siente como en casa. Porque aquel escenario, en realidad, fue su hogar desde que decidió ser futbolista. Allí aprendió todos los conceptos del deporte rey como también los valores que lo encumbraron a ser una persona a carta cabal.

Por razones caprichosas del destino, la vida le deparó un escenario distinto a Basilio. No pudo marcarse un camino como profesional en su amado River Plate (U) y debió hacerse su propio camino en un país que apenas apostó por él. Lejos de frustrarse, siguió luchando hasta que abrió una puerta impensada llamada Perú.

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Gabriel Costa, de regreso a casa. - Crédito: CA River Plate

No es menos cierto que para Costa era una auténtica incógnita irse a un país desconocido y plagado de mucha tradición futbolística. Del misterio pasó al júbilo gracias a Alianza Lima y luego forjó una sólida carrera que abarca experiencias memorables en Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

También ‘Gabi’ se dio la oportunidad de representar a la selección peruana y jugar en el histórico Colo Colo, una experiencia enriquecedora que se ve reflejada en la cantidad de títulos colecciones en su era por Macul. Comprendiendo que el ocaso de su trayectoria se hacía cada vez más fuerte, el uruguayo-peruano trazó un plan para regresar a casa, a su querido CA River Plate, aunque lo hizo con una hechura notable. Costa es otro, en toda la extensión de la palabra, pero con un sentimiento ‘darsenero’ inalterable.

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Valoraciones institucionales

La oportunidad de sumar a Gabriel Costa era inmejorable considerando su situación de mercado y cercanía con la entidad. Fue Sebastián Menéndez, directivo del Club Atlético River Plate, uno de los integrantes del núcleo institucional que se mantuvo atento al avance de las tratativas hasta su concreción en un fichaje que despierta ilusión.

“Había predisposición de ambas partes. Es otro Gabriel, porque está en una etapa distinta de su carrera. Estamos expectantes, porque es un jugador de renombre y reconocido”, declaró con Infobae.

La carrera de Gabriel Costa abarca seis clubes, entre ellos los tres más grandes del Perú. - Crédito: ASF

Confirmó, en esa misma línea, que “el hincha de River espera que pueda aportar su experiencia y ayude a elevar el nivel de juego que implementa el cuerpo técnico de Damián Santín, que es conveniente para el juego que tiene Gabriel. Él tiene agilidad para jugar en transiciones rápidas y pases filtrados”.

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Con Costa ya integrado y adaptándose físicamente a las exigencias del Campeonato Uruguayo de Segunda División, se espera que pronto se gane un espacio entre los titulares y contribuya con jerarquía y goles. Todos quieren que su perfil ganador sobrevuele El Prado.

Restauración clave

El arribo de Gabriel Costa genera expectativas en el entorno de CA River Plate, aunque la institución atraviesa una coyuntura compleja tras su descenso a la división de plata. Este hecho ha repercutido de manera significativa en la estructura y el ánimo del club, que se ve obligado a avanzar con cautela en la planificación de la actual temporada.

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Menéndez explicó a Infobae que “la llegada de Gabriel se da dentro de un proceso de reestructuración. El 2025 perdimos la categoría y este año no empezamos de la mejor manera”, marcando el tono de una etapa signada por la necesidad de ajustes y decisiones estratégicas para recuperar la competitividad.

La campaña en curso se ha caracterizado por la irregularidad, lo que ha generado cierta inquietud tanto en la dirigencia como en la afición. A pesar de esa situación, existe confianza dentro del plantel en la posibilidad de levantar el ritmo y revertir la dinámica negativa. Se considera clave que Costa pueda inocular su carácter triunfador en el vestuario.

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El directivo, finalmente, destacó que la incorporación de Basilio representa una apuesta por la experiencia y el liderazgo. “Es una incorporación excelente. Tiene una carrera que lo respalda. Viene a aportar su grano de arena y entre todos sacaremos adelante la situación”, afirmó, subrayando la esperanza de que el nuevo refuerzo sea un factor determinante en el proceso de recuperación deportiva de CA River Plate.