‘Majo con sabor’ descarta rencor hacia Gabriel Calvo tras su ruptura y afirma que aún le guarda cariño: “Él me puede escribir cuando desee”

La chef aseguró que mantiene el cariño y la amistad hacia Gabriel Calvo, destacando que tras la ruptura ambos siguen caminos enfocados en el crecimiento personal.

María José Vigil Checa, conocida en las redes y la farándula local como Majo con sabor, participó en la presentación del tren temático Minions y Monstruos en la Línea 1 del Metro de Lima, como parte de la campaña de estreno de la película en Perú. En ese contexto, abordó su presente personal y profesional, y habló abiertamente sobre la reciente ruptura con Gabriel Calvo, descartando cualquier rencor y destacando el valor de la amistad que compartieron.

Majo afirmó estar en una etapa de calma y autoconocimiento. “Estoy tranquila, enfocada en mi trabajo y en lo que venga. No ha habido nada malo en el camino, entonces estoy tranquila y yendo para adelante. Cuidando y sanando mis heridas y para adelante nada más”, compartió a Infobae Perú.

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Al preguntarle si ha cerrado las puertas al amor, Majo fue clara: “No es que esté cerrando, pero por ahora estoy muy bien. Estoy enfocada en cuidarme, en sanar muchas cosas mías y empezar el futuro”.

No hay resentimientos

Acerca de su vínculo con Gabriel Calvo, la chef descartó cualquier resentimiento y valoró la relación como una etapa de aprendizaje., dejando claro que jamás se ha arrepentido de haberlo elegido como pareja.

“No, nunca voy a llamar errores a nada. Todo es un aprendizaje. Todas las personas con las que he estado han sido muy buenas personas y de hecho mi anterior pareja también ha sido muy buena y simplemente no se dio y ya está, nada más”, declaró.

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“El cariño todavía está. Porque no se va a ir de un día para otro y lo voy a tener siempre. Él fue mi amigo y no hay nada más bonito que formar algo después de una amistad. Ha sido doloroso por eso, porque ha sido una pérdida de una relación y de una amistad”, agregó Majo con sabor.

Gabriel Calvo, a la izquierda, y Majo con Sabor, a la derecha, en una imagen compuesta que los muestra individualmente tras el anuncio de su separación.

Enfatizó que, aunque actualmente no mantienen una comunicación constante, el vínculo permanece. “Siempre va a haber el vínculo de la amistad. Lo primordial siempre ha sido la amistad. Él cuenta conmigo, él me puede escribir cuando desee, para lo que sea, y yo también. Eso nunca se va a ir, nunca”, aseguró.

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La chef, conocida por su participación en programas culinarios y su reciente presencia en medios, fue parte de la campaña de lanzamiento de Minions & Monstruos, donde se presentó oficialmente el tren temático Minions & Monstruos en la Línea 1 del Metro de Lima. La cinta se estrena el 1 de julio.

“Estoy muy emocionada porque la quiero ver con mi hermano, la hemos visto desde la uno y nos encanta. He estado ilusionada con mi mamá, con mi hermano, nos encanta ver este tipo de películas juntos”, afirmó.

Majo con sabor y Kevin Díaz, integrante de Esto es Guerra, fueron parte de la campaña de lanzamiento de Minions & Monstruos.

Celebrando el presente

Durante su participación, Majo señaló que está enfocada en su carrera y en su familia, y dispuesta a celebrar el presente sin cargar resentimientos del pasado. Además, aclaró que su incursión en el mundo del espectáculo no fue una decisión premeditada. “No es que esté incursionando en la farándula, porque no me he metido porque he querido. Ha sido la circunstancia. Yo estoy enfocada en mi trabajo, en celebrar lo que venga. En farándula no, para nada. Si se ha dado, se ha dado, pero no es algo que yo esté buscando”, explicó.

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En Sin +Q Decir, Vigil afirmó que la separación no se debió a una infidelidad: “No congeniamos”. YouTube

Respecto a su experiencia en pódcasts y otros formatos digitales, la chef indicó que actualmente mantiene una pausa y prioriza sus proyectos personales y familiares. “Por ahora no, solamente me voy a enfocar en mis cosas, tengo un equipo bien chévere con el que vamos a hacer viajes, vamos a trabajar un montón. Ahorita va a ser un año de trabajo y estar en familia. Mi familia se va a vivir a Cusco, entonces voy a estar en ese vaivén de ir a visitar a mi familia allá. Estoy enfocada en lo mío”, detalló.

La chef también fue consultada acerca de cómo afronta el hecho de aparecer en titulares y ser tema de conversación en redes sociales. “Me da igual. Yo sé quién soy y sé las cosas que he hecho en todo, entonces lo que digan los demás, a veces la gente exagera. No pienso en nada”, respondió con tranquilidad.

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Majo con Sabor, la chef y pareja de Gabriel Calvo, aparece sonriente en esta composición que la muestra sosteniendo un postre en la cocina y posando en un estudio.