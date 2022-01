Thaís Casalino responde a las críticas por entrevistar a Melissa Paredes y habla del rating de Mujeres al Mando | ENTREVISTA

Thaís Casalino señaló que Melissa Paredes se ha acoplado muy bien al programa. (Foto: Instagram)

Thais Casalino señaló que está muy contenta de tener a Melissa Paredes en el programa Mujeres al Mando. Y aunque se ha acoplado muy bien al espacio, aún no está segura en la conducción. Sin embargo, no descarta de los productores le den la sorpresa. Incluso, se animó a especular con la integración de Sheyla Rojas.

En conversación con Infobae, la periodista señaló que respeta las críticas que ha recibido el programa tras tener a Melissa Paredes en el set, sin embargo, está convencida en que todos merecen una segunda y hasta tercera oportunidad.

¿Cómo ha funcionado la química en el set con Melissa Paredes?

Bien, nos ha ido super bien con ella, hemos funcionado perfecto con Giovanna (Valcárcel), en realidad no la conocíamos. Ella es super fresca, super sencilla, nos hemos acoplado súper bien.

¿Aún no está segura en la conducción de Mujeres al Mando?

Lo que sabemos es que por esta semana nos iba a acompañar en la conducción, es lo que nos han dicho hasta ahora. Ya sí el lunes aparece, entonces puede que se quede y que seamos más en la conducción. No sé si seremos 4 o seremos 5, porque Sheyla Rojas dijo que venía a la conducción de un programa acá en Perú, y tal vez llegue a Mujeres al Mando, realmente no lo sabemos nosotros, lo saben los productores.

Sheyla Rojas confirma su regreso al Perú. (Foto: Instagram)

¿Pero te gustaría tenerlas en el programa?

Yo estoy tranquila y feliz de complementar el programa, igual yo siento que es una sinergia y es un aprendizaje, estamos todos aquí para seguir creciendo. Así que claro que sí, yo no tendría ningún problema de que, en este caso, Melissa complemente. Maricarmen está de licencia, mientras sea para complementar y crecer en el programa me parece súper bien.

¿Ustedes han aprovechado en hacerle preguntas indiscretas a Melissa Paredes? ¿Se ha fastidiado en algún momento?

No para nada. Sí hemos hecho varias preguntas y de verdad, me sorprendió, porque ella es super fresh, súper tranquila en ese sentido. Osea, cero engreimientos, cero rollos. Todo bien. Y, además, también hasta dónde (preguntar) (risas). Porque Giovanna (Valcárcel) sigue y sigue (preguntando), y ya ella le pone el pare, porque sino Giovanna se nos va con todo, siempre molestándola, pero tú sabes que entre broma y broma terminas contando cosas que después se vuelven titulares sin querer. Melissa cuenta porque se va sintiendo en confianza.

¿Has estado pendiente del rating? Han hecho 2.5 el miércoles...

No estoy pendiente, nos informan, pero más allá de eso los números como tal, lo manejan los productores. ¿2.5? realmente no sabía. En todo caso trabajamos siempre para nosotros, ir mejorando en construcción de contenidos para nuestro público.

Melissa Paredes fue entrevistada por Thaís Casalino (Foto: Captura Latina TV)

La entrevista ha generado críticas en las redes sociales, ¿cómo lo tomas?

Bueno, las críticas siempre están ahí y siempre van a estar, pero todo lo que sea para seguir construyendo las tomamos y respetamos, tienen derecho a opinar, pero tú derecho termina cuando empieza el derecho de los demás. Estamos en un país donde hay libre expresión, felizmente no ha habido insultos como tal, por lo menos no a mi persona. Lejos si me parece o no, ahí están las críticas. Yo entiendo que muchos estén de acuerdo y otro no con la entrevista.

Rodrigo González se burló del rating del programa y señaló que la entrevista a Melissa Paredes es una oda a la infidelidad...

No, prefiero no referirme a ese tema, no tengo nada que decir al respecto.

¿Tú, como periodista y conductora, cómo tomas las críticas por haber dado pantalla a Melissa Paredes?

Yo siempre que emito opinión es lo que me parece a mi, no lo que piense el programa. Siempre dije que es importante que entre las mujeres nos demos la mano, y emitir una segunda oportunidad o una tercera. Si se cometen errores, hacer un mea culpa como también lo hizo Melissa en la entrevista que me dio, y de ahí para adelante, nada más.

¿Tú le creíste a Melissa Paredes?

Sí, le creo a ella, es su verdad. Yo no he hablado con el Gato Cuba, no he tenido la oportunidad de entrevistarlo. Como periodistas nos remitimos a los hechos pero también somos periodistas de investigación, y si me mandan a hacer los reportajes siempre se tienen que ver todas las pruebas. Pero más allá de lo que se vio, es construir la verdad de las versiones, la de Melissa es la que dio en la entrevista que le hice, y la versión de Rodrigo - que no la conozco yo- es la que dio en su momento (redes sociales). Y ahí está.

Melissa Paredes dice que Anthony Aranda ya es su enamorado y lo que significa para ella.

¿Te gustaría tener la versión de Rodrigo Cuba?

No, no creo que sea necesario, creo que ya es un tema cerrado. Creo que ambos están viendo la vida en pro de la pequeña y eso me parece saludable para ambos. Cada uno sabe lo que sucedió entre cuatro paredes en el tiempo en que estuvieron juntos.

