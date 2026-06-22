Las sensuales fotos de Pampita: bikini con estampado de serpiente, playa y mar en Miami

Pampita publicó fotos en las playas de Miami con una bikini de piel de serpiente y superó los 50 mil “me gusta” en Instagram

Pampita eligió las playas más lindas de Miami para protagonizar una de las postales más comentadas de su estadía: una serie de fotografías con una bikini de estampado de piel de serpiente, el llamado snakeskin que se viene con todo para el verano 2026-2027. ¿El resultado? Acumuló más de 50 mil “me gusta” en pocas horas de publicada en su cuenta de Instagram.

La modelo y conductora argentina, que viajó a la ciudad de Florida para cubrir el Mundial 2026, se tomó un descanso de la agenda futbolística para disfrutar de la playa. El resultado fue un carrusel de imágenes que desató una avalancha de reacciones entre sus seguidores y colegas del espectáculo.

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La estadía de Pampita en Miami combina la cobertura del Mundial 2026 para DGO con momentos de descanso en la playa

La bikini de Pampita en Miami incluye un corpiño triangular con estampado de serpiente y una parte inferior colaless negra

El conjunto que lució combina un corpiño triangular con estampado en tonos borravino, naranja, turquesa y blanco que imita las escamas de una serpiente, con pequeños detalles dorados en las tiras. La parte inferior es una colaless en color negro liso, que contrasta con la parte de arriba. El look se completó con anteojos de sol estilo aviador de montura dorada, uno de sus accesorios favoritos para la playa. En varias tomas, la modelo también llevó en mano una taza blanca, en un gesto desenfadado que se repitió a lo largo de la sesión.

Las imágenes la muestran en distintas poses: de espaldas al mar con la arena blanca de fondo, sentada en una de las sillas turquesa características del balneario, de pie junto a ella y en primeros planos donde el detalle de la bikini queda expuesto. El cielo azul de Miami y las sombrillas blancas del hotel completaron el escenario.

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El look de playa de Pampita se completó con anteojos de sol estilo aviador de montura dorada y una taza blanca en varias tomas

Las fotos de Pampita en Miami Beach la muestran en distintas poses frente al mar, sobre sillas turquesa y con el hotel de fondo

Entre los primeros en reaccionar estuvo Barby Franco, quien dejó una cadena de emojis. También comentaron varios de sus seguidores y otras figuras del ambiente artístico. Los mensajes de los usuarios, variaron con textos como: “Cada día más diosa la reina de la Argentina”, “La más linda del mundo”, “Eres arte mujer” y “Cuando crezca quiero ser vos”.

La estadía de Pampita en Miami tiene como eje central la cobertura del torneo de fútbol más importante del mundo, que se disputa en distintas sedes de Estados Unidos, Canadá y México. La modelo viajó junto a Zaira Nara y estuvieron presentes en el debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Pero entre partido y partido, la ciudad del sur de la Florida le ofreció a Ardohain otros escenarios para lucirse.

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La modelo y conductora argentina hizo una pausa en su agenda del Mundial 2026 para disfrutar de la playa en el Lennox Hotel Miami Beach

La parte inferior del look de Pampita fue una colaless negra que contrastó con el corpiño estampado

Días antes de las fotos en la playa, la conductora ya había marcado presencia en la noche de Miami con un minivestido lencero blanco y una salida con su pareja, Martín Pepa, que incluyó paradas en varios eventos. La agenda mundialista de Pampita, lejos de limitarse a los estadios, se extendió por la gastronomía, la moda y ahora las playas de South Beach.

La jornada del viernes había arrancado con un almuerzo al aire libre rodeado de vegetación tropical. Pampita se sentó a la mesa junto a María Albero, Analía Castellanos y Claudia Albertario, con copas de vino blanco sobre el mármol y el verde exuberante de Miami como fondo. Las tres posaron para una selfie que Albero compartió en sus stories, etiquetando a sus compañeras de mesa. El clima era distendido y el grupo se completó con Hernán Arriaga, Max Orlandi, Marta Fort y Leonel Saleh, todos acomodados alrededor de una mesa larga bajo el cielo abierto.

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Antes de que cayera la noche, Pampita y María Albero también tuvieron su momento a solas. Las dos posaron juntas en una selfie más íntima, con tonos tierra en sus looks y el jardín de fondo, en una imagen que Albero subió a sus propias stories con emojis de estrella y corazón.