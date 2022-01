Ethel Pozo confiesa estar distanciada de Melissa Paredes tras entrevista en Mujeres al Mando

Ethel Pozo rompió su silencio tras las declaraciones de Melissa en MAM. (Foto: Instagram)

Todos se preguntan qué pasó con la amistad que existía entre Melissa Paredes y Ethel Pozo, quienes trabajaron juntas en América Hoy. Al parecer, la buena relación que había entre ambas se enfrió desde que la modelo fue ampayada besando a su entonces bailarín de Reinas del Show, Anthony Aranda, y por las recientes declaraciones que dio a Mujeres al Mando.

Como se sabe, Melissa brindó una controversial entrevista al programa de Latina Televisión, magazine que compite con América Hoy en el mismo horario, donde reveló que mantiene una relación sentimental con ‘El Activador’ desde hace un mes. Además, que se sintió “atacada” por su propio programa cuando acudió a hacer su descargo.

“Yo no dejé la conducción, si yo la hubiera dejado sería diferente. Algo que te quitan de la noche a la mañana, siento yo por cometer supuestamente un error que todo el mundo puede cometer, pero que ellos lo cometen, a ellos no se les quita nada…”, señaló la exchica reality a Thaís Casalino.

Pero las cosas no quedaron allí, pues al día siguiente de la entrevista Melissa Paredes apareció en el set de Mujeres al Mando como conductora invitada; sin embargo, muchos creen que este sería un primer paso para convertirse en la nueva figura de Latina TV, distanciándose así de su ex casa televisiva.

Luego de regresar a la televisión peruana en otro canal, Ethel Pozo decidió romper su silencio para hablar sobre la relación de amistad que tienen hoy en día. Recordemos que la hija de Gisela Valcárcel ha mencionado varias veces en América Hoy que ellas siguen siendo buenas amigas; no obstante, esto habría cambiado en los últimos días.

Según la conductora de América TV, Melissa habría brindado la entrevista por un tema netamente laboral, ya que podría ser contratada como el nuevo jale de Mujeres al Mando luego de ser separada de la conducción de América Hoy.

“Sí me han comentado (sobre la entrevista). La verdad, creo que esto obedece a un tema laboral. Imagino que ella va a estar en otro programa”, expresó Ethel para diario Trome desde Estados Unidos, donde viene vacacionando con su familia.

Para sorpresa de muchos, la presentadora confesó por primera vez que no ha vuelto a ver a Melissa desde que esta fue ampayada en una situación comprometedora con el bailarín Anthony Aranda , por lo que su amistad no está pasando por el mejor momento.

“A Meli físicamente no la volví a ver desde aquel día de las imágenes del ampay, porque nosotros solíamos vernos mucho pero al romperse eso, uno se distancia de las amistades. Ella y Rodrigo tomaron otro rumbo y no la he vuelto a ver... Sí, hemos conversado por WhatsApp, me ha expresado lo mucho que me quiere e imagino que el tema del respaldo que ha mencionado, porque estoy muy lejos, debe ser porque Janet en su momento hizo las preguntas que el público quiso escuchar y saber”, señaló Ethel Pozo.

Además, indicó que no está de acuerdo con el actuar de la modelo, quien pasó Año Nuevo con el bailarín tras divorciarse de Rodrigo Cuba. “La apoyé emocionalmente, más allá no podía apoyarla porque no concuerdo con cómo se dieron las cosas. Jamás voy a concordar y más apoyo no podía darle ”, sostuvo.

Pese a todo, la hija de la ‘Señito’ atesora los bonitos recuerdos que ambas formaron cuando Melissa Paredes todavía estaba casada con el ‘Gato’ Cuba. Y es que ellos pasaban grandes momentos junto a Ethel y su prometido Julián Alexander.

“Nosotras vivimos una época en familia, ella con su esposo, yo con mi novio y nuestros hijos, tanto en su casa como en la mía, pero eso ya se terminó y no la he vuelto a ver…Igual, espero que no se haya referido a mí porque en lo poco que pude apoyarla, que era emocionalmente, nada más, porque más allá me era imposible, estuve y solo quiero decir que Dios es el que nos juzga, no somos quién para hacerlo, pero el cariño está ahí”, finalizó.

