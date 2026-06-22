Magaly Medina se burla de ‘Cri Cri’ tras negar infidelidad y asegurar que lo ‘sembraron’: “¿Cómo se siembra un hijo?”

La conductora recordó los audios, mensajes y testimonios que presentó su programa, incluyendo conversaciones donde el examigo de Jefferson Farfán hablaba de amor, convivencia e incluso de un hijo. ATV/ Magaly TV La Firme.

La polémica entre Magaly Medina y Christian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, volvió a encenderse luego de que el exintegrante del entorno de Jefferson Farfán asegurara que fue víctima de una supuesta “siembra” cuando salió a la luz su relación extramatrimonial con Marietha Chumpitaz.

La conductora de televisión no dejó pasar la oportunidad para responder y dedicó varios minutos de su programa a cuestionar la versión del también podcaster, recordando las pruebas que fueron difundidas en su momento. Con el estilo frontal que la caracteriza, Magaly inició su comentario ironizando sobre la nueva faceta mediática de Christian Guadalupe.

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“Ayrton nace porque nace”: los audios que contradicen la defensa de ‘Cri Cri’. Captura: Magaly TV La Firme.

“Eh, por ejemplo, ahora hasta Cri Cri tiene un, un pódcast. Cri Cri es de risa, de verdad. Cri Cri tiene un pódcast. Olvídese, Cri Cri. ¿Cuál es el mérito de Cri Cri? Haber sido chupe de Farfán hasta que Farfán lo expulsó del paraíso, por lo que sabemos todos lo que hizo”, señaló.

La conductora recordó además que sobre Christian Guadalupe pesaron acusaciones que generaron una fuerte controversia pública y cuestionó que ahora intente presentarse como víctima de una conspiración.

“O sea, bueno, lo que hizo no sabemos si fue él o no, pero por aquello de lo que lo acusaron, que es gravísimo. Bueno, ahora dice que al pobrecito, al pobrecito Cri Cri lo sembraron. Lo sembraron a Cri Cri, pobre niño, lo sembraron. Es un niño inocente. Sembraron, ni que fuera planta. ¿Cómo van a sembrarte a alguien?”, expresó entre risas.

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“Ayrton nace porque nace”: los audios que contradicen la defensa de ‘Cri Cri’. Captura: Magaly TV La Firme.

Los audios que Magaly volvió a poner sobre la mesa

Durante su descargo, Magaly recordó parte del material difundido por su programa cuando estalló el escándalo protagonizado por Marietha Chumpitaz y Christian Guadalupe. Según señaló, existen conversaciones que demostrarían que la relación iba mucho más allá de una amistad.

La periodista reprodujo fragmentos de audios en los que el propio ‘Cri Cri’ expresa sentimientos profundos hacia la mujer.

“Yo estoy cagándola acá. ¿Por qué me sigues respondiendo? Porque tu corazón adentro tú quieres una prueba, prueba exacta de que seas tú. ¿Cómo te menciono? Sí, mi pareja, mi pareja Marieta, mi pareja la de Chile, que mi pareja esto. Yo puedo comenzar a hacerlo, pero tú me dices: ‘No, no hay que exponernos, que así nos vamos bien, porque nadie se entere y así va mejor la relación’. Yo te amo, entiende que yo te amo, pero acá el amor es grande. El amor que siento por ti, yo digo en este momento, es grande y no quiero largarme de tu vida, no quiero largarme de tu lado, porque tenemos una química de mierda que así no más no se encuentra. Te amo como mierda”, se escucha decir a Christian Guadalupe.

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Para Magaly, este tipo de declaraciones derrumban por completo la teoría de que todo habría sido un montaje. “¿Qué tal sembrado? Dijo: ‘Ay, me sembraron’. Claro, es que la mujer lo ha debido cuadrar seguramente. Entonces, ¿cómo estos peloteros, estos mentirosos patológicos, cómo es que lo justifican todo? Me sembraron, mi amor, me sembraron. La Magaly me sembró, me mandó una chica, me sembró”, ironizó.

“Ayrton nace porque nace”: los audios que contradicen la defensa de ‘Cri Cri’. Captura: Magaly TV La Firme.

“Tú no te vas a alejar de mí”: la relación que revelaban los audios

La conductora también recordó otro audio en el que Christian Guadalupe deja en evidencia el fuerte vínculo que mantenía con Marietha. “Tú para mí eres importante y no te vas a alejar de mí. Así toda tu vida. Si yo quiero hacer la mía, si quiero largarme a otro país, tú no te vas a alejar de mí. No, no te vas a ir a ningún lado”, se le escucha decir.

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Ante ello, Marietha responde con una sola palabra: “Nunca”. La conversación continúa con una frase que llamó especialmente la atención de Magaly. “Ah, Ayrton nace porque nace. O sea, te vas a la...”, dice Christian en el audio.

“Ayrton nace porque nace”: los audios que contradicen la defensa de ‘Cri Cri’. Captura: Magaly TV La Firme.

El embarazo que, según Magaly, desmonta la versión de ‘Cri Cri’

Uno de los puntos que más enfatizó la conductora fue el relacionado con el embarazo que Marietha Chumpitaz aseguró haber tenido durante su relación con Christian Guadalupe. “Guau. Ayrton nace porque nace, dice. ¿Por qué? Porque ella estaba embarazada. Ella nos ha contado que ha tenido dos embarazos, eso es lo que nos ha dicho, y este es uno de ellos”, comentó Magaly.

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La periodista destacó incluso un detalle que considera revelador: el nombre que ambos habrían elegido para el bebé. “Y miren su polo, ¿qué dice? Ayrton. Porque Ayrton nace porque nace. O sea, encima estaban embarazados. Él estaba feliz porque ella estuviera embarazada y al parecer iba a ser hombre o es lo que él quería, que fuera un niño. Ahí hasta nombre le habían puesto”, sostuvo.

Fue entonces cuando lanzó una de las frases más duras de su comentario. “¿Y cómo se siembra eso? Díganme. ¿Cómo se siembra un bebé en la panza de una mujer? A ver, Cri Cri, contéstame eso. ¿Cómo se siembra?”, cuestionó.

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“Ayrton nace porque nace”: los audios que contradicen la defensa de ‘Cri Cri’. Captura: Magaly TV La Firme.

Marietha Chumpitaz contó cómo vivió el embarazo

Durante el informe original emitido por el programa de espectáculos, Marietha también narró detalles de la relación y del embarazo que aseguró haber vivido junto a Christian Guadalupe. “Luego poco a poco me fue diciendo: ‘Ya, ya no te cuides’. La capacidad se va a hacer mal y quedo embarazada. Y voy al penal con mi panza a visitarlo”, relató.

Consultada sobre cuánto tiempo de gestación tenía en ese momento, respondió: “Tres meses, por ahí”. Asimismo, explicó que Christian no sabía inicialmente que ella estaba embarazada. “No, yo llegué de sorpresa y ahí me miró con mi barriga”, contó.

Cuando le preguntaron cuál fue la reacción del examigo de Farfán, respondió: “Me besó la barriga. Mi hijo tenía nombre: Ayrton”.

“Ayrton nace porque nace”: los audios que contradicen la defensa de ‘Cri Cri’. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly pone en duda que la esposa de ‘Cri Cri’ le crea su versión

Tras repasar los audios y testimonios, Magaly aseguró que le resulta difícil creer que alguien pueda aceptar la explicación de Christian Guadalupe respecto a que fue víctima de una supuesta trampa. “Yo no sé cómo la esposa de este Cri Cri le puede creer. ¿Le puede creer? ¿Le podrá creer?”, comentó.

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La conductora explicó además que fue la propia Marietha quien buscó a su equipo periodístico para contar su historia y entregar el material que sustentaba sus declaraciones.

“La mujer estaba seguramente fastidiada por alguna razón o circunstancia. Y cuando la mujer está despechada o está fastidiada, cuenta todo. Ella nos contactó a nosotros. Ella nos dio todo el material”, afirmó.

“Ayrton nace porque nace”: los audios que contradicen la defensa de ‘Cri Cri’. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly también precisó que su programa nunca coordinó encuentros ni organizó situaciones para comprometer al entonces amigo de Jefferson Farfán.

“Ella quería que los agarráramos juntos y quería averiguar dónde era el lugar donde él iba a votar, cosa que nosotros no le dijimos. Si ven la nota, nunca sacamos una imagen de ellos dos. Ella solo cuenta que fue al lugar de votación, que lo besó y que lo abrazó. Pero en nuestras imágenes no hay eso porque nosotros no fuimos”, explicó.

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Finalmente, la conductora reiteró que las pruebas difundidas en su momento fueron suficientes para sustentar el reportaje y volvió a cuestionar la versión de Christian Guadalupe.

“Nosotros pedimos pruebas, pruebas al canto. ¿Sembrar? ¿Qué mujer tonta hoy en día puede creer que a tu marido le sembraron? Por Dios. ¿Cómo le sembraron el hijo que la mujer estaba esperando y que él con tanta ilusión decía: ‘Porque Ayrton nace porque nace’? Encima decía: ‘Tú no te vas a alejar de mí. Yo nunca me voy a alejar de ti’. Guau. ‘Te quiero como mierda’. Dime tú”, concluyó entre risas, dejando claro que para ella los audios continúan siendo la principal evidencia que contradice la versión de ‘Cri Cri’.

“Ayrton nace porque nace”: los audios que contradicen la defensa de ‘Cri Cri’. Captura: Magaly TV La Firme.