Ethel Pozo, Janet Barboza y Giselo confirman su regreso a América Hoy con un nueva conductora

América Hoy lanzó su promoción de nueva temporada. (Foto: captura América TV)

América TV lanzó la promoción del pronto regreso de América Hoy, espacio que era emitido por Ethel Pozo, Janet Barboza, Gisel (Edson Dávila) y Christian Domínguez en el 2021. Sin embargo, esta edición del 2022 llega renovada y ya ha anunciado a un nuevo integrante que se acoplará este 31 de enero, fecha en que se estrenaría el programa.

En el video promocional vemos a Ethel Pozo, Janet Barboza y Giselo como conductores seguros en este nuevo inicio. Sin embargo, no aparece Christian Domínguez, por lo que su estadía en el espacio aún está en condicional. Mientras que Melissa Paredes, como se sabe, no aparecerá tras ser retirada en la temporada pasada después protagonizar un ampay con el bailarín Anthony Aranda estado aún casada con Rodrigo Cuba.

En el material audiovisual vemos a los tres conductores hablando por videollamada, señalando que tienen mucho que contar. De pronto, aparece una nueva llamada, una persona quiere acoplarse a la conversación. “¿Qué dicen? la dejamos entrar?”, pregunta Ethel Pozo, refiriéndose a la que sería el reemplazo de Melissa Paredes

Ethel Pozo, Janet Barboza y Giselo confirman su regreso a América Hoy con un nuevo integrante. (Video: América TV/ América Hoy)

ETHEL POZO EMOCIONADA CON SU REGRESO A LA TV

Mientras tanto, Ethel Pozo se pronunció a través de su cuenta de Instagram, indicando que ya extrañaba reencontrarse con su público. “En estas vacaciones he recibido muchísimos mensajes de ustedes preguntándome, ‘¿cuándo vuelven?’. Y por fin puedo compartirles nuestra ¡¡promoción 2022!! Confirmado, ¡¡volvemos!! Y con miles de sorpresas para ustedes, porque son y serán siempre nuestro principal objetivo. Las mañanas vuelven a ser divertidas”, escribió el la hija de Gisela Valcárcel.

“Estoy muy contenta por regresar a América Hoy porque volveré a reencontrarme con el público que tanto queremos. Este 2022 llegamos con mucha energía, renovados, para seguir con un programa lleno de información y diversión, tenemos espectáculos, cocina, noticias... para seguir entrando a sus hogares y siendo parte de sus mañanas. ¡Nos vemos pronto!”, acotó.

JANET BARBOZA A LA ESPERA DE LA NUEVA CONDUCTORA

Por su parte, Janet Barboza indicó que está encantada de regresar a América Hoy. “Regresar a América Hoy me pone muy feliz, estoy encantada y con ganas de seguir haciendo las cosas bien. Me siento sumamente feliz porque hemos logrado una química extraordinaria entre todos los compañeros y porque el programa es un programa exitoso, hemos sido dueños del horario durante todo el 2021, el público nos premia con su sintonía porque nota el trabajo y la pasión que le ponemos a lo que hacemos”, escribió.

Asimismo, señaló que seguirá hablando las cosas claras. Respecto al ingreso de una posible nueva conductora, Janet dice: “Me muero de la curiosidad, todas las vacaciones he estado pensando en que esta persona tiene que tener chispa, mucha correa y debe durarnos todo el año (risas). De ser así, estoy segura de que Armando Tafur, nuestro productor, quien tiene ojo clínico, sabrá elegir”.

EDSON DÁVILA REGRESA RENOVADO DE EUROPA

“El año pasado realizamos un trabajo lindo y estoy muy contento de seguir siendo parte del equipo de América Hoy este 2022. Me siento muy cómodo con mis compañeros, este trabajo me hace feliz. ¿Si llego recargado después de mi paseo por Europa? Edson está siempre recargado, con vacaciones o sin vacaciones, yo siempre estoy pilas, con la energía arriba, para mí cada día es un día de nuevo, lo aprovecho y lo disfruto”, dijo por su parte el popular Giselo.

¿CHRISTIAN DOMÍNGUEZ FUERA DE AMÉRICA HOY?

En el video promocional no sale Christian Domínguez. Como se recuerda, el cantante fue consultado hace unos días sobre si ya fue llamado para América Hoy, a lo que tranquilo contestó: “Mucha gente me está preguntando y seguimos en conversaciones, yo feliz de estar en un lugar donde la paso bien, y mientras que yo esté cómodo y mi familia también, encantado de estar en el lugar donde me toque estar. Ya se dio la llamada, falta que sea ganadora”.

SEGUIR LEYENDO: