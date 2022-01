Pancho Rodríguez reaparece en redes agradeciendo el apoyo de los peruanos y hermana de Yahaira Plasencia reacciona

Pancho Rodríguez reaparece en las redes sociales. (Foto: Instagram)

Pancho Rodríguez no pasa por un buen momento luego que Migraciones le prohibiera el ingreso a Perú, esto tras haber participado en la fiesta que organizó Yahaira Plasencia por su cumpleaños en plena pandemia. Tras este hecho, el chileno ha decidido expresarse muy poco en las redes sociales. La última vez fue para emitir un comunicado explicando su situación.

Mientras que su última historia fue sobre la alerta de tsunami en Chile. Después de ello, el exintegrante de Esto es Guerra no ha estado activo en redes, hasta este 19 de enero, donde agradeció al público por sus mensajes de apoyo. Además de dedicarle unas palabras a su hija de 9 años.

“Quién lo diría, Con tan solo 9 años te convertiste en mi pilar y en mi fuerza… gracias de todo corazón a tooooodas las personas de mi amado Perú que me han escrito manifestando su apoyo!! Seguimos con fe y esperanza!”, escribió el chico reality.

Esta publicación logró la reacción de muchos de sus fans y de sus amistades. Y aunque Yahaira Plasencia, con quien se le vinculaba en Perú, no se ha pronunciado al respecto, su hermana Silvana sí reaccionó ante este último post, donde se le ve abrazando a su hija.

Silvana Plasencia publicó una fila de caritas con ojos de corazón, expresando así su apoyo al chileno. Como se recuerda, Pancho Rodríguez fue captado en la casa de Yahaira, compartiendo con su familia, es ahí donde ambos se conocerían.

Silvana Plasencia reacciona a publicación de Pancho Rodríguez. (Foto: Instagram)

Quien ha sorprendido por no referirse al respecto es la cantante salsera, quien en varias oportunidades ha señalado que son grandes amigos. Incluso, se les ha captado juntos en cariñosas situaciones. Recientemente, Amor y Fuego emitió un informe donde señaló que la pareja ya no se sigue en Instagram.

Pancho Rodríguez y Yahaira Plasencia se dejaron de seguir en Instagram luego que el chileno fuera impedido de ingresar al Perú.

¿QUÉ DIJO PANCHO RODRÍGUEZ TRAS SER IMPEDIDO DE ENTRAR AL PERÚ?

El integrante de Esto es Guerra, Pancho Rodríguez, se pronunció a través de su cuenta de Instagram tras ver que su caso ya estaba expuesto. El chico reality aclaró el pasado 14 de enero que no ha cometido ningún delito.

“El domingo último, posterior a la celebración del Año Nuevo en Chile, en circunstancias que me encontraba en el Aeropuerto Jorge Chávez, para poder entrar nuevamente a Perú en compañía de mi menor hija de 9 años, me fue comunicado por el funcionario a cargo, que no podía hacer ingreso al Perú, ya que el sistema le arrojaba una ‘alerta’”, escribió Pancho Rodríguez.

“En Migraciones, aún se encuentra pendiente de resolver un “recurso de apelación” respecto a una infracción administrativa, más no un delito, consistente en la salida obligatoria del país por cinco años, que me impuso, por el incidente mediático en el que me vi involucrado hace un tiempo atrás. Hecho por el cual sigo profundamente arrepentido y, por el cual pedí disculpas, sumado a ello, el pago efectivo de una multa”, explicó el chileno.

Pancho Rodríguez rompe su silencio tras ser impedido de ingresar al Perú

