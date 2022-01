Pancho Rodríguez se pronunció tras ser impedido de ingresar al Perú: “No cometió ningún delito”

Pancho Rodríguez no pudo ingresar al Perú y tuvo que regresar a Chile. (Foto: Instagram)

Rompió su silencio. El participante de EEG, Pancho Rodríguez explicó su situación, tras la emisión de un informe en el programa Amor y Fuego, quienes señalaron que el chileno que no lo dejaron salir del Aeropuerto Jorge Chávez y lo enviaron de regreso a su país natal.

Y es que, según informaron en Amor y Fuego, Pancho se fue a Chile y al regresar, migraciones no lo dejó entrar a Perú. Esto a raíz del episodio que tuvo con Yahaira Plasencia, donde en plena restricciones por el covid-19, al ser extranjero, no cumplió las reglas.

Por ende, el chico reality Pancho Rodríguez envió un comunicado a través de sus redes sociales dando a conocer lo que realmente sucedió.

“El domingo último, posterior a la celebración del Año Nuevo en Chile, en circunstancias que me encontraba en el Aeropuerto Jorge Chávez, para poder entrar nuevamente a Perú en compañía de mi menor hija de 9 años, me fue comunicado por el funcionario a cargo, que no podía hacer ingreso al Perú, ya que el sistema le arrojaba una ‘alerta’”, escribió el chileno.

También, explicó que sus abogados presentaron un ‘recurso de apelación’, respecto de una infracción administrativa que consiste en la ‘salida obligatoria del país por cinco años’. “No fue un delito”, aseguró el chico reality

A su vez, Pancho Rodríguez ratificó que fue por la falta que cometió al asistir a una fiesta en Cieneguilla. “Sigo profundamente arrepentido, ya pedí disculpas pública y pagué una multa”.

Pancho Rodríguez volvió a Chile

Ante el duro panorama que se le presentó en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima, el chico reality contó que tuvo que volver a Chile luego de pasar tres noches en el aeropuerto de Lima, y debido a que era una situación incómoda para su hija de nueve años de estar en ese lugar, tuvo que retornar a su país para que ella tenga una mejor comodidad. Además, aseguró que está a la espera de la ‘resolución del hábeas corpus’ que presentaron sus abogados.

“Agradezco el apoyo de mi familia, amistades y seguidores que, enterados de este incómodo e injusto impase, me han dado muestras de solidaridad y afecto. A ellos les manifiesto que me encuentro bien y que tengo de y confío en que las autoridades competentes, con sentido de justicia, razonabilidad y proporcionalidad, resolverán mi caso favorablemente, para así poder ingresar a Perú nuevamente, país al cual quiero, amo y respeto, donde por más de siente años vengo desarrollando mi vida y trabajando honestamente”, finalizó el chico reality.

Pancho Rodríguez rompe su silencio tras ser impedido de ingresar al Perú

¿Cuál fue el ampay de la maletera de Yahaira Plasencia que perjudicó a Pancho Rodríguez?

El pasado sábado 24 de abril, en Cieneguilla se llevaba a cabo la fiesta de cumpleaños de Yahaira Plasencia, donde alrededor de las 2 de mañana se terminó la juerga tras la intervención de la policía.

En la fiesta de Yahaira fue intervenido el chileno Pancho Rodríguez, integrante de ‘Esto es guerra’. De otro lado, música a todo volumen, trago por montones y jovencitos sin miedo al covid-19 fue lo que efectivos de la Policía encontraron en la fiesta de Yahaira Plasencia. Trascendió que Yahaira alquiló la casa en la Av. Melecón Lurín, distrito de Cieneguilla. para festejar su cumpleaños número 27.

Dicho momento tuvo un momento que fue parodiado por los principales programas cómicos del país cuando la salsera susurró. “¿Me estás grabando, no?”, fue la pregunta que Yahaira Plasencia hizo a un policía al ser sorprendida en la maletera de un vehículo, donde llegó para esconderse y evitar ser detenida tras organizar su fiesta de cumpleaños en Cieneguilla.

