Boletos a Machu Picchu hoy: Link para revisar la disponibilidad en venta presencial

¿Sabes revisar la venta de boletos en Machu Picchu? Si vas a ir a comprar presencialmente, primero revisar la disponibilidad actual. - Crédito Captura de Ministerio de Cultura

Para ingresar a la Llaqta de Machupicchu, como se sabe, hay 1.000 boletos que se podrán comprar presencialmente, para el día siguiente del momento de la venta.

Estos se venden en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo. Y si bien se recomienda a los turistas y todo visitante interesado a revisar el portal oficial para que vea cuántas entradas quedan, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco ha implementado la venta presencial de boletos para comprar inclusive para tres días luego al momento de compra.

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Sin embargo, para eso primero se deben acabar los boletos para el día siguiente. Igual se recomienda revisar la disponibilidad de venta en la página oficial del Ministerio de Cultura. Este es el enlace: https://tuboleto.cultura.pe/cusco/1000boletos.

Así va la venta presencial de boletos para el viernes 8 de mayo en Machu Picchu. - Crédito Captura de Ministerio de Cultura

¿Cómo revisar disponibilidad?

Cada día hay a la venta 1.000 boletos presenciales para acceder a la Llaqta de Machupicchu para el día siguiente, los cuales se venden en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo. Se recomienda a los turistas y todo visitante interesado a revisar el portal oficial para que vea cuántas entradas quedan. Este es el enlace: https://tuboleto.cultura.pe/cusco/1000boletos.

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Actualmente, según el portal oficial, aún hay entradas disponibles para las rutas diferentes de Machu Picchu. Sin embargo, para el ruta 2-A Clásico Diseñada, solo hay 73 boletos restantes. También para la Ruta 2-B Terraza Inferior, solo hay 4 boletos.

Es común que, en temporada alta, las entradas se agoten un día antes. La atención presencial suele ser para venta de boletos para el día siguiente a la compra. Pero por la gran demanda actual, ahora puede llegar a ser para hasta tres días luego.

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El problema vuelve a presentarse cada año durante la temporada alta, entre mayo y agosto, periodo en el que la cantidad de visitantes excede ampliamente los boletos disponibles en línea y empuja a muchos turistas a viajar hasta la zona para intentar adquirir una entrada presencial (Crédito: Panamericana TV)

El cambio en la venta presencial

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informa informa a la ciudadanía, a los turistas y a los operadores turísticos que, luego de las largas colas y molestias con la venta de entradas a Machu Picchu, “se implementará, de manera excepcional, la venta presencial anticipada de boletos”.

“Ante el incremento inusual y significativo de visitantes, y con el propósito de facilitar el acceso a la Llaqta de Machupicchu”, ahora la venta de los 1.000 boletos diarios en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo no se limitará únicamente al ingreso para el día siguiente, sino que permitirá la adquisición de entradas con hasta tres días de anticipación, de acuerdo con la disponibilidad y respetando la capacidad de carga autorizada para cada fecha.

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Así, luego de que se acaben las entradas para el día siguiente (cuando uno compra presencialmente se adquiere el ticket para el día siguiente) se habilitará la compra hasta para tres días luego. Pero esto será en tanto se vayan acabando los cupos para las fechas de cada día al momento de la compra.

Machu Picchu regresa la venta anticipada de boletos. Ahora se podrán adquirir hasta por tres días luego de la fecha en que se compre presencialmente, pero solo si se agotan los del día actual. - Crédito Cusco Destination

Como se sabe, los boletos se agotan rápidamente. La Dirección Desconcentrada de Cultura informó ayer que los mil boletos destinados a la venta presencial para el ingreso a la llaqta de Machu Picchu correspondientes a hoy jueves 7 de mayo de 2026 habían sido completamente vendidos en el local de la DDC Cusco de la ciudad de Machu Picchu Pueblo o Aguas Calientes, en medio de la alta demanda turística que registra la región.

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