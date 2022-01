Flor Polo Díaz, Néstor Villanueva y todas sus peleas mediáticas antes de anunciar su separación

La pareja decidió separarse tras 11 años de matrimonio.

Florcita Polo Díaz y Néstor Villanueva se juraron amor eterno en diciembre de 2010 en una ceremonia televisada. Sin embargo, esa promesa quedó en el olvido luego de 11 años de matrimonio, ya que ambos han anunciado su separación definitiva.

Luego que la hija de Susy Díaz confesara que atravesaba una fuerte crisis matrimonial, el cantante reveló en Mujeres al Mando que ya es un hombre soltero. A Flor Polo no le quedó de otra que confirmar la ruptura, señalando que la relación se enfrió.

Sin embargo, esta pareja no ha estado alejada del escándalo. De hecho, Florcita y Néstor han acaparado varios titulares de la prensa nacional antes de anunciar su divorcio. Aquí te hacemos un recuento de sus peleas más mediáticas.

FLORCITA LO ACUSÓ DE MALTRATO

En el 2014, Florcita Polo Díaz denunció a Néstor Villanueva por maltrato físico y psicológico. Además, lo acusó de intentar atropellarla y de haberla botado “como un perro” del departamento donde ambos vivían, en Los Olivos.

Con la intención de “rescatar” a su hijo Adrianito, la hija de Susy Díaz se acercó a la vivienda en compañía de efectivos policiales. Fue en ese momento que Néstor y Florcita se enfrentaron delante de las cámaras.

“Me ha pegado, me ha arañado todos los brazos, no voy a callar nunca más, ahora sí te denuncio, te fregaste”, expresó la empresaria entre lágrimas mientras Néstor pedía más respeto con su privacidad.

Florcita se acercó con policías a su departamento para encarar a Néstor Villanueva. (Foto: Latina)

FLORCITA TIRÓ LA ROPA DE NÉSTOR POR LA VENTANA

Ese mismo año, la emprendedora acusó a Néstor Villanueva de haberle sido infiel con la cantante July Rodríguez en su propio departamento. Como se recuerda, Florcita no se encontraba viviendo allí, pues su marido la había “botado”.

Al enterarse de los hechos, la modelo retornó a su vivienda junto a sus mejores amigas, una tía y un cerrajero, quien le ayudó a abrir la puerta. Florcita se dirigió a su habitación matrimonial, tomó las pertenencias de Néstor y las lanzó por la ventana desde un sexto piso.

Florcita llamó a las cámaras de Amor, Amor, Amor para mostrar cómo se deshacía de las prendas de Néstor. (Foto: Latina)

FLORCITA SE DESMAYÓ EN VIVO

Florcita Polo Díaz se encontraba brindando una entrevista al extinto programa Amor, Amor, Amor, cuando Néstor Villanueva llegó al departamento con su abogado, un policía y dos personas más.

La hija de Augusto Polo Campos se enteró durante el corte comercial que su aún esposo había inscrito el inmueble a su nombre. Tras un tenso altercado que no se llegó a transmitir en vivo, Florcita sufrió un desmayo y tuvo que ser auxiliada por los paramédicos.

Meses después, Florcita confesó que no se había desmayado, sino que estaba en estado de shock. Además, hizo un mea culpa por las mentiras que dijo sobre su pareja en El Valor de la Verdad.

Rodrigo González se molestó con Susy Díaz por no auxiliar a su hija y seguir con la entrevista. (Foto: Latina)

FLORCITA PRESENTÓ A REY NIEVES COMO SU NUEVO AMOR

En abril de 2014, Florcita presentó a su nueva pareja, el cubano Rey Nieves. Lo que despertó las sospechas del público, pues Néstor había afirmado que su esposa le había sido infiel con el promotor de nacionalidad extranjera.

Los tres se enlazaron en vivo con Amor, Amor, Amor, y fue allí donde todos se sacaron los trapitos sucios. El cantante se dirigió furioso a Rey Nieves para acusarlo de haber destruido su matrimonio. “Yo sé que te metiste en una relación con un hijo y tienes la tremenda conchudez de venir acá”, le dijo Villanueva.

Finalmente, Florcita admitió que sí le fue infiel a Néstor con Rey Nieves , quien estaba casado con otra mujer. Sin embargo, el cubano indicó tiempo después que la relación era armada.

Florcita, Rey y Néstor se pelearon en plena transmisión de Amor, Amor, Amor. (Foto: Latina)

SEGUIR LEYENDO: