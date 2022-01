Pancho Rodríguez no podrá ingresar a Perú por 5 años: “He presentado un recurso de apelación”

Pancho Rodríguez fue sancionado por participar en la fiesta de Yahaira Plasencia. (Foto: Instagram)

El integrante de Esto es Guerra, Pancho Rodríguez, se pronunció a través de su cuenta de Instagram tras ver que su caso ya estaba expuesto. El chico reality aclaró que no ha cometido ningún delito.

Asimismo, informó que se le ha prohibido entrar al país por 5 años, hecho que le parece injusto. Es por ello que decidió presentar un recurso de apelación. Como se recuerda, a Pancho Rodríguez fue sancionado por participar en una fiesta que realizó Yahaira Plasencia en una casa de Cieneguilla, en medio de la pandemia del COVID-19.

“El domingo último, posterior a la celebración del Año Nuevo en Chile, en circunstancias que me encontraba en el Aeropuerto Jorge Chávez, para poder entrar nuevamente a Perú en compañía de mi menor hija de 9 años, me fue comunicado por el funcionario a cargo, que no podía hacer ingreso al Perú, ya que el sistema le arrojaba una ‘alerta’”, escribió Pancho Rodríguez.

El integrante de Esto es Guerra señaló que no podrá ingresar al Perú por 5 años debido a esta ‘alerta’ en el sistema de Migraciones.

“En Migraciones, aún se encuentra pendiente de resolver un “recurso de apelación” respecto a una infracción administrativa, más no un delito, consistente en la salida obligatoria del país por cinco años, que me impuso, por el incidente mediático en ele que me vi involucrado hace un tiempo atrás. Hecho por el cual sigo profundamente arrepentido y, por el cual pedí disculpas, sumado a ello, el pago efectivo de una multa” , explicó el chileno.

Pancho Rodríguez contó que pernoctó en el aeropuerto por tres días, esperando solucionar su situación. Sin embargo, al no lograrlo, “me vi en la imperiosa necesidad de retornar a Chile en compañía de mi hija, para no seguir exponiéndola a esta situación incómoda vivida. Donde actualmente me encuentro a la espera de la construcción de hábeas corpus que interpuse a través de mis abogados”.

Pancho Rodríguez rompe su silencio tras ser impedido de ingresar al Perú

AGRADECE EL APOYO DEL PÚBLICO Y FAMILIARES

En otro momento, agradeció a su familia y sus seguidores por el apoyo, resaltando lo mucho que ama nuestro país. Además, resaltó que tiene la esperanza que todo se solucione pronto.

“Agradezco el apoyo de mi familia, amistades y seguidores que, enterados de este incómodo momento e injusto impase, me han mostrado su solidaridad y afecto. A ellos les manifiesto que me encuentro bien y que tengo fe y que confío en que las autoridades competentes, con sentido de justicia, razonabilidad y proporcionalidad, resolverán mi caso favorablemente”, se puede leer en el comunicado.

El chileno finalmente señaló que espera con ansias poder ingresar nuevamente a Perú, “país al cual quiero, amo y respeto, donde por más de siete años vengo desarrollando mi vida y trabajando honestamente”.

YACO ESKENAZI DICE QUE ESTÁN USANDO COMO EJEMPLO A PANCHO RODRÍGUEZ

Yaco Eskenazi no se mantuvo esquivo a la situación que vive Pancho Rodríguez, a quien conoce porque trabajaron juntos en Esto es Guerra. El conductor de +Espectáculos indicó que las autoridades se están aprovechando del chileno y lo están usando como ejemplo.

“Se aprovechan que trabaja en televisión para usarlo como ejemplo”, indicó el también actor.

“Te para un policía en un semáforo y tú tienes que tener cuidado con cada palabra que dices porque no sabes si ese policía te está induciendo a que hagas algo que no debes hacer, te está grabando. Entonces sí tenemos que tener un cuidado extra. Ojalá que la situación de Pancho se resuelva porque los que lo conocemos sabemos que no es una mala persona”, indicó.

Por su parte, Natalie Vértiz no dudó en respaldarlo: “Es difícil porque somos figuras públicas y están constantemente grabándonos, y es verdad que tenemos que estar con un buen comportamiento”.

