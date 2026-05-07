Rosas y girasoles entre las flores más vendidas para celebrar el Día de la Madre: arreglos están disponibles desde 20 soles

Los productos más demandados para regalar en el Día de la Madre abarcan una amplia gama, desde flores hasta tecnología y electrodomésticos, con un ticket promedio estimado entre S/ 250 y S/ 300. (Andina)

La llegada del Día de la Madre activa desde temprano una fuerte demanda de flores en el mercado de plantas de Piedra Liza en Lima, donde los precios de los arreglos arrancan en 25 soles. “Ya están subiendo, ya, pero no mucho, poco nomás. (Los precios) se mantienen, se mantienen”, explicó un comerciante al referirse al incremento habitual de precios en días previos a la celebración.

Entre las especies más solicitadas sobresale la rosita roja, que, en palabras del mismo vendedor, “es lo que más sale para el Día de la Madre, porque significa el amor como para una mamá”. Además, detalló que existen arreglos florales de diferentes precios a los que se puede acceder dependiendo del presupuesto del comprador “de 25, 40, 50... Todos los precios hay para todos los bolsillos”.

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La variedad de flores no se limita a las tradicionales rosas. La orquídea, una de las flores más solicitadas para este Día de la Madre, se ofrece desde precios algo más elevados. Una vendedora del sector precisó: “Ahorita contamos lo que son plantas de orquídeas a partir de 60 soles”, y aclaró que el formato habitual posee “seis botoncitos con cuatro florcitas”.

Un vibrante ramo de rosas frescas rosadas, blancas y rojas en un florero de cristal adorna una mesa de madera, con pétalos dispersos bajo la suave luz natural que entra por una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado especial de estas plantas es una inquietud común entre los compradores del mercado del distrito. “Ya se le hace su mantenimiento, se le echa su vitamina y su agüita, pues cada 10 o 15 días que necesita”, detalló la comerciante al ser consultada sobre los cuidados necesarios para que las flores duren el mayor tiempo posible.

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En vísperas de la celebración, los puntos de venta del mercado de plantas de Piedra Liza afinan los detalles para responder al flujo de clientes que buscan sorprender a sus madres con arreglos frescos y coloridos.

Conciertos y espectáculos destacados en Lima por el Día de la Madre

El Día de la Madre en Perú, que se celebrará el domingo 10 de mayo de 2026, transformará Lima en un escenario repleto de conciertos y espectáculos destinados a rendir homenaje a las madres del país. Desde la balada romántica hasta la salsa y la música criolla, la capital peruana y otras ciudades principales han preparado una agenda que incluye la participación de figuras nacionales e internacionales.

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En el Kímbara VIP de Lince (Av. Petit Thouars 2481), el sábado 9 de mayo desde las 21:00, agrupaciones como Son Tentación, Barrio Fino, Wilmer Cartagena y Septeto Acarey presentarán repertorios de salsa. Las entradas se adquieren en la boletería del local. El set de Son Tentación incluye títulos como “Tu falta de querer”, “Sin pijama”, “Soltera.com”, y “Ella y yo”. Barrio Fino recorrerá algunos de sus temas más populares.

Pimpinela, Guillermo Dávila, Bartola Lima llena de emociones para el Día de la Madre: conoce los espectáculos y actividades para engreír a mamá este 10 de mayo. Foto: IA

El mismo día, en el recinto Costa 21, el productor y percusionista Tony Succar presentará “A Succar Pa’ Celebrar”, espectáculo que contará con invitados como Luis Enrique, Nora Suzuki, Cali Flow Latino, Bartola y Jean Rodríguez. Será, además, un homenaje a Celia Cruz con la colaboración especial de Mimy Succar y Kenyi Succar. Las entradas se consiguen mediante la plataforma digital Teleticket, dando acceso a una noche con destacados representantes de la salsa.

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El domingo 10 de mayo, la intérprete criolla Bartola encabezará un espectáculo de gala en el auditorio Maracaná, en Jesús María, a partir de las 14:00. Presentará un repertorio de música criolla acompañado de danzas y gastronomía típica de las tres regiones del Perú: costa, sierra y selva. Las entradas se pueden obtener a través de la plataforma digital Ticketmaster.

Lima: gastronomía y actividades familiares en el Día de la Madre 2026

Además de la programación musical, tanto en Lima y otras ciudades del país ofrecerán ferias gastronómicas, almuerzos temáticos, espectáculos infantiles y actividades culturales para compartir en familia. Numerosos restaurantes participarán con menús y promociones especiales el domingo 10 de mayo, asegurando una variedad de propuestas para madres e hijos.

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Parques, museos y centros culturales organizarán talleres de arte, visitas guiadas y sesiones de fotografía, lo que extiende las opciones de celebración más allá de la música. Estas iniciativas conllevan una ampliación significativa de alternativas para que cada familia encuentre actividades acordes a sus intereses y puedan mantener vivas sus propias tradiciones, integrando así las diferentes formas de expresión cultural.