Más de 9 millones de soles en efectivo: la cifra que complica al capitán PNP investigado por el cambiazo de lingotes de oro

El hallazgo de más de nueve millones de soles en depósitos en efectivo en las cuentas personales del capitán de la Policía Nacional del Perú, Román Vallejos Castillo, ha puesto en jaque a la institución y ha llamado la atención de la Fiscalía, según el programa Ocurre Ahora. La investigación se centra en la presunta vinculación del oficial con el conocido caso del “cambiazo” de lingotes de oro por cobre, una operación que involucra la sustracción y posterior comercialización de oro robado a través de mecanismos ilícitos.

El origen de los fondos y las alertas financieras

Los reportes oficiales advierten que Román Vallejos Castillo ingresó más de nueve millones de soles en efectivo en sus cuentas bancarias, evitando cualquier tipo de transferencia bancaria regular. Esta modalidad activó las alarmas de las entidades financieras y motivó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera. La fiscalía inició una pesquisa para esclarecer el origen de estos fondos y determinar si existen otros miembros de la Policía Nacional implicados en la operación.

PUBLICIDAD

El caso se agrava al conocerse que los movimientos de dinero no coinciden con los ingresos declarados por el capitán, quien percibe un salario mensual de aproximadamente dos mil setecientos soles. Según la fiscalía, en solo dos años Vallejos Castillo registró abonos que superan los treinta y un millones de soles en sus cuentas del Banco de Crédito.

Más de nueve millones de soles en efectivo: las cuentas de un capitán PNP investigado por el cambiazo de oro| Foto: Panamericana

El modus operandi del “cambiazo” y el papel del capitán

La investigación apunta a que la red operaba mediante filtraciones dentro de la propia Policía Nacional del Perú (PNP). El personal con acceso a información sobre los traslados de oro alertaba a los implicados sobre los vehículos que transportarían el metal precioso. Así se ejecutaban falsos operativos en los que se reemplazaban los lingotes por piezas de cobre, apropiándose del oro auténtico.

PUBLICIDAD

Según Panorama, Román Vallejos Castillo habría sido el encargado de comercializar el oro sustraído, distribuyendo las ganancias entre los partícipes del operativo. La fiscalía sostiene que la empresa del capitán, Prama Carsac, creada en 2022 con un solo trabajador, sirvió para blanquear parte de los fondos obtenidos de manera ilícita. Las cuentas de Vallejos Castillo reflejan movimientos que ascienden a un promedio anual de 7,5 millones de soles.

En conversación telefónica con el citado medio, Román Vallejos Castillo justificó el origen de su fortuna alegando actividad empresarial en la compra y venta de vehículos. “Yo compro y vendo vehículos y tengo mi empresa. He vendido más de seiscientos, que están en mis actas de transferencia”, afirmó el oficial, quien aseguró que las transacciones sumarían más de doce millones de dólares a lo largo de cuatro años.

PUBLICIDAD

Capitán PNP tiene S/ 31 millones en el banco, pero no explica cómo lo hizo con un sueldo de S/ 4 mil. (Foto: Difusión)

El capitán sostuvo que puede registrar en pocas horas ventas equivalentes a más de un millón de soles, debido al volumen de transferencias de vehículos. Ante la consulta sobre su presunta participación en el caso del oro, negó cualquier vínculo con los autores materiales o con la organización.

La fiscalía mantiene la hipótesis de que los ingresos de Vallejos Castillo no guardan relación con actividades comerciales legales, sino que se trataría de un caso de enriquecimiento ilícito vinculado al robo y comercialización de oro.

PUBLICIDAD