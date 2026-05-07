Perú

Más de 9 millones de soles en efectivo: la cifra que complica al capitán PNP investigado por el cambiazo de lingotes de oro

El capitán Román Vallejos es investigado por sus millonarios depósitos. Este hecho lo vincula directamente por el cambio de lingotes de oro, en un falso operativo que habría sido coordinado desde dentro de la institución

Guardar
Google icon

El hallazgo de más de nueve millones de soles en depósitos en efectivo en las cuentas personales del capitán de la Policía Nacional del Perú, Román Vallejos Castillo, ha puesto en jaque a la institución y ha llamado la atención de la Fiscalía, según el programa Ocurre Ahora. La investigación se centra en la presunta vinculación del oficial con el conocido caso del “cambiazo” de lingotes de oro por cobre, una operación que involucra la sustracción y posterior comercialización de oro robado a través de mecanismos ilícitos.

El origen de los fondos y las alertas financieras

Los reportes oficiales advierten que Román Vallejos Castillo ingresó más de nueve millones de soles en efectivo en sus cuentas bancarias, evitando cualquier tipo de transferencia bancaria regular. Esta modalidad activó las alarmas de las entidades financieras y motivó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera. La fiscalía inició una pesquisa para esclarecer el origen de estos fondos y determinar si existen otros miembros de la Policía Nacional implicados en la operación.

PUBLICIDAD

El caso se agrava al conocerse que los movimientos de dinero no coinciden con los ingresos declarados por el capitán, quien percibe un salario mensual de aproximadamente dos mil setecientos soles. Según la fiscalía, en solo dos años Vallejos Castillo registró abonos que superan los treinta y un millones de soles en sus cuentas del Banco de Crédito.

Más de nueve millones de soles en efectivo: las cuentas de un capitán PNP investigado por el cambiazo de oro
Más de nueve millones de soles en efectivo: las cuentas de un capitán PNP investigado por el cambiazo de oro| Foto: Panamericana

El modus operandi del “cambiazo” y el papel del capitán

La investigación apunta a que la red operaba mediante filtraciones dentro de la propia Policía Nacional del Perú (PNP). El personal con acceso a información sobre los traslados de oro alertaba a los implicados sobre los vehículos que transportarían el metal precioso. Así se ejecutaban falsos operativos en los que se reemplazaban los lingotes por piezas de cobre, apropiándose del oro auténtico.

PUBLICIDAD

Según Panorama, Román Vallejos Castillo habría sido el encargado de comercializar el oro sustraído, distribuyendo las ganancias entre los partícipes del operativo. La fiscalía sostiene que la empresa del capitán, Prama Carsac, creada en 2022 con un solo trabajador, sirvió para blanquear parte de los fondos obtenidos de manera ilícita. Las cuentas de Vallejos Castillo reflejan movimientos que ascienden a un promedio anual de 7,5 millones de soles.

En conversación telefónica con el citado medio, Román Vallejos Castillo justificó el origen de su fortuna alegando actividad empresarial en la compra y venta de vehículos. “Yo compro y vendo vehículos y tengo mi empresa. He vendido más de seiscientos, que están en mis actas de transferencia”, afirmó el oficial, quien aseguró que las transacciones sumarían más de doce millones de dólares a lo largo de cuatro años.

Capitán PNP tiene S/ 31 millones en el banco, pero no explica cómo lo hizo con un sueldo de S/ 4 mil. (Foto: Difusión)
Capitán PNP tiene S/ 31 millones en el banco, pero no explica cómo lo hizo con un sueldo de S/ 4 mil. (Foto: Difusión)

El capitán sostuvo que puede registrar en pocas horas ventas equivalentes a más de un millón de soles, debido al volumen de transferencias de vehículos. Ante la consulta sobre su presunta participación en el caso del oro, negó cualquier vínculo con los autores materiales o con la organización.

La fiscalía mantiene la hipótesis de que los ingresos de Vallejos Castillo no guardan relación con actividades comerciales legales, sino que se trataría de un caso de enriquecimiento ilícito vinculado al robo y comercialización de oro.

Google icon

Temas Relacionados

Román VallejosPolicía Nacional del PerúLingotes de oroperu-noticias

Más Noticias

¿Por qué el mes de abril registró la inflación más alta de los últimos años y esto pondría en riesgo la reducción de la pobreza en Perú?

Este repunte de la inflación amenaza con frenar los avances recientes en la reducción de la pobreza, ya que afecta el poder adquisitivo de los hogares

¿Por qué el mes de abril registró la inflación más alta de los últimos años y esto pondría en riesgo la reducción de la pobreza en Perú?

¿La carrera más soñada en Perú? Aunque usted no lo crea, influencer: cuadruplica a médicos y casi triplica a ingenieros

Las nuevas generaciones parecen haber cambiado el prestigio profesional por la visibilidad en internet, según Bumeran. Entre los no tan jóvenes, persiste la valoración de las carreras universitarias

¿La carrera más soñada en Perú? Aunque usted no lo crea, influencer: cuadruplica a médicos y casi triplica a ingenieros

Fernando Rospigliosi firma la autógrafa de la ‘Ley Anti Delia Espinoza’ y la envía al Gobierno para promulgación

En un plazo de 15 días hábiles, el presidente José María Balcázar deberá decidir si se publica la referida norma en El Peruano

Fernando Rospigliosi firma la autógrafa de la ‘Ley Anti Delia Espinoza’ y la envía al Gobierno para promulgación

El hambre se apodera de Lima Metropolitana: 41,6% no accede a la canasta calórica mínima, más de 10 puntos por encima del campo

La capital peruana ahora concentra más pobreza que al menos cinco departamentos, perdiendo su carácter histórico de “polo de atracción” para migrantes de provincia, según datos de INEI

El hambre se apodera de Lima Metropolitana: 41,6% no accede a la canasta calórica mínima, más de 10 puntos por encima del campo

San Martín confirmó la salida de Adeola Owokoniran y otra extranjera de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La opuesta estadounidense no renovó su contrato con la USMP y se marcha del club luego de ser una de las figuras en la obtención del subcampeonato

San Martín confirmó la salida de Adeola Owokoniran y otra extranjera de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori por no apoyar denuncia de “fraude”: “Usted pierde con el panetón”

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori por no apoyar denuncia de “fraude”: “Usted pierde con el panetón”

Rafael López Aliaga: ¿Es legal que no juramente al cargo de senador al alegar que hay un presunto fraude electoral?

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

Canciller invitó a María Corina Machado a visitar el Perú y confirmó su apoyo a la democracia en Venezuela

Último conteo de la ONPE: así van los votos de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga camino a la segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Guillermo Dávila revela cómo es su actual relación con Vasco Madueño tras la muerte de su madre: “Estamos aprendiendo”

Guillermo Dávila revela cómo es su actual relación con Vasco Madueño tras la muerte de su madre: “Estamos aprendiendo”

Jefferson Farfán responde a Magaly por recordar su juicio: “No se olvide de mi pago”

¿Qué pasó con Malú Costa?: De la fama a la cárcel y su desaparición en TV

La Granja VIP cambia de horario: ¿a qué hora serán las galas y desde cuándo?

Sebastián Gálvez rompe su silencio sobre Laura Spoya tras imágenes en discoteca: “Somos amigos nada más”

DEPORTES

San Martín confirmó la salida de Adeola Owokoniran y otra extranjera de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27

San Martín confirmó la salida de Adeola Owokoniran y otra extranjera de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Fichajes de Regatas Lima EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Fichajes de San Martín EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Universitario vs Coquimbo Unido: criterios de desempate en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026

‘Cóndor’ Mendoza reclamó otro ‘9′ para Sporting Cristal y advirtió a Alianza Lima por duelo en Matute: “Le va a hacer la fiesta”