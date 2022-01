Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez se habrían peleado tras problema migratorio y esto lo demuestra

Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez estarían enfrentados. ¿Qué pasó? (Foto: Composición)

¿Ya no son amigos? Antes de que Pancho Rodríguez fuera impedido de ingresar al país, el chileno no hacía otra cosa que elogiar a Yahaira Plasencia. Pero ahora que tiene prohibido regresar a Perú por haber participado en su fiesta en plena pandemia, la relación entre ellos habría cambiado y no precisamente para bien.

Como se sabe, al participante de Esto es Guerra no le permitieron salir del aeropuerto Jorge Chávez el pasado domingo 9 de enero. Las autoridades lo mantuvieron allí durante tres días junto a su hija de 9 años y, finalmente, decidieron por regresarlo a Chile, su país de origen.

Según informó el chico reality, la oficina de Migraciones tomó la decisión de no permitirle el ingreso a Perú por el periodo de cinco años por haber asistido a la fiesta de cumpleaños que organizó Yahaira Plasencia por su cumpleaños. Aunque el chileno pagó la multa, esto no habría sido suficiente para las autoridades.

Ante esta complicada situación, varios personajes del espectáculo, entre ellos Brunella Horna, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, se solidarizaron con Pancho. Sin embargo, Yahaira Plasencia brilló por su ausencia, pues no emitió un comunicado, ni se refirió a su amigo en sus redes sociales por un problema que ambos protagonizaron en el 2021.

Al parecer, la amistad que tenían se habría quebrado tras el amargo momento que pasó Pancho en el aeropuerto. Esto quedó evidenciado este lunes 17 de enero durante la última transmisión de Amor y Fuego, cuando Rodrigo González anunció que Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez se habían dejado de seguir en Instagram.

“Miren ah, es cierto lo que la gente comenta. No entendemos qué pasó, pero desde que Panchito no puede entrar a nuestro país, tampoco puede entrar al Instagram de Yahaira Plasencia”, comentó el popular Peluchín.

Por su parte, Gigi Mitre indicó que es muy extraño que ahora dejen de seguirse en redes, cuando semanas atrás los dos se mostraban bastante unidos. Incluso, fueron ampayados en una situación bastante cariñosa para ser solo amigos.

“¿Qué habrá pasado? Se odian… Te dije que algo pasaba algo. Si no hubiese pasado nada, no se hubieran dejado de seguir. Ellos tenían meses de estarse pachamanqueando”, comentó la presentadora de Willax, quien además especuló que se habrían peleado mucho antes del programa migratorio que tiene hoy en día Pancho.

Pancho Rodríguez y Yahaira Plasencia se dejaron de seguir en Instagram luego que el chileno fuera impedido de ingresar al Perú.

SE SOLIDARIZAN CON PANCHO

Rodrigo González y Gigi Mitre lamentaron la situación que atraviesa Pancho Rodríguez. Los conductores de Willax TV consideraron que es válido que el chileno sea amonestado por Migraciones; sin embargo, creen que estas medidas no se dan con todos aquellos extranjeros que infringieron la ley durante la pandemia.

“Las normas están para cumplirse, pero hay que ser justos por igual. Hay hartos delincuentes, hartos marcas, hartos asesinos que también son extranjeros que están felices caminando por nuestro país. Muchos caen y los sueltan. Si van a ser estrictos, que sean con todos. Me da mucha pena lo de Pancho, él no es un criminal, pero su error es castigado”, comentó Gigi.

Del mismo modo, Peluchín pidió la misma “mano dura” que tuvieron las autoridades con Pancho para los demás extranjeros; y señaló que Migraciones estaría realizando todo esto para “aparentar” que están haciendo las cosas correctamente cuando la realidad es distinta.

“ La ley es para todos cuando hay la oportunidad de hacerlo parecer. Como que ‘vamos a agarrar a esta persona, que hace bulla, para hacer creer que las cosas están funcionando’. Es como cuando en el aeropuerto agarran a alguien con algo y mientras hacen el show, pasan otras 500 personas con lo mismo”, aseveró González.

