Pancho Rodríguez no la pasa nada bien en Chile: alerta de tsunami le causa preocupación

No ha tenido un buen inicio de año. Pancho Rodríguez atraviesa un duro momento al no poder ingresar al Perú, pues de acuerdo a Migraciones, el integrante de Esto es Guerra cometió un infracción administrativa al no haber cumplido con las reglas de conducta.

Como se recuerda, el modelo chileno fue detenido por la policía en abril del 2021, esto por participar en una reunión social cuando las fiestas todavía se encontraban prohibidas en todo el territorio nacional.

Asimismo, el chico reality lamentó que Migraciones haya decidido imponerle una sanción que le impide estar en el Perú durante 5 años. Cabe precisar que el modelo ya apeló dicha decisión, pero todavía se encuentra pendiente de ser resuelta.

“En Migraciones, aún se encuentra pendiente de resolver un ‘recurso de apelación’, respecto de una infracción administrativa, más no un delito, consistente en la salida obligatoria del país por cinco años, que se me impuso por un incidente mediático en el que me vi involucrado hace un tiempo atrás. Hecho por el cual sigo profundamente arrepentido”, dijo.

Luego de enviar el comunicado, Pancho Rodríguez regresó a su país natal, Chile, el cual en las últimas horas lanzó una alerta preventiva de tsunami tras la erupción de un volcán cerca de la isla de Tonga, en el océano Pacífico.

Al conocer que había una probabilidad de maremoto, el modelo chileno usó su cuenta de Instagram para pronunciarse. “ Lo que faltaba ”, escribió el chico reality mientras mostraba el mensaje que emergencia que le había llegado a su celular.

“ Alerta de Emergencia. ONEMI: Por precaución ABANDONE ZONA DE PLAYA, por tsunami menor en Región de Valparaiso ”, decía el mensaje en su celular. Al parecer Pancho Rodríguez no la estaría pasando nada bien en lo personal, pues no permitirle ingresar al Perú le habría afectado emocionalmente.

Cabe precisar que el integrante de Esto es Guerra había regresado a Chile para reencontrarse con sus hijas y pasar las fiestas de fin de año al lado de ella. Asimismo, vino con una de sus pequeñas a territorio peruano con la esperanza de pasar unos días de relajo antes de integrarse a la nueva temporada del reality.

Pancho Rodríguez muestra alerta de tsunami en Chile. (Foto: Instagram)

YACO ESKENAZI RECUERDA QUE LE SUCEDIÓ ALGO SIMILAR A LO LE OCURRIÓ A PANCHO

Yaco Eskenazi opinó sobre la deportación de Pancho Rodríguez del Perú tras haber llegado al aeropuerto Jorge Chávez. Asimismo, el conductor de televisión recordó que una vez le sucedió lo mismo, al punto que tuvieron que llevarlo a una carceleta, pues tenía una requisitoria.

“Es una pena lo de Pancho, ojalá todo se resuelva rápido. Una vez me pasó algo similar, pues no me dejaron salir del país porque tenía una requisitoria. Enviaron el documento a casa de mi abuela y yo no vivía ahí, me enviaron a la carceleta , pero todo se aclaró. Estaba chibolo y no era ejemplo de nada”, aclaró.

