Norma Yarrow presenta proyecto de ley que permite investigar al presidente Pedro Castillo

La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, presentó un proyecto de ley que permitiría que el presidente que se encuentra en turno pueda ser investigado durante su mandato, sin que sea necesario esperar hasta que culmine su periodo.

Este proyecto desarrolla el artículo 117 de la Constitución que precisa que el presidente de la República puede ser objetivo de investigación. Que se cumpla esta disposición, genera una responsabilidad a la autoridad encargada de la investigación.

“Hoy en día, esta situación ha cambiado totalmente, la nueva normativa penal permite que se investigue preliminar y preparatoriamente a la máxima autoridad de la nación, reservando la acusación para ser presentada al fin de su mandato. Esta investigación guarda lógica con el aseguramiento de pruebas que deben ser recabadas por la fiscalía para evitar que el paso del tiempo permita la eliminación de las mismas y evitar el futuro procesamiento de la máxima autoridad del país”, se lee en el oficio.

“ La inmunidad presidencial es un privilegio que debe ser interpretado en forma restrictiva y no amplia , ello en el marco de una interpretación unitaria de la Constitución, respetando el principio derecho de igualdad ante la ley de todos los peruanos, prescrito en el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú”, agrega.

La congresista finaliza mencionando que con ello se aseguraría la toma de testimonios, la recopilación de pruebasdocumentales y “todo tipo de elemento que coadyuve al esclarecimiento de una posible vulneración del bien jurídico protegido”, evitando una posible obstrucción a la justicia.

NORMA YARROW HACE UN LLAMADO A TODO EL EQUIPO DE MIRTHA VÁSQUEZ PARA QUE RINDAN CUENTAS

Yarrow consideró que es necesario que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez se presente ante el Congreso, junto a su Gabinete Ministerial para explicar una serie de cuestionamiento que se vienen formulando a su gestión.

“Yo llamaría a la ministra Vásquez y a todo el gabinete, ya es momento que todos los ministros nos rindan cuentas. Porque también hay que ver qué ha pasado con todas esas vacunas en San Juan de Lurigancho que no se han guardado a la temperatura requerida, cuántas personas han sido vacunadas con estas dosis que aparentemente no los está cubriendo, qué está pasando con los presupuestos de Salud, de los gobiernos regionales referentes a las camas UCI, a las plantas de oxígeno, etc.”, dijo.

Además, acusó a Vásquez de mentir por no entregar hasta el momento la lista de visitantes que fueron a la casa del jirón Sarratea en Breña, lugar donde el presidente Pedro Castillo recibió mantuvo conversacione sy reuniones largas con personajes importantes.

“Señora Mirtha Vásquez, no mienta. Usted se comprometió públicamente a entregar la lista de visitantes a la casa de Sarratea, y no lo ha hecho. También queremos saber también quiénes entran y salen de Palacio de Gobierno, entró Daniel Salaverry y al día siguiente le dieron un puesto en el Estado, uno de los puestos mejor pagados en el Estado, donde el señor Salaverry tendrá que ver grandes licitaciones internacionales”, indicó.

Por otro lado, la congresista de Avanza País, solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos que ponga fin a sus vacaciones e investigue debidamente al ex secretario del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

“Le estamos pidiendo a Zoraida Ávalos que regrese de sus vacaciones porque el país no está para tomarse esas licencias. Aquí no se trata de Pedro Castillo, se trata de una Nación. Bruno Pacheco, se ha burlado de cualquier comisión, es un irreverente. Me vuelvo a preguntar: dónde está la fiscal de la Nación, debe estar en Máncora, de vacaciones. Cuando el país, necesita que se vean las investigaciones hoy por hoy. Lo que ha hecho Pacheco es un circo, que los hermanos le donan la plata, se enrroncha cuando habla de Silvia Barrera, entra en trompo dando la tercera versión del dinero”, expresó.





