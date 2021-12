Zoraida Ávalos no tomará testimonio a Pedro Castillo: fue internada en en clínica

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se refirió a al cadáver de Abimael Guzmán. |Fuente: Agencia Andina

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no acudirá a tomar el testimonio al presidente de la República Pedro Castillo como testigo en el caso de la investigación por los polémicos ascensos de las Fuerzas Armadas. A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público indicó que esta diligencia estará a cargo del Fiscal Supremo Adjunto, Ramiro González Rodríguez, Coordinador del área de Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación

“En relación a la declaración testimonial que brindará el Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en el marco de las investigaciones por la presunta injerencia del Ejecutivo en los ascensos militares, cumplimos con informar a la opinión pública lo siguiente:

1. La fecha para recibir la declaración testimonial del jefe de Estado fue fijada para el 29 de diciembre del 2021. Sin embargo, a solicitud del mandatario fue reprogramada para hoy 28 de diciembre a las 11:00 horas en la sede de Palacio de Gobierno.

2. El lunes 27 de diciembre, la Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera ingresó de emergencia a una clínica local por una dolencia física, obteniendo un diagnóstico de cálculo renal que le exige tratamiento y descanso médico de 72 horas lo que le impide participar en la diligencia en la que se tomará la declaración testimonial del presidente.

3. La recepción de la declaración testimonial del presidente Pedro Castillo Terrones estará a cargo del fiscal adjunto supremo, Ramiro González Rodríguez, Coordinador del área de Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación; en la fecha, hora y lugar programados”.

Hasta las primeras horas de la mañana, el Ministerio Público confirmó la presencia de Zoraida Ávalos en la diligencia, por lo que la prensa se apersonó desde muy temprano hasta Palacio de Gobierno.

Asimismo, dos equipos del Ministerio Público se encuentran dentro de la Casa de Pizarro para recabar información respecto a la investigación que se sigue por el caso de Petro-Perú.

CASO ASCENSOS DE LAS FF.AA.

El pasado mes de noviembre, el excomandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez, denunció que Ayala, Pacheco y también al presidente Castillo acusándolo de presionarlo para ascender irregularmente a militares allegados al gobierno, entre ellos los coroneles EP Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama.

Vizcarra entregó los chats de WhatsApp que intercambió con los involucrados, entre los que destaca el mismo Pedro Castillo, quien le pidió coordinar temas urgentes con Pacheco sobre los ascensos en las FF.AA.

Durante el interrogatorio, las preguntas que no pueden faltar son: si el mandatario reconoce o no los mensajes que tuvo con Vizcarra. De no hacerlo, es potestad de la Fiscalía el pedir un peritaje que demuestre que estas conversaciones son verdaderas, por lo que podrían pedir el levantamiento del secreto telefónico.

De aceptar que sí mantuvo conversación con el exjefe del Ejército, Castillo Terrones podría ser incluido en la investigación preliminar junto a Pacheco y Ayala.

Además, en la misma diligencia el mandatario tiene que aclarar si tenía conocimiento sobre la actuación de Pacheco y si le dio alguna orden a su exsecretario para tomar su nombre al momento de realizar tales exigencias.

