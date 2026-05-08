Perú

Falsa soberanía

Diversos países que aplicaron esquemas similares enfrentaron resultados comparables: industrias poco eficientes, dependencia de subsidios y bajo crecimiento

Guardar
Google icon
En la sesión, el congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) no estuvo presente de forma activa: aunque registró asistencia virtual, no respondió al ser llamado para votar.
En la sesión, el congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) no estuvo presente de forma activa: aunque registró asistencia virtual, no respondió al ser llamado para votar. Foto: The Associated Press

El plan de gobierno de Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, plantea impulsar la “soberanía productiva” a partir de, entre otras medidas, la sustitución de importaciones consideradas “estratégicas”. El planteamiento no es nuevo. Tampoco lo son sus resultados.

La idea de reemplazar importaciones para desarrollar una industria nacional tiene larga data en América Latina. Se sustenta en la premisa de que los países en desarrollo, al exportar materias primas e importar bienes manufacturados, enfrentan un deterioro en sus términos de intercambio y, por tanto, deben proteger su mercado interno. Bajo esa lógica, se promovieron políticas de altos aranceles, restricciones cuantitativas, licencias y prohibiciones para importar.

PUBLICIDAD

El Perú aplicó este modelo con intensidad entre las décadas de los setenta y ochenta. La intención era clara: industrializar el país y reducir la dependencia del exterior. En la práctica, los resultados fueron pobres. Entre 1970 y 1990, la economía peruana creció apenas 1.3% anual, por debajo del crecimiento poblacional. La industria manufacturera, pese a contar con elevados niveles de protección, registró un crecimiento promedio de solo 0.7% anual.

Lejos de consolidar una industria sólida, se configuró una estructura productiva débil, poco competitiva y altamente dependiente del apoyo estatal. Las empresas no enfrentaban competencia externa, pero tampoco tenían incentivos para innovar, mejorar productividad o reducir costos. Sobrevivían no por eficiencia, sino por el resguardo del Estado.

PUBLICIDAD

El costo de esta política fue asumido por los consumidores: menos opciones, productos de menor calidad y precios más altos. La sustitución de importaciones no generó bienestar; lo restringió. Además, el aislamiento limitó el acceso del país a avances tecnológicos, bienes intermedios y procesos productivos que se desarrollaban en el mundo. En lugar de cerrar brechas, el Perú se rezagó aún más.

Tampoco se logró el objetivo de fortalecer las exportaciones. Por el contrario, el sesgo hacia el mercado interno debilitó la capacidad del país para insertarse en mercados internacionales. Se perdió tiempo valioso en un contexto global en el que otras economías optaban por integrarse, competir y ganar escala. No es casualidad que se diga que Chile nos lleva décadas de ventaja: sus reformas promercado se iniciaron en los años setenta.

La experiencia no es exclusiva del Perú. Diversos países que aplicaron esquemas similares enfrentaron resultados comparables: industrias poco eficientes, dependencia de subsidios y bajo crecimiento. Por ello, desde hace décadas, la evidencia económica ha sido consistente en señalar los límites de estas políticas.

En ese contexto, resulta preocupante que hoy se retome este enfoque, incluso bajo nuevos conceptos como “soberanía productiva”. Más aún cuando no se especifica qué importaciones serían consideradas “estratégicas”, lo que abre la puerta a decisiones discrecionales —coloquialmente, “a dedo”— y a potenciales distorsiones en los mercados.

El problema no es la apertura. Es la falta de competitividad para aprovecharla mejor. Pretender corregir ese problema cerrando la economía es un error. Lo que el país necesita es justamente lo contrario: más eficiencia, menos trabas, mejor infraestructura y mayor productividad.

El Perú ya recorrió el camino de la sustitución de importaciones. Los resultados están documentados. Insistir en esa dirección no fortalece la economía; la debilita. Porque cerrar la economía no es construir soberanía. Es, en realidad, una falsa soberanía que el país ya pagó caro.

Rafael Zacnich
Google icon

Temas Relacionados

Roberto SánchezJuntos por el PerúSegunda vuelta electoralElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Magaly Medina a Jefferson Farfán tras reclamo de pago: “ATV ya le pagó la mitad, ¿tan necesitado de plata está?”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ arremetió contra el exfutbolista y lo acusó de mendigar dinero y de estar obsesionado con verla en la cárcel tras la demanda por difamación.

Magaly Medina a Jefferson Farfán tras reclamo de pago: “ATV ya le pagó la mitad, ¿tan necesitado de plata está?”

Un viaje por León XIV: imágenes e historias que guarda Chiclayo y Chulucanas tras un año del nombramiento de Robert Prevost

A un año del nombramiento de Robert Prevost como sumo pontífice, el vínculo con el norte del Perú sigue intacto y vivo en la memoria de las comunidades que lo vieron crecer como sacerdote y líder espiritual. Su elección no solo marcó un hito histórico para la Iglesia, sino que también encendió el orgullo y la esperanza en Chiclayo, Chulucanas y Piura, regiones donde dejó una huella profunda de servicio, humildad y cercanía

Un viaje por León XIV: imágenes e historias que guarda Chiclayo y Chulucanas tras un año del nombramiento de Robert Prevost

Ricardo Gareca describe a los clubes grandes de Perú: “Universitario es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares”

El ‘Flaco’ equiparó a la ‘U’ al nivel de los conjuntos más tradicionales de Argentina, al tiempo que destacó el fuerte arraigo de los ‘blanquiazules’ dentro del territorio peruano

Ricardo Gareca describe a los clubes grandes de Perú: “Universitario es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares”

Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

La cantante no pudo contener las lágrimas al asistir a la primera actuación escolar de su hija María Cataleya por el Día de la Madre

Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

Melcochita muestra su nuevo ‘depa de soltero’ tras separarse de Monserrat Seminario: “He comprado todo nuevo, estoy contento”

El sonero contó que salió de su anterior hogar con las manos vacías y tuvo que comprar nuevamente todos sus muebles

Melcochita muestra su nuevo ‘depa de soltero’ tras separarse de Monserrat Seminario: “He comprado todo nuevo, estoy contento”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE anunciaría resultados de la elección presidencial a mediados de mayo y mantiene en vilo el balotaje

JNE anunciaría resultados de la elección presidencial a mediados de mayo y mantiene en vilo el balotaje

¿Indulto a Pedro Castillo? Ministro de Justicia afirma que “no existe” pedido aún, pero se “analizará” si se presenta

El nexo secreto detrás del sillón presidencial: ¿qué une a Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca, y José Balcázar?

Por segunda vez, el Congreso inhabilita por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

Poder Judicial rechaza pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto por caso de presunta colusión

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina a Jefferson Farfán tras reclamo de pago: “ATV ya le pagó la mitad, ¿tan necesitado de plata está?”

Magaly Medina a Jefferson Farfán tras reclamo de pago: “ATV ya le pagó la mitad, ¿tan necesitado de plata está?”

Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

Melcochita muestra su nuevo ‘depa de soltero’ tras separarse de Monserrat Seminario: “He comprado todo nuevo, estoy contento”

Magaly Medina aconseja a Melissa Klug alejarse de Jesús Barco tras mensajes que apuntan a posible separación: “Él necesita crecer”

Magaly Medina revela dónde cumple su trabajo comunitario y arremete contra Jefferson Farfán: “Quería que barra calles”

DEPORTES

Ricardo Gareca describe a los clubes grandes de Perú: “Universitario es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares”

Ricardo Gareca describe a los clubes grandes de Perú: “Universitario es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares”

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras por fecha 4

Universitario apunta a la excelencia en la Liga Peruana de Vóley: “El objetivo es estar en una final y seguir creciendo”

Liga Peruana de Vóley “ya suena a nivel mundial”: FPV busca expandir la transmisión del torneo en Estados Unidos y otros países

Yanlis Féliz sorprendió con tatuaje del trofeo de la Liga Peruana de Vóley mientras define su futuro fuera de Alianza Lima