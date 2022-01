Puno: Detienen a director de Transportes y a su asesor por pedir canastas navideñas

Foto: Andina

El titular de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC), César Condori Amanqui y su asesor Jorge Ramos Loaiza, fueron detenidos por la Fiscalía Anticorrupción a horas de la mañana. A Condori lo hallaron en su domicilio en Juliaca, mientras que su asesor se encontraba en las oficinas de la dirección. A ambos se les acusa por el delito de Cohecho Pasivo Propio.

El exdirector de Telecomunicaciones, Henry Sandoval Medrano fue quien interpuso la denuncia. Él trabajó en dicha unidad desde el 01 enero al 12 de mayo de 2021 y menciona que solo le pagaron 3 meses de laburo.

Según lo que menciona en la denuncia, el 30 de diciembre del año pasado, el asesor de Condori lo llamó para agilizar su pago y a cambio de eso le solicitó cuatro canastas navideñas de S/ 300 cada una. Precisó que esas eran para los consejeros.

Ante esta situación, la jueza anticorrupción María Candelaria Morales Segura, ordenó la detención preliminar por tres días contra el director y su asesor. También se autorizó el acceso a sus comunicaciones.

Jorge Ramos Loaiza, es expresidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno. Fuentes de Transportes indicaron que Condori y Ramos son allegados al gobernador Germán Alejo.

INICIAN INVESTIGACIÓN CONTRA ALCALDE DE MELGAR POR PLANILLAS FANTASMA

Se comenzó una investigación preliminar por el plazo de 60 días en contra de Esteban Álvarez Ccasa, alcalde de la provincia de Melgar, por el presunto delito de peculado. De acuerdo a la investigación iniciada por el fiscal Franklin Chuchullo Huanca, existiría sobrevaloración de las obras, planillas fantasmas y pagos al personal trabajador con materiales de construcción en las obras del complejo polideportivo en el asentamiento humano Pueblo Libre, Centro Gerontológico de la Virgen de Alta Gracia y otra obra ubicada en el distrito de Orurillo.

Respecto al tema de las planillas fantasma, advierte que habrían sido a favor de tres supuestos trabajadores: Fredy Chiu Lima, Edson Eder Jair Ttito Salas y Raúl Melo Pachecca.

Los pagos con material de construcción de obras habrían sido para más de ocho personas entre ellas, Narciso Yana (maestro de obra), Celedonio Lope, Roberto Hancco, Víctor Apaza Choquepata, Deysi de la Cruz, Alcides Tapia, Pedro Lope, Teodocio Mescco, entre otros.

El documento señala que ninguna de las obras de la Municipalidad Provincial de Melgar, fueron culminadas en el plazo previsto, ya que se presentaron retrasos de cinco a seis meses. Otra característica es que se registraron presupuestos adicionales superiores a los 100.000 soles.

ESPECIALISTAS PIDEN SUSPENDER LA FIESTA DE LA CANDELARIA

El motivo fundamental es la afluencia de pasajeros. No obstante, otro de los motivos que genera preocupación es la falta de reactivos para la detección de casos COVID-19 en Puno, según indica Fredy Condori, jefe del laboratorio Covid. Eso conlleva a que desde hace varios meses la región no haya realizado un seguimiento genómico en el Laboratorio Molecular de Puno y por lo tanto, no se sabe si es que la variante ya llegó a Puno.

Todo ello sería motivo suficiente para no realizar la fiesta de la Candelaria y solo quedaría en manos de las autoridades la decisión final.

A este pedido se sumó el decano del colegio médico de Puno, Vidmar Mengoa y en declaraciones para La República, afirmó que la actividad no debe realizarse para el cuidado de los ciudadanos. Acotó que la suspensión temporal de la festividad no afectaría a la cultura de la población.





