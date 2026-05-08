Jorge Araujo reveló por qué cambió a Anderson Santamaría por Williams Riveros en derrota de Universitario ante Coquimbo Unido

Jorge Araujo se refirió del cambioi que generó críticas en la derrota de Universitario con Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026. (L1 Max)

La reciente caída de Universitario de Deportes ante Coquimbo Unido por 2-1 en la Copa Libertadores 2026 avivó el descontento entre los hinchas, quienes no solo lamentaron el resultado, sino también las decisiones en el banco. Las miradas se posaron especialmente en el cambio que llevó a Williams Riveros al campo en reemplazo de Anderson Santamaría tras el descanso.

La actuación del defensor paraguayo fue duramente cuestionada en redes sociales. Muchos hinchas señalaron su desempeño como uno de los puntos débiles del equipo en la segunda mitad.

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Para responder al creciente malestar, el técnico Jorge Araujo ofreció una explicación directa sobre la sustitución. Según sus declaraciones, la variante fue motivada por una razón reglamentaria y no futbolística.

“El cambio puntualmente (de Riveros) es porque hay una posibilidad de expulsión, el árbitro había mencionado que lo podía haber expulsado por una falta anterior y no queríamos quedarnos con 10 por un desgaste que seguramente se hizo en el primer tiempo”, fueron las palabras del entrenador, quien buscó con esta decisión proteger la estructura del equipo.

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El cuadro peruano arrancó ganando, pero no pudo sostener el resultado y terminó cayendo 2-1 - Crédito: Conmebol.

“No ha sido el resultado que esperábamos”

El primer tiempo dejó a Universitario de Deportes con una ventaja que ilusionó a su afición, pero la historia cambió tras el descanso. El equipo no logró mantener la misma energía en la segunda parte, y los goles encajados en momentos estratégicos alteraron el rumbo del partido.

Las expectativas del plantel ya estaban bajo presión por los resultados previos en el grupo, incluido el triunfo de Tolima, que condicionó el panorama antes de salir al campo. Sobre este contexto, el técnico Jorge Araujo fue claro al reconocer.

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“Obviamente no ha sido el resultado que esperábamos. Nosotros hemos venido a llevarnos el mejor resultado posible, se trabajó para ello, pero bueno los resultados no se nos dieron porque ayer ganó Tolima y nosotros pensamos sumar de a tres porque creíamos que en este partido era posible”, declaró el DT en conferencia de prensa.

El desarrollo del juego ofreció una oportunidad para que Universitario se reacomodara en el complemento, aunque el empate de Coquimbo llegó en un instante determinante. El propio Araujo subrayó este punto al señalar: “Me parece que ahí es donde los tiempos no nos jugaron bien. Fue un momento clave que no nos ayudaron a acercarnos al empate”.

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El tropiezo ante Coquimbo Unido deja a la ‘U’ en una situación delicada de cara a la clasificación. El equipo ahora está obligado a minimizar errores en las jornadas restantes de la fase de grupos, donde cada punto será decisivo para el futuro internacional del club.

Universitario perdió 2-1 ante Coquimbo Unido en Chile por Copa Libertadores 2026 - Crédito: X.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de Universitario

El cierre de la cuarta jornada del Grupo B en la Copa Libertadores 2026 tuvo como protagonista el duelo entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido, que terminó con triunfo del equipo chileno por 2-1. Este resultado modificó la parte alta de la tabla y generó nuevos escenarios para la definición del grupo.

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Tras la disputa de todos los partidos, Deportes Tolima se consolidó como líder con 7 puntos, aunque comparte la misma cantidad de unidades con Coquimbo Unido, que subió al segundo puesto por diferencia de goles. En la parte baja, los ‘merengues’ y Nacional de Uruguay igualan con 4 puntos cada uno, lo que deja un panorama abierto pero con menos margen para el error.

Tabla de posiciones del Grupo B tras la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026