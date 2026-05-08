Un viaje por León XIV: imágenes e historias que guarda Chiclayo y Chulucanas tras un año del nombramiento de Robert Prevost

Infobae Perú llegó hasta Chulucanas, Piura, para entrevistar a personas claves que conocieron al papa cuando llegó por primera vez a la localidad. Allí, el joven sacerdote construyó una relación profunda con la comunidad, que hoy celebra su designación.

El 8 de mayo de 2025, el Perú vivió una jornada sentiemiento y fe. A las 11 de la mañana, la noticia se propagó por toda la ciudad: Robert Prevost había sido elegido como Papa León XIV. La designación del nuevo pontífice, anunciada desde Roma, transformó a la país en un foco de atención global. Hace un año, Infobae Perú recorrió Piura, Chiclayo y Chulucanas para reconstruir el vínculo entre el Papa y las comunidades que marcaron su itinerario pastoral en el Perú.

Chiclayo conmemora el aniversario de León XIV con recorridos gratuitos y eventos culturales | Fotos: EFE/Infobae Perú (Clara Giraldo)

Piura, ciudad donde Prevost forjó sus primeras experiencias como misionero agustino. La llegada desde Lima, en la mañana, permitió recorrer los espacios que por años cobijaron al futuro Papa. La presencia de Prevost en la región norte se remonta a finales de la década de 1980, tras el impacto del fenómeno de El Niño. El sacerdote estadounidense se integró a la vida de los barrios populares, compartiendo la rutina y las dificultades de los pobladores.

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La señora Santos Rivas recuerda con mucha emoción los momentos especiales junto a los obispos, a quien tuvo la oportunidad de acompañar en el proceso de su misión| Foto: Clara Giraldo (Infobae Perú)/Imagen exclusiva que accedió Infobae Perú

“Era un joven un poco tímido o sorprendido, desconcertado de la tremenda realidad, porque era, digamos, una situación bastante difícil para nosotros los chulucanense”, narró Jorge Fidel Romero Flores, exagente pastoral, en diálogo con Infobae Perú.

En Chulucanas, la huella de Robert Prevost permanece en la memoria colectiva. El entonces misionero promovió la organización de juegos, talleres y jornadas educativas, involucrando a niños y adolescentes. Agustina del Mar Merino, responsable de la cocina diocesana, relató que el Papa mostró especial entusiasmo por la gastronomía peruana.

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Agustina del Mar Merino, quien se desempeñó como encargada de la cocina en la Diócesis de Chulucanas, compartió detalles sobre su experiencia laboral y la rutina diaria que mantenía mientras trabajaba en este entorno religioso| Infobae Perú (Clara Giraldo)

“Le gustaba el cabrito, tamales verdes y arroz. Todas esas cositas a él le encantaban. De ahí venía acompañado su postre, como pie de limón, torta de chocolate y galletitas de avena”.

Monseñor Cristóbal Bernardo Mejía Corral, obispo de Chulucanas, compartió con Infobae Perú cómo la habitación que albergó a Prevost se convirtió en un símbolo del inicio de una misión que cambiaría su vida y la de muchos peruanos. - Crédito: Infobae Perú / Clara Giraldo

Santos Rivas, ayudante de cocina, recordó una anécdota premonitoria: “Recuerde lo que yo le dije, primero obispo, segundo arzobispo y luego cardenal. ¿Después qué será?”. Cada visita de Prevost, la señora Rivas lo iba a ver y así lo evidencias las fotografías.

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El ahijado del Papa León XIV

José Félix Ruiz Espinoza, ingeniero electrónico y originario de Chulucanas, todavía se emociona al recordar el día de su bautizo. “Fue una celebración sencilla, como suele ocurrir en tantas familias del Perú. No hubo fiesta grande ni lujos, pero sí mucho significado espiritual”, cuenta.

El joven Robert Prevost, en su rol de padrino, bendiciendo a los hermanos Ruiz Espinoza en una ceremonia sencilla pero significativa en Piura. - Crédito: Infobae Perú / Clara Giraldo, enviada especial

En 1991, Robert Prevost, entonces misionero agustino, aceptó apadrinarlo tanto a él como a su hermana Sandra Magaly. Ese gesto, que empezó como un acto de cercanía y humildad, hoy adquiere otra dimensión, pues su padrino es ahora el Papa León XIV.

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José Félix relata que el vínculo con Prevost no se limitó a la ceremonia, sino que se extendió en pequeñas acciones y recuerdos de infancia. No olvida su visita del entonces misionero.

José Félix y su hermana Sandra Magaly, durante su bautizo en Piura, con Robert Prevost como padrino. Un momento que marcó el inicio de un vínculo espiritual y afectivo con el futuro Papa León XIV. - Crédito: Infobae Perú / Clara Giraldo, enviada especial

“Mi hermana tiene recuerdos más nítidos porque era mayor, y siempre me contaba cómo el padre Robert nos bendecía. Para nosotros era un padrino cercano, no solo una figura lejana”, explica.

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Chiclayo, el otro hogar del Papa León XIV

Zuly Castillo Saavedra, secretaria de la diócesis, fue la primera en mostrarme el archivo de fotos y cartas que conserva. “Nunca habíamos celebrado el aniversario patrio, pero él empezó a organizar algo cada 28 de julio: música criolla, comida típica, compartir con todos”, recuerda Zuly.

Zuly Castillo contó detalles desconocidos del papa León XIV cuando era Monseñor de Chiclayo. Momentos que compartió con su familia | Clara Giraldo - Infobae Perú

En pandemia, Prevost impulsó la compra de plantas de oxígeno y transmitió misas en vivo. “Es una señal del amor de todos ustedes por nuestro pueblo”, decía en uno de los videos que aún circulan en la comunidad.

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Hubo gestos que rompieron esquemas. Zuly me mostró el decreto con el que fue nombrada notaria eclesiástica, un cargo reservado antes solo para hombres. “Me dio ese voto de confianza y lo agradezco hasta hoy”, contó. Muchas mujeres en la diócesis coinciden: la gestión de Prevost abrió puertas y renovó la vida interna de la Iglesia local.

Janinna Sesa Córdova, exdirectora de Cáritas de Chiclayo, recuerda el tiempo que trabajó con Robert Prevost como una bendición. Clara Giraldo - Infobae Perú

El Papa León XIV lleva al Perú, y especialmente al norte del país, en lo más hondo de su corazón. Desde el día de su elección, ha dejado claro que no olvida a quienes lo acogieron y le enseñaron el valor de una fe que permanece intacta pese a las adversidades. En cada gesto y en cada palabra, demuestra gratitud y cercanía: rompe el protocolo para recibir obsequios peruanos, sonríe ante los sabores y símbolos de su tierra, y saluda con un afecto que trasciende cualquier idioma.

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En su primer mensaje como sumo pontífice, se dirigió en español a su antigua diócesis, dejando claro ante el mundo que Chiclayo siempre será una parte de su propia historia.