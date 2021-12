Hernando de Soto renunció a Avanza País y se iría al partido Fe en Perú

“Me voy sin remordimientos ni rencores”, expresó De Soto. | Foto: Agencia Andina

Este miércoles, Hernando de Soto comunicó su renuncia al partido Avanza País con el cual postuló a la presidencia de la República en las elecciones presidenciales de 2021, ocupando el cuarto lugar con 11%. Los motivos de su salida, según señaló, fueron la no afiliación al partido de centenares de personas.

“Lo hago en consideración de las decenas de miles de peruanos y centenares de aspirantes a candidatos cuya afiliación no ha sido inscrita y por respeto a las expectativas de mis electores”, señaló De soto en su cuenta de Twitter.

En su post, adjuntó el documento de su renuncia el cual está dirigido al Comité Ejecutivo Nacional de Avanza País.

“Quedo agradecido por la oportunidad brindada hacia mi persona por el difunto Pedro Cenas Casamayor, presidente fundador de su partido, el cual me invitó a candidatear a la presidencia de la República, formar opinión y llevar al Congreso de la República un grupo importante de congresistas de los que todos nos sentimos orgullosos”, indicó.

UTILIZARON SU NOMBRE PARA ATRAER CANDIDATOS

En otra parte del documento, De Soto manifiesta que está comprometido con quienes se han acercado con la intención de participar en las próximas elecciones regionales y municipales, pero que Avanza País no ha considerado. “A pesar de que existe un acuerdo preciso y hecho público con su partido firmado el día 21 de setiembre de 2021 que nos permite inscribir candidatos para que puedan participar”, menciona.

“Además, a pesar de haber utilizado mi nombre y el de mis colegas para atraer candidatos, hasta hoy no tenemos una lista de los candidatos que ustedes van a proponer, ni sabemos si comparten nuestros ideales ni cuáles son los criterios empleados para su selección”, añade.

DISPUTAS EN AVANZA PAÍS

De Soto también refirió que Avanza País está inmerso en una disputa por el control del partido entre el secretario general nacional, Edwin de la Cruz Ponce, que fue expulsado pero que sigue apelando, y el presidente, Aldo Borrero Rojas, que no podría ejercer ese cargo “porque todavía no ha culminado su proceso de inscripción”.

SE IRÍA AL PARTIDO FE EN PERÚ

Finalmente, De Soto anunció que se va “sin remordimientos ni rencores” y que ha estado en conversaciones para establecer una alianza partidaria en la que, espera, se integre Avanza País.

Minutos después, también a través de Twitter, el actual burgomaestre del distrito de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, anunció que invitó al economista a formar parte de su partido Fe en Perú.

“En base al acuerdo del CEN de mi partido Fe en Perú, he invitado a Hernando de Soto para que se integre como líder y juntos recuperar el ingreso familiar y rápidamente enrumbar al Perú hacia la prosperidad en el marco de una economía social de mercado con igualdad de oportunidades”, señaló Paz de la Barra.

DE SOTO ESPERABA INTERVENCIÓN EXTRANJERA EN PERÚ

A inicios de diciembre, luego de conocerse las especulaciones en torno a un pedido de intervención por parte del gobierno estadounidense para buscar un fin a la crisis política que vive el Perú, la embajada de dicho país expresó enfáticamente su rechazo a este supuesto.

La discusión sobre la supuesta intervención inició tras conocerse las declaraciones del ex candidato presidencial, Hernando de Soto, en un programa de Willax, en la que dijo: “He ido a ver a los jefes de las distintas organizaciones internacionales que se ocupan del Perú para comenzar a organizar, ya que entre peruanos no nos estamos entendiendo, que entre la gente del exterior a comenzar a dirimir si este es un gobierno legítimo o no”.

