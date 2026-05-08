Perú

Estas regiones quedarán afectadas hasta este lunes 11 de mayo por lluvias moderadas a extremas , según senamhi

Las precipitaciones estarán acompañadas de vientos fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h, lo que incrementa el riesgo de emergencias locales

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Se prevén acumulados de hasta 70 mm/día en el sector sur y 80 mm/día en la parte norte durante el periodo de alerta - Créditos: Andina.
Se prevén acumulados de hasta 70 mm/día en el sector sur y 80 mm/día en la parte norte durante el periodo de alerta - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que, entre el viernes y el lunes 11 de mayo, la Amazonía peruana registrará precipitaciones de variada intensidad vinculadas al primer friaje del año.

De acuerdo con aviso n°179, se estiman acumulados cercanos a 70 mm/día en el sector sur y hasta 45 mm/día en la zona centro, junto a tormentas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades que podrían alcanzar los 55 km/h.

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Las precipitaciones se producirán en provincias de Cusco (Calca, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi), Huánuco (Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca), Junín (Satipo), Madre de Dios (Tambopata, Manu, Tahuamanu), Pasco (Oxapampa), Puno (Carabaya, Sandia) y Ucayali (Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad, Purús).

El Senamhi detalló los pronósticos diarios para las distintas zonas de la selva:

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  • Viernes 8 de mayo: Se esperan acumulados pluviales cercanos a 70 mm/día en el sector sur, y hasta 45 mm/día en la zona centro.
  • Sábado 9 de mayo: Los valores previstos ascienden a 65 mm/día en el sector sur, alrededor de 75 mm/día en la zona centro y hasta 45 mm/día en la parte norte.
  • Domingo 10 de mayo: Se pronostican registros de 50 mm/día en el sector sur, próximos a 75 mm/día en la zona centro y hasta 80 mm/día en la parte norte.
  • Lunes 11 de mayo: Se prevén valores aproximados de 35 mm/día en la zona centro y hasta 50 mm/día en la parte norte.

Durante el periodo comprendido entre el 8 y el 11 de mayo, la región amazónica de Perú experimentará precipitaciones intensas vinculadas al ingreso del primer friaje del año, con acumulados que podrían alcanzar los 70 mm/día en el sur y hasta 80 mm/día en el norte, según el reporte del Senamhi.

El Senamhi advirtió que la Amazonía peruana enfrentará lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas entre el viernes y el lunes 11 de mayo, asociadas al primer friaje del año - Créditos: Andina.
El Senamhi advirtió que la Amazonía peruana enfrentará lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas entre el viernes y el lunes 11 de mayo, asociadas al primer friaje del año - Créditos: Andina.

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y vientos fuertes, lo que incrementa el riesgo de emergencias en varias provincias de siete departamentos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales y locales a revisar que las rutas de evacuación permanezcan despejadas y correctamente señalizadas para facilitar el traslado de la población hacia áreas seguras, según cito Andina.

Además, recomendó verificar la operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías, ante la posibilidad de incidentes derivados de las precipitaciones.

Indeci también instó a los habitantes a reforzar la protección de los techos en sus viviendas y establecer sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales. Asimismo, aconsejó preparar y poner en práctica el Plan Familiar de Emergencias para afrontar cualquier situación adversa.

Estas medidas buscan reducir el impacto de las lluvias extremas, que podrían afectar tanto la infraestructura como la seguridad de las comunidades en la región amazónica. El monitoreo continuará durante los próximos días, mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas reportadas por el Senamhi.

El Indeci recomendó a autoridades y población revisar rutas de evacuación, reforzar techos y activar sistemas de alerta temprana para reducir los riesgos - Créditos: Andina.
El Indeci recomendó a autoridades y población revisar rutas de evacuación, reforzar techos y activar sistemas de alerta temprana para reducir los riesgos - Créditos: Andina.

Funciones del Senamhi

  • Procesar y analizar datos para emitir pronósticos del tiempo, alertas y avisos sobre fenómenos meteorológicos y eventos hidrológicos.
  • Desarrollar estudios climáticos y evaluaciones de riesgo ante desastres naturales como lluvias intensas, sequías o friajes.
  • Brindar asesoría técnica a entidades públicas, privadas y a la ciudadanía para la gestión de recursos hídricos y la adaptación frente al cambio climático.
  • Difundir información oportuna y confiable a través de boletines, portales digitales y medios de comunicación.
  • Participar en investigaciones científicas y en la elaboración de políticas nacionales vinculadas a la gestión ambiental y la mitigación de riesgos climáticos.
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