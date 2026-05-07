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Ricardo Gareca describe a los clubes grandes de Perú: “Universitario es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares”

El ‘Flaco’ equiparó a la ‘U’ al nivel de los conjuntos más tradicionales de Argentina, al tiempo que destacó el fuerte arraigo de los ‘blanquiazules’ dentro del territorio peruano

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Ricardo Gareca expresando órdenes desde una parcela técnica. - Crédito: EFE
Ricardo Gareca expresando órdenes desde una parcela técnica. - Crédito: EFE

Uno de los grandes tópicos alrededor del fútbol peruano es la grandeza de los clubes. Aunque hay una considerable extensión de equipos, la competencia en ese apartado se reduce a las tres instituciones con mayor historia y arraigo de la capital: Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal. De ese tema se animó a hablar Ricardo Gareca.

Durante una entrevista con ESPN, el ‘Tigre’ aseguró que Universitario, dicho sea de paso la primera entidad que le abrió las puertas para ejercer su rol de entrenador en Perú, está a la talla de Boca y River toda vez que consignó a Alianza Lima como un conjunto apreciado por su arraigo con el pueblo. En su evaluación, además, incluyó a Cristal como el tercer cuadro grande del país.

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“He dirigido a Universitario antes de dirigir a Perú. La Ues como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares. Sporting Cristal es el tercer equipo grande, menos popular que la ‘U’ o Alianza Lima, es un equipo grande pero menos popular”, apuntó.

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