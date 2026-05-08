Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, viernes 8 de mayo de 2026

Una estación de servicio de Petroperú en Lima exhibe precios elevados para gasohol, diésel y GNV, impactando la economía local bajo un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Perú ha registrado incrementos sostenidos, impulsados por la volatilidad del mercado internacional del petróleo y la alta dependencia nacional de combustibles importados. Esta situación ha generado alzas frecuentes en las estaciones de servicio, afectando tanto a conductores particulares como a los sectores del transporte público y de carga. El encarecimiento del combustible incide directamente en los costos logísticos y en la movilidad urbana, con impacto en el valor final de productos y servicios básicos.

El alza en el precio de la gasolina afecta con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos, que destinan una proporción significativa de su presupuesto mensual al transporte y la compra de alimentos. Esta presión sobre la economía familiar disminuye el poder adquisitivo y dificulta el acceso a bienes y servicios fundamentales. Ante este escenario, gremios y organizaciones sociales solicitan la intervención estatal mediante la reducción de impuestos y la aplicación de subsidios focalizados, para mitigar el impacto en la economía doméstica y garantizar la disponibilidad de productos esenciales.

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Tarifas diferenciadas en Lima y regiones

La plataforma Facilito, administrada por OSINERGMIN, se convirtió en una herramienta clave para los conductores tras el alza de precios. Permite comparar valores en tiempo real, una función relevante ante la dispersión tarifaria existente.

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre 18,29 y 22,99 soles por galón, mientras que el gasohol premium se ubica entre 19,49 y 24,99 soles. El diésel, esencial para el transporte y la industria, presenta precios de 21,58 a 26,19 soles en el mismo distrito.

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Otras zonas muestran un comportamiento similar. En Puente Piedra, distrito de Lima Norte, el gasohol regular se vende entre 18,69 y 21,99 soles, el premium entre 19,69 y 23,99 soles y el diésel alcanza valores de 21,57 a 25,99 soles.

Gasolina en Perú cada día está más encarecida

En Lima Sur, Villa El Salvador reporta el gasohol regular más accesible, con precios de 17,84 a 22,99 soles, y el premium entre 19,04 y 24,99 soles. El diésel en esta zona varía de 21,95 a 25,99 soles.

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En San Juan de Lurigancho, distrito de Lima Este, el gasohol regular va de 17,62 a 24,99 soles, el premium de 18,65 a 25,99 soles y el diésel de 20,97 a 26,99 soles.

El diésel más económico se ubica en Villa El Salvador a 20,80 soles, mientras que el gasohol regular más bajo está a 17,84 soles. En el Callao, los precios mínimos son de 21,40 soles para el diésel y 18,18 soles para el gasohol de 90 octanos.

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La tendencia al alza también se observa en otras regiones. En Cusco, el diésel se negocia entre 24,39 y 25,99 soles por galón, y en Ica, particularmente en el distrito de Santiago, el gasohol regular llega a 18,27 soles. Estas cifras reflejan el peso de los costos logísticos y la distribución hacia zonas alejadas o de difícil acceso.

Un surtidor moderno de gasolina Petroperú en una estación de servicio urbana de Perú muestra precios digitales elevados, reflejando el impacto económico en los consumidores peruanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo va el alza de la gasolina?

El alza de la gasolina mantiene una tendencia ascendente en varios países de la región, incluida Perú, como resultado de la inestabilidad en los precios internacionales del petróleo y factores internos relacionados con la oferta y la demanda. Las fluctuaciones en el costo del barril, sumadas a la depreciación de monedas locales y a la carga tributaria sobre los combustibles, han generado aumentos constantes en las estaciones de servicio. Esta situación afecta a consumidores particulares y a sectores estratégicos, como el transporte y la logística.

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En el contexto actual, los precios de la gasolina experimentan variaciones semanales que responden tanto a ajustes internacionales como a políticas locales de comercialización y regulación. El incremento en los costos del combustible se traslada a otros rubros de la economía, elevando los valores de productos y servicios esenciales. Los transportistas y comerciantes reportan mayores dificultades para sostener sus operaciones ante el encarecimiento del insumo, situación que a menudo conduce a protestas y demandas de medidas paliativas.

El impacto de esta escalada en el precio de la gasolina es mayor en los hogares con menores ingresos, que deben reorganizar sus gastos para afrontar el aumento en el transporte y la canasta básica. Frente a este escenario, distintos sectores solicitan la intervención del Estado, con propuestas que incluyen la reducción de impuestos sobre los combustibles y la aplicación de subsidios temporales para contener los efectos negativos en la economía familiar y en la actividad productiva.

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Un colectivo y un taxi repostan combustible en una estación PECSA en Lima, Perú, con los precios de diésel, GLP, regular y premium mostrando valores altos que reflejan la actual coyuntura económica del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que impulsan el alza del combustible

El aumento en el precio internacional del petróleo responde a factores estratégicos y geopolíticos que inciden de forma directa sobre los mercados energéticos. El Estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio mundial de hidrocarburos, se ubica en el centro de la atención global. Cualquier amenaza o interrupción en este corredor genera repercusiones inmediatas en la cotización del crudo. Voces del sector, como Felipe Cantuarias de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, señalan que la percepción de riesgo y la incertidumbre en torno a esta zona incrementan la volatilidad y refuerzan la tendencia de precios al alza.

Las tensiones en Medio Oriente y el temor a un conflicto prolongado mantienen la presión sobre los mercados internacionales, con subidas en el precio del petróleo incluso sin un enfrentamiento de gran escala. En el caso de Perú, la alta dependencia de combustibles importados amplifica los efectos de estos movimientos globales. El traslado de los aumentos internacionales al mercado interno es rápido, encareciendo la logística y repercutiendo en el valor de alimentos y productos básicos, lo que afecta el poder adquisitivo de las familias.

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Un coche sedán rojo es abastecido de combustible en una estación de servicio Petroperú, con una manguera azul conectada al tanque mientras un SUV rojo espera en segundo plano. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

La estabilidad de tarifas mínimas en el transporte público urbano de Lima enfrenta dificultades ante el incremento sostenido de los combustibles y los mayores costos operativos. Empresas de transporte como El Rápido, Pegaso Express y los llamados ‘Chinos’ han sumado desde marzo un recargo de 0,50 céntimos en rutas de alta demanda, como el corredor de Acho. Esta modificación tarifaria impacta a miles de usuarios que emplean diariamente el transporte público para trabajar, estudiar o realizar actividades cotidianas.

El ajuste de precios también alcanza a los taxis colectivos que conectan zonas como Acho con distritos periféricos, entre ellos Puente Piedra y Zapallal. En estos trayectos, el pasaje ha subido de 7 a 10 soles, según reportes de la prensa local. Los conductores explican el alza por la escasez de combustibles y el aumento internacional del petróleo, factores que inciden en los costos y reducen los márgenes de ganancia. Frente a este panorama, la posibilidad de acceder a pasajes de un sol disminuye en Lima, obligando tanto a empresas como a usuarios a modificar hábitos y ajustar el presupuesto familiar.

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La imagen contrasta una gasolinera con precios elevados y poca afluencia de vehículos con una concurrida estación de tren, reflejando el impacto del encarecimiento del combustible en los patrones de movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ahorrar gasolina en Lima?

La eficiencia en el consumo de gasolina se ha convertido en una prioridad para conductores particulares y empresas de transporte en Lima ante el sostenido aumento en los precios del combustible. Una de las estrategias más recomendadas es el mantenimiento regular del vehículo, que incluye la revisión del motor, el cambio de filtros y el control de la presión de los neumáticos. Un vehículo en buenas condiciones mecánicas utiliza menos combustible, optimiza su rendimiento y reduce el riesgo de gastos imprevistos.

La planificación de rutas ayuda a evitar recorridos innecesarios y a reducir el tiempo pasado en el tráfico, lo que disminuye el consumo de gasolina. El uso de aplicaciones de navegación permite identificar vías con menor congestión y elegir horarios donde la circulación es más fluida. Compartir el auto con familiares o colegas en trayectos similares también representa una alternativa para distribuir los gastos de combustible entre varios pasajeros.

Adoptar una conducción moderada y evitar aceleraciones o frenadas bruscas contribuye al ahorro de gasolina. Mantener una velocidad constante, aprovechar las marchas adecuadas y apagar el motor en paradas prolongadas son prácticas que mejoran la eficiencia. Además, evitar el transporte de peso innecesario y retirar objetos del techo o portaequipajes reduce la resistencia al avance y favorece un menor consumo.