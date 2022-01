Melissa Paredes y su indirecta a Rodrigo Cuba: “Anthony Aranda no es un hijito de mamá”

Melissa Paredes confesó que Anthony Aranda la ayuda en los quehaceres de su hogar. (Foto: Captura/Instagram)

¿Indirecta a Rodrigo Cuba? Melissa Paredes se presentó por segundo día consecutivo en la conducción de Mujeres al Mando y no dudó en elogiar a su nueva pareja Anthony Aranda resaltando algunas de sus cualidades que le parecen más atractivas.

Como se ha visto en los últimos días, Giovanna Valcárcel no ha dejado de lanzar algunas preguntas a la modelo sobre su nueva relación sentimental con el bailarín. Es así que durante la edición de este miércoles 12 de enero no faltó las interrogantes.

Todo comenzó cuando la exreina de belleza contó que el pasado 11 de enero llegó a su casa y el coreógrafo le tenía el almuerzo preparado en su casa. Ante ello, Valcárcel se quedó sorprendida y resaltó lo dicho por su compañera.

“Cuando llegó a su casa estaba todo listo, eso quiere decir que él tiene la llave de su departamento”, dijo la locutora de radio acercándose a la cámara y causando risas entre los presentes en el set.

Asimismo, le preguntó si Aranda era detallista con ella: “¿Te prepara el desayuno? y ¿es detallista?”, expresó Valcárcel y a lo que la actriz indicó que una de las razones por la que está enamorada de él es porque es un hombre que “toma la iniciativa”.

“Es súper detallista y sabes lo que me gusta, es que no es un hijito de mamá que tiene que esperar a que le sirvan las cosas, que tú lo atiendas, toma la iniciativa y hace las cosas y me encanta un hombre así, independiente que haga sus cosas, que no le tengas que estar diciendo ‘has esto, has el otro’ ¡Qué pereza!”, señaló.

Su respuesta fue tomada por muchos usuarios y televidentes como una indirecta a su exesposo. Además, este comentario deja entrever que se trataría de una comparación con su antigua convivencia con el padre de su hija.

Cabe resaltar que Melissa Paredes confirmó su relación con Anthony Aranda en una entrevista que se emitió el pasado lunes 10 de enero en el magazine de Latina y luego fue presentada como invitada a la conducción. Lo cierto es que no se sabe aún si permanecerá después de que Maricarmen Marín regrese al programa.

¿MELISSA PAREDES YA LE DIJO “TE AMO” A ANTHONY ARANDA?

Durante la misma edición de este 12 de enero, Giovanna Valcárcel le preguntó a Melissa Paredes si ya le había dicho “te amo” al bailarín Anthony Aranda. “¿Ya se han dicho ‘te amo’?”, dijo la conductora.

Una incómoda Melissa intentó evitar responder la pregunta a toda costa. Thaís Casalino no dudó en apoyar a su ahora compañera de conducción. “Yo creo que ella va a esperar un poquito más para decirlo… Yo creo que debería esperar más”, le hizo saber en un intento de disminuir la presión.

“¡Ay no, es que tiene una cara de felicidad! Yo pensé que iban a dar un paro nacional cuando salió lo de ella. Ya di… Melissa, tus ojos lo dicen todo”, expresó Ángela Curich, más conocida como Sheylon, para dejar en claro que la relación de Melissa con ‘El Activador’ es un tema, según ella, de interés nacional.

Pese a las insistencias, la exconductora de América Hoy no respondió la pregunta y, en lugar de ello, empezó a hablar sobre la nueva relación del ‘Gato’ Cuba con Ale Venturo, quienes también oficializaron su relación casi al mismo tiempo que ella.

Melissa Paredes se mostró nerviosa por particular pregunta de Giovanna Valcárcel.

