Melissa Paredes y su reacción al ver imágenes de Rodrigo Cuba con Ale Venturo

Este martes 11 de enero, Melissa Paredes vivió un incómodo momento en el set de Mujeres al Mando, programa al que asistió como conductora invitada. La modelo tuvo que presenciar una nota sobre Ale Venturo, el nuevo amor de su exesposo Rodrigo Cuba.

Luego de hablar sobre la relación cordial que lleva con el padre de su hija, Giovanna Valcárcel le preguntó si conocía a Ale Venturo. Recordemos que Natalie Vértiz, mejor amiga de la empresaria, ha revelado que Rodrigo formaba parte de su círculo de amigos desde hace años.

“No la conozco… Sí he comprado en su momento sus postres hace años, como hace dos o tres años… Solo una vez. No sabía (que eran amigos de antes), recién me entero… Son cositas, no tenía ni idea ”, contestó nerviosa, pero intentando manejar la situación con una sonrisa.

Tras ello, la presentadora dio paso a una nota sobre la nueva relación del ‘Gato’ Cuba con la dueña de La Nevera Fit, donde se podía ver imágenes de la pareja besándose y dándose diversas muestras de afecto en redes sociales.

Melissa Paredes, quien tuvo que ver la nota de principio a fin, no hizo más que sonreír y mantener la misma expresión por varios minutos. Sin embargo, en algunos momentos no pudo evitar mirar de un lado a otro en señal de nerviosismo.

“Ahhhh... No la conocía”, fue lo único que dijo una vez terminó el reportaje. Antes de que pudiera decir algo más, Milena Zárate señaló que tuvo la oportunidad de conocer a Ale Venturo, a quien considera hoy en día una chica divertida y bastante linda.

Fue en ese momento que Thaís Casalino le preguntó a Melissa Paredes si le daba la bendición a Rodrigo Cuba para que inicie una relación con la rubia emprendedora, a lo que la exconductora de América Hoy contestó: “ Dime tú, ¿quién soy yo para darle la bendición? No soy nadie, no me compete. Me parece una chica linda, que sean felices… ¡Qué viva el amor!”, sostuvo.

Más adelante, la modelo dejó en claro que no le guarda rencor y que no tiene problemas que el futbolista del Sport Boys haya iniciado un romance luego de divorciarse de ella hace menos de tres meses.

“El amor llega así, espontáneo. Tú no vas a decir ‘me voy a enamorar de tal, voy a colgar tal foto’... Mucho se dice que quizás lo está haciendo para molestar al otro, pero yo creo en el amor y creo en lo bonito que es enamorarse nuevamente. No se trata del tiempo, o si ayer estabas con una persona... El amor te llega de repente y te llega ¡así! ”, expresó Paredes.

RELACIÓN ACTUAL CON RODRIGO CUBA

En el 2021, Rodrigo Cuba y Melissa Paredes se enfrentaron por la custodia de su hija luego que la pareja decidiera divorciarse por un ampay difundido por Magaly Medina. Finalmente, la mediática pelea terminó en una conciliación por tenencia compartida.

Según la propia Melissa, hoy en día llevan una relación cordial por el bienestar de la menor , por lo que no es extraño que los capten juntos durante las actividades de su hija. Sin embargo, dejó en claro que no son amigos.

“Por Mía llevamos una relación cordial. Como padres siempre nos van a ver en cosas de Mía, en tantas cosas que como padres tenemos que compartir, porque a ambos nos importa nuestra hija, pero más allá no tenemos una relación amical, solo cordial”, expresó en Mujeres al Mando.

Asimismo, señaló que su hija jamás los ha visto discutiendo, ni tampoco lo verá. “No podemos estar discutiendo, solo caminamos, hay cosas que una se guarda”, explicó.

