Perú

Alerta en colegio de Áncash por reto viral: Diez escolares fueron encontrados intoxicados con clonazepam

Tras lo ocurrido con los alumnos en Huaraz, las autoridades de salud investigan la venta irregular del medicamento y advierten sobre el peligro de los retos virales en colegios

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Diez escolares resultan afectados tras consumir clonazepam en Huaraz.
Diez escolares resultan afectados tras consumir clonazepam en Huaraz.

La región Áncash se encuentra bajo la atención de las autoridades sanitarias luego de que diez estudiantes de segundo año de secundaria del colegio Pedro Pablo Atusparia, en Huaraz, resultaron afectados tras ingerir clonazepam como parte de un reto viral.

Los menores presentaron síntomas leves y recibieron atención médica inmediata, evitando consecuencias mayores. De acuerdo con las investigaciones, los adolescentes habrían actuado en el marco de un desafío que circula en redes sociales, donde se incita a los jóvenes a tomar fármacos de venta restringida para grabar sus reacciones y compartirlas en plataformas digitales.

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El incidente activó los protocolos de emergencia en el sector salud y derivó en la clausura de la botica Salas por la presunta venta irregular del medicamento a los menores.

La Dirección Regional de Salud de Áncash desplegó un operativo para investigar cómo los escolares accedieron al clonazepam y para supervisar las farmacias de la zona.

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El director regional de Salud, Ricardo Natividad, instó a los padres de familia a reforzar la vigilancia sobre el uso de redes sociales y a dialogar con sus hijos sobre los riesgos de participar en estos desafíos.

El clonazepam es un fármaco utilizado para tratar trastornos de ansiedad y epilepsia, de venta controlada y sólo bajo prescripción médica. Su consumo sin supervisión médica puede provocar somnolencia, alteración de la conciencia y, en casos graves, depresión respiratoria.

Por ello, las autoridades insisten en la importancia de un control estricto sobre la venta de medicamentos y la necesidad de educar a los menores sobre los riesgos asociados a estos retos virales.

El caso de Huaraz se suma a una serie de incidentes similares registrados en otros países de la región, donde los retos virales ponen en peligro la salud y seguridad de los estudiantes.

La detección de textos alarmantes en Lima, Callao y Sullana llevó al despliegue de operativos y revisiones en centros estudiantiles, con énfasis en la cooperación entre familias, directivos y cuerpos de seguridad. (24 Horas/Panamericana)

Retos virales: una amenaza creciente

El episodio en Áncash es parte de una problemática que se expande en las instituciones educativas de Perú y otros países de Sudamérica.

En las últimas semanas, la Policía Nacional del Perú (PNP) investiga casos de amenazas de tiroteos en colegios de Lima, Callao y Piura, donde mensajes anónimos difundidos en reuniones virtuales, redes sociales y paredes de los centros educativos generaron pánico entre padres, docentes y estudiantes.

En la mayoría de los casos, las investigaciones apuntan a retos virales replicados de tendencias observadas en Argentina, Chile y Bolivia, donde menores incitan a otros a realizar amenazas o acciones peligrosas para “viralizar” su contenido.

En el Callao, se reportaron mensajes intimidatorios en tres colegios, lo que activó operativos de seguridad y soporte emocional para la comunidad educativa.

La región implementó detectores de metales y reforzó la presencia policial, además de lanzar la estrategia “Cole Seguro” para garantizar ambientes protegidos.

En Piura, un mensaje hallado en los baños del colegio Santa Rosa llevó a una revisión masiva de mochilas y la intervención de la Fiscalía.

El fenómeno de los retos virales peligrosos no es exclusivo de Perú. En Argentina y Chile, la preocupación llevó a suspender clases en decenas de escuelas y a establecer protocolos de emergencia.

En Chile, al menos 58 colegios detuvieron actividades por amenazas similares. En Argentina, un episodio con armas reales activó investigaciones judiciales sobre la relación de los agresores con comunidades digitales internacionales.

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